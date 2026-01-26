Šest mesecev ne prejmeš plače, moraš pa si plačevati prispevke

V Sloveniji bo kmalu konec zimskega prvoligaškega počitka. Konec tedna prinaša nadaljevanje 1. SNL, ki ga bo zaznamovala velika sprememba, saj se bo za točke potegovalo le še devet klubov. Domžalčani se neslavno poslavljajo od tekmovanja. Kaj to pomeni za tekmece, zlasti tiste, ki se potegujejo za obstanek? Kot prvi bodo zaradi izstopa Domžal v tem letu brez tekme ostali nogometaši Primorja. Trener Ajdovcev Milan Anđelković nestrpno pričakuje uradni dokument Nogometne zveze Slovenije (NZS), po katerem bo več jasnega o tem, kdo lahko v tej sezoni sploh izpade iz prvoligaške elite.

Primorje bi moralo v petek v derbiju začelja gostiti Domžale, a dvoboja v Ajdovščini ne bo. Foto: Aleš Fevžer Propad domžalskega kluba bo vsakemu izmed njegovih nesojenih tekmecev v 1. SNL omogočil prisilni počitek. Kot prvi bodo to nevsakdanjo vlogo, ki se ne dogaja pogosto in je poprej v slovenskem nogometnem okolju niso bili vajeni, izkusili nogometaši Primorja. V petek bi morali odpreti spomladanski del prvenstva proti Domžalam. To bi moral biti derbi začelja, a tekme v Ajdovščini ne bo.

"Zdaj se moramo pač prilagoditi situaciji," nam je povedal trener Primorja Milan Anđelković, ki pa ta konec tedna vendarle ne bo povsem počival, saj so njegovi varovanci povabljeni na prijateljski turnir treh ekip v Miren, kjer bodo v soboto na stadionu ND Adria prvič slovesno prižgali reflektorje. Nastopili bodo Adria, Gorica in Primorje. Tako bodo Ajdovci, čeprav jim bo odpadla tekma z Domžalami, konec tega tedna vendarle stopili na zelenico in s tem lažje vstopili v tekmovalni ritem, ki bo, vsaj kar zadeva začetek spomladanskega dela 1. SNL, neizprosen. Že v torek jih namreč čaka gostovanje v Kopru, v soboto pa dvoboj z Bravom, tako bo njihov urnik kar naporen.

Še čakajo na uradni dokument

Nogometaši obubožanih in zadolženih Domžal ne bodo nadaljevali prvoligaškega plesa. Foto: Aleš Fevžer Z izstopom Domžal bo tudi tekmec manj v boju za obstanek, vseeno pa Ajdovci še ne vedo povsem, pri čem so. V ligi ostaja devet klubov, najslabše pa kaže Primorju in Muri, ki sta zbrala 15 točk in za najbližjimi sosedi na lestvici zaostajata kar deset točk.

"S strani NZS še nismo prejeli uradnega dokumenta, po katerem bi lahko vedeli, kako naprej. Ali deveto mesto zadošča za igranje dodatnih kvalifikacij ali kaj drugega. Zdrava logika veleva, da bi bil klub, ki bo izpadel iz prve lige, že znan, to bi bile pač Domžale, a še čakamo na uradni dokument. Neuradno, ko se tako pogovarjam v slovenskem nogometnem okolju, namreč slišim tudi razlage, da morda ne bo tako,'' noče prehitro delati zaključkov, bi pa vseeno želel, saj se bo prvoligaški nogometni ples nadaljeval že zelo kmalu, da bi bil pravočasno obdan z vsemi potrebnimi informacijami.

Šest mesecev ne prejmeš plače, moraš pa si plačevati prispevke

Anton Žlogar je s težkim srcem sprejel žalostno usodo domžalskega kluba. Foto: Jure Banfi Propad Domžal, ki so v jesenskem delu osvojile 12 točk in zasedale zadnje mesto, ga je prizadel. "To je zelo žalostno za slovenski nogomet. Bil sem že v tej situaciji, izkusil to z NK Ljubljana, tako da to res ni prijetno. Dobro vem, kaj doživljajo fantje kot tudi strokovno vodstvo. To ni dobro za nikogar. Veliko mladih fantov bo tako čez noč na ulici. Takšne stvari niso dobre le za šport, ampak tudi nasploh za okolje. To je problematika, ki bi se jo morali resno lotiti na državni ravni. Ni prijetno. Na to ne moreš ponosen," se je milo izrazil, saj ni hotel izzveneti preveč grobo.

Duša pa ga kot dolgoletnega delavca v slovenskem klubskem nogometu zelo boli, saj dobro ve, kaj doživljajo nogometaši Domžal, ki so čez noč ostali brez kluba. Brez treningov in tekem. "Podobno je, kot da bi se razšel z dekletom. To so res težke stvari. Res je žalostno, da se moramo o tem pogovarjati leta 2026. A žal se bodo verjetno take stvari dogajale še naprej," je mnenja, da bi se moralo rešiti nekatere stvari na državni ravni, za začetek že z ustanovitvijo sklada, s pomočjo katerega bi lahko finančno pomagali igralcem, ki so končali na cesti.

"Šest mesecev ne prejmeš plače, moraš pa si plačevati prispevke. Takšne stvari niso hec," je opozaril Anđelković na težave, s katerimi so se spopadali nogometaši Domžal, a tudi dodal, kako ni tukaj, da bi reševal te zadeve, ampak da so za to odgovorni drugi. Njegovo poslanstvo je povezano le z delom nogometnega trenerja. "Tukaj sem, da treniram. In to je to."

Žlogar vzor, kako treba vztrajati do konca

Zelo spoštuje Antona Žlogarja, ki je do zadnjega upal na preobrat v Domžalah in vodil nogometaše v rumenem. ''Vsaka čast Tončiju. Dobro delo je opravil v Domžalah. Predstavlja nam vzor, kako se je treba boriti in vztrajati do konca. Verjamem, da ga bo to nagradilo v karieri,'' želi nekdanjemu slovenskemu reprezentantu veliko sreče v nadaljevanju trenerske kariere. Po propadu Domžal si bo moral Primorec poiskati novega delodajalca.

Ajdovci se bodo prvič v letu 2026 za točke potegovali v torek proti Kopru. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Anđelković ima že nekaj časa istega. V prestolnici burje vztraja že vse od poletja 2022. Letos bodo torej minila že štiri leta. Ni mu bilo lahko, preživel je tudi nekaj neugodnih finančnih viharjev, ki so zamajali prihodnost kluba. A rdeče-črni so vselej našli pot za nadaljevanje. Najprej so postali prvaki druge lige in se vrnili med elito, zdaj pa želijo postati stabilni prvoligaš in izkoriščati tisto, kar imajo. To pa je bogata nogometna tradicija, s katero se lahko Ajdovščina pohvali že od nekdaj ter sodobno opremljen stadion s potrebnimi reflektorji.

Primorje in Ajdovščina sta mu prirasla k srcu

Aleš Arnol in Milan Anđelković se lahko v 1. SNL pohvalita z najdaljšim neprekinjenim stažem trenerskega dela pri istem klubu. Foto: Aleš Fevžer Tudi Anđelković podobno kot Žlogar v Domžalah izkazuje veliko lojalnost do kluba, kjer opravlja trenersko delo. ''Ni bilo vedno rožnato, a se borimo. In boriti se nameravam še naprej, do konca. Tako mi kot uprava se trudimo, da zdržimo v teh časih, ki so zelo težki za nogomet, saj je zahtevno dobiti sponzorska sredstva,'' obljublja, da se bo s Primorjem boril do konca.

V 1. SNL vodita najdlje neprekinjeno klub on in pa strateg Brava Aleš Arnol. "Nekaj smo pa s Primorjem že dali čez. Na srečo je bil dobrih trenutkov več kot slabih. Primorje mi je resnično priraslo k srcu. Ko je bil premor, sem zelo pogrešal Ajdovščino. Navadil sem se tudi burje. V prvih dveh letih, ko sem bil tukaj, ni bila tako izrazita, lani pa je večkrat pokazala zobe. Podobno je tudi letos. Ko zapiha, je resnično zelo mrzlo. A pravijo, da je burja zdrava, saj postaneš bolj odporen. To mi je všeč," si je utrdil kožo, odkar deluje v prestolnici burje.

Ajdovci so po koncu jesenskega dela ostali brez Edvina Suljanovića, Paraja, Dušana Ignjatovića, Alexandra Stožiniča, Mihe Dobnikarja in Denisa Pintola, pripeljali pa so Luko Štora, Mackyja Bagnacka, Sandra Jovanovića in Patrika Mohorovića.

"Čas bo pokazal, ali smo se odločili pravilno"

V Ajdovščini bo spomladi kot posojeni nogometaš Kopra igral Sandro Jovanović. Foto: Jure Banfi Kar se tiče igralskega kadra, je to zimo prišlo do številnih menjav. Finančne zmožnosti kluba niso takšne, da bi lahko pripeljal vse želene okrepitve. Tako je ostal tudi brez nekaterih pomembnih igralcev iz jesenskega dela, a je vseeno zadovoljen z novimi obrazi.

"Čas bo pokazal, ali smo se odločili pravilno. Želeli smo pripeljati malce bolj izkušene igralce in jih tudi dobili. Prišli so Luka Štor, Macky Bagnack, tudi Sandro Jovanović je za svoja leta v 1. SNL že kar izkušen. Iz druge hrvaške lige smo pripeljali tudi vratarja Patrika Mohorovića," je 44-letni Ljubljančan zadovoljen z opravljenim v prestopnem roku. "Kar se tiče tega, moram pohvaliti upravo, s katero sem v stalnem stiku. Če je izvedljivo, skušamo izvesti posel s skupnimi močmi," se zahvaljuje zlasti športnemu direktorju Bošku Županoviću.

Pri Primorju sodeluje s športnim direktorjem Boškom Županovićem. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi tega delo trenerja Primorja opravlja z nasmehom. Srečen je v Ajdovščini, še bolj pa bi bil, če bi izpolnil osnovni cilj in tako kot v prejšnji sezoni obstal med elito. Lani je marsikoga ne le presenetil, ampak tudi navdušil. Primorje se je uspešno vrnilo na slovenski prvoligaški zemljevid, tam želi tudi obstati, obenem pa narediti vse, da ne bi podoživelo usode Domžal, ki so ostale brez vsega in poskrbele, da nogometašem Primorja v petek ne bo potrebno odigrati tekme 19. kroga Prve lige Telemach.