Avtorji:
S. K., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Thermometer Blue 0,01

NK Primorje NK Bravo NK Koper nogometna tržnica

Nogometna tržnica, 21. januar

Koper, Primorje in Bravo z novimi okrepitvami

Luka Štor | Luka Štor je v Sloveniji nosil drese Brava, Aluminija in Maribora. | Foto Aleš Fevžer

Luka Štor je v Sloveniji nosil drese Brava, Aluminija in Maribora.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni prvoligaši še naprej sestavljajo kader za spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach. Novince imajo v Kopru, Primorju in Bravu.

Ajdovci so tudi uradno potrdili prihod Luke Štora. "Otrok Primorja, zvesti navijač rdeče-črnih, tudi ko ga ni bilo v domovini, je zdaj spet v domačem mestu, domačem klubu. Z obilico izkušenj, tako iz Slovenije kot tudi tujine, je 27-letni napadalec odlična pridobitev čete Milana Anđelkovića," so na družbenih omrežjih zapisali Ajdovci.

Štor je igral za številne klube v karieri, nazadnje za Budućnost Podgorico, pred tem pa je igral tudi v Španiji, Izraelu, Nemčiji in Cipru. V Sloveniji je nosil drese Brava, Aluminija in Maribora.

Ajdovci so pred tem ostali brez Edvina Suljanovića, Paraja, Dušana Ignjatovića, Alexandra Stožiniča, Mihe Dobnikarja in Denisa Pintola, pripeljali pa so vratarja Patirika Mohoroviča, Mackyja Bagnacka in Sandra Jovanovića, ki so si ga izposodili od Kopra.

Koper pripeljal Slovaka

Koprčani so po drugi strani okrepili vratarsko mesto s 23-letnim Slovakom Michalom Kukučko, ki bo najmanj do konca sezone na Obali igral kot posojen igralec Nürnberga. Ob Veljku Mijailoviću pa so podaljšali pogodbo še z Andražem Ruedlom, ki bo tako pri kanarčkih ostal do zaključka sezone 2026/27, obstaja pa možnost podaljšanja še za dodatno leto.

Koprčani so pred tem v zimskem prestopnem roku pripeljali še dve okrepitvi, in sicer Scottyja Sadzouteja in Browna Iraborja. Koprsko zasedbo pa so ob Jovanoviću zapustili Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

Bravo predstavil prvega

Prvega zimskega novinca pa je predstavil Bravo. Ta je sklenil dogovor z Divinom Omoregiejem, nekdanjim igralcem Bilj in propadlih Domžal. Kot so zapisali Šiškarji, je 20-letni italijanski napadalec nigerijskih korenin podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja.

Bravo je pred tem v tujino prodal Victorja Gidada in Aldina Jakupovića.

NK Primorje NK Bravo NK Koper nogometna tržnica
