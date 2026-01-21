Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
17.27

"To je najmanj, kar lahko storimo zanje"

Nogometaši Manchester Cityja bodo navijačem vrnili denar

Erling Haaland, Manchester City | Nogometaši Manchester Cityja so na Norveškem razočarali svoje privržence. | Foto Reuters

Nogometaši Manchester Cityja so na Norveškem razočarali svoje privržence.

Nogometaši Manchester Cityja bodo navijačem, ki so odpotovali do arktičnega kroga na severu Norveške in prisostvovali torkovemu porazu 1:3 z Bodö/Glimtom v ligi prvakov, vrnili denar za vstopnice. "To je najmanj, kar lahko storimo zanje," so zapisali kapetani kluba.

"Vemo, kako daleč so potovali in v kako hladnih razmerah so nas podpirali. Navijači Manchester Cityja so najboljši na svetu, zato jim bomo z veseljem povrnili stroške, ki so jih imeli z vstopnicami," so v javnem pismu zapisali kapetani Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri in Erling Haaland.

Po podatkih kluba je v Bodö odpotovalo 374 navijačev, ki so videli še eno žalostno predstavo svojih ljubljencev, piše nemška tiskovna agencija dpa.

City je na zadnjih šestih tekmah zabeležil dve zmagi v ligaškem pokalu in pokalu angleške zveze ter tri neodločene izide v angleški ligi. Na zmagovalno pot se namerava vrniti konec tedna, ko bo gostil zadnjeuvrščeni Wolverhampton.

