Susso spet v Kidričevem

Triindvajsetletni Susso v Kidričevo prihaja kot prost igralec, podpisal pa je pogodbo za leto in pol z možnostjo podaljšanja. Susso je sicer za Aluminij igral že med julijem 2023 in junijem 2025, takrat kot posojen igralec italijanske Pise, od tam pa je šel v avstrijsko drugo ligo k dunajski ekipi First Vienna.

V Kidričevem je Susso, ki je v Sloveniji igral še za Bilje, sicer odigral 56 tekem ter prispeval 17 zadetkov, v prejšnji sezoni, ko je klubu pomagal iz druge lige nazaj v prvo, pa je gambijski napadalec na 22 tekmah zbral 15 golov.

"Spet sem doma. Zares se je lepo vrniti v Kidričevo, Nogometni klub Aluminij mi je v nogometni karieri dal ogromno. Zadnje pol leta ni vse potekalo po načrtih, zato sem še toliko bolj vesel, da sem se dogovoril z Aluminijem, ki v mojem srcu nosi posebno mesto. Komaj čakam, da se z ekipo začnem pripravljati na nadaljevanje sezone, v kateri gre mojemu klubu odlično," je povedal Susso.

Aluminij je po jesenskem delu Prve lige Telemach na šestem mestu, v uvodnem spomladanskem krogu pa bo 30. januarja gostoval pri Radomljah, če se ne bo uresničila stavkovna napoved Sindikata poklicnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) zoper slovensko vlado. Spins je namreč pred dnevi napovedal, da prvoligaši zato ne bodo igrali tekem med 30. januarjem in 1. februarjem.

"Gre za interesno stavko, ki ni uperjena zoper delodajalce, torej športna društva, ampak so zahteve usmerjene v nujno spremembo delovnopravnega statusa športnikov in trenerjev ter s tem povezano davčno politiko, za kar je odgovorna vlada oziroma pristojna ministrstva," je opozoril predsednik sindikata Dejan Stefanović.

Preberite še: