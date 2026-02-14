To se je zdelo v 1. SNL malodane nemogoče, a je odhod Riere marsikaj spremenil

Ko so Celjani pod taktirko Alberta Riere suvereno osvojili jesenski naslov, zasledovalci pa so si priigrali visok zaostanek, je marsikdo pomislil, da je bitka za kanto že odločena. Tako je bilo do nenadnega odhoda Španca, ki je prebudil optimizem v očeh mnogih tekmecev. Zadnji poraz Celja v Stožicah (1:3) je navijače Maribora, Kopra in Olimpije navdal z upanjem, da bi lahko pomlad vendarle postregla s spektakularnim preobratom na vrhu lestvice. Za kaj takšnega pa bi potrebovali tudi pomoč preostalih klubov 1. SNL, za začetek Mure, ki se nahaja v zahtevnem položaju, danes pa jo v 22. krogu čaka gostovanje v knežjem mestu. Vijolice in kanarčki bodo na delu v nedeljo, zmaji pa v tem krogu zaradi izstopa Domžal počivajo.

Sobota, 14. februar:

Vodilni Celjani so v tej sezoni izgubili le dvakrat. Enkrat je ostal praznih Albert Riera, ki je klub vodil na 19 tekmah, enkrat pa je izgubil tudi njegov naslednik Ivan Majevski. Belorus je Celjane do zdaj vodil le na dveh tekmah. Zanimivo je, da je Riera svoj drzen načrt, kako postati slovenski prvak brez enega samcatega prvaka, neslavno opustil po gostovanju v Murski Soboti. Sredi jeseni je ostal praznih rok (1:2), a so takrat imeli Celjani z bistveno drugačno Muro, pri kateri je v konici napada izstopal nekdanji grof Dario Vizinger.

Spomladi je drugače, saj se je Hrvat preselil v Ljudski vrt, tako da bo obramba Celja deležna nevarnosti manj, vseeno pa se bo morala pošteno potruditi, da proti Prekmurcem upraviči vlogo favorita. Statistika je zaveznica Celjanov, ki so dobili šest zaporednih domačih tekem proti Muri, malce manj pa jim gre na roko podatek, da je ekipo šele pred kratkim prevzel Ivan Majevski in obul ogromne čevlje predhodnika Alberta Riere, po bolečem porazu v Ljubljani (1:3 proti Olimpiji) pa bo prvič kot samostojni strateg okusil zgoščen urnik, v katerem se prepletajo tekme domačega prvenstva z napornimi evropskimi obračuni (in gostovanji). Zato je današnja tekma izredno pomembna za Celjane. Morebiten spodrsljaj bi omogočil najbližjim zasledovalcem, da se še bolj približajo vrhu, in jih v nadaljevanju sezone, če bi slovenski jesenski prvaki še dolgo vztrajali v Evropi, morda celo prehitijo. Zato bodo največji tekmeci, na lestvici so Celjanom najbližje Maribor, Koper in Olimpija, danes stiskali pesti za Muro. Le tako bi se jim lahko ponudila priložnost, da bi boj za naslov prvaka napravili kanček bolj zanimiv.

Majevski: Odličen odziv varovancev po porazu

Ivan Majevski pričakuje danes boljšo predstavo varovancev kot na zadnjem gostovanju v Ljubljani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Ne bežim od tega, da v Ljubljani nismo bili takšni, kot smo si želeli biti. A sem hkrati prepričan, da smo Olimpiji pot do zmage z napakami močno olajšali sami. Po takšni tekmi je najpomembnejši odziv. In ta je bil odličen. Za nami je teden, kjer smo se najprej iskreno pogovorili, nato pa je bil vsak trening dodaten pokazatelj motivacije in želje, da se takoj vrnemo na zmagovalno pot. Za sklonjene glave ali slabo voljo ni razlogov, saj se fantje dobro zavedajo, česa so sposobni in to si želijo pokazati v soboto. Najboljši način, da se pozabi poraz, je vedno zmaga," Majevski napoveduje za danes veliko boljšo predstavo Celja od tiste v Stožicah.

Celje in Mura sta pred leti zgradila posebno rivalstvo. Grofje so svoj ambiciozen projekt, ki je vključeval željo po prevladi v slovenskem nogometnem okolju, nagradili s tem, da so pripeljali dobršen del Murine šampionske generacije. To je svojčas razjezilo privržence Mure, ki so na gostovanja v Celje zaradi tega prihajali še toliko bolj motivirani in večkrat prekrižali načrte bogatejšemu tekmecu. A sčasoma se je barka Mure vse bolj potapljala. Nastopilo je obdobje, ko se je klub znašel v finančnih težavah, si lahko privoščil bistveno manj kot v najbolj zlatih in uspešnih letih delovanja pod taktirko Anteja Šimundže.

Nino Kouter bo danes gostoval pri nekdanjem klubu kot kapetan Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V tej sezoni gre Muri tako slabo, da je po izstopu Domžal na repu razpredelnice, tako da ji, vsaj tako gre soditi po položaju na lestvici, ne uide krčevit boj za obstanek s Primorjem. Po zadnjem razočaranju, domačem porazu z Aluminijem (0:3), je Mursko Soboto zapustil še športni direktor Grega Ciglar.

Na današnjem gostovanju, kamor se odpravljajo brez kaznovanega Borne Prolete, nimajo izbranci Darjana Slavica kaj za izgubiti. Motiva ne bo primanjkovalo zlasti kapetanu Ninu Kouterju, ki je več let nosil dres Celja, a v knežjem mestu ni igral toliko, kot bi si želel. Pri gostiteljih bo skušal povratnik Svit Sešlar nadaljevati izjemen niz. Odkar se je vrnil iz Turčije, je zabil v polno še na vsaki izmed treh tekem, na njegovo žalost pa so Celjani na omenjenih srečanjih osvojili skupno le štiri od možnih devet točk, s tem pa omogočili tekmecem, da se mu približajo na lestvici.

Ajdovščina usodna za "vijoličnega" Cesarja

Boštjan Cesar je kot trener Maribora največje razočaranje doživljal na gostovanjih pri Primorju. Foto: Aleš Fevžer Nedeljski spored prinaša dve tekmi. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri v Ajdovščini. To je prizorišče, ki je bilo v prejšnji sezoni usodno za Boštjana Cesarja. Zdajšnji selektor slovenske reprezentance je dvakrat izgubil v prestolnici burje, tam pa je zapravljal dragoceno zaupanje vodstva in tako bistveno prej kot je nameraval zapustil Maribor.

Vijolice prihajajo po vse tri točke. Kaj drugega si niti ne smejo privoščiti, če želijo še naprej kandidirati za prvo mesto. Trener Feđa Dudić je prebudil moštvo, Sheyi Ojo in David Pejičić za predstave dobivata visoke ocene, zimska novinca Dario Vizinger in Kai Cipot pa sta vse bližje prvemu zadetku, ki bi jima zagotovo vliv še dodatnega elana. Ker se počasi, a vztrajno vrača tudi kralj strelcev Benjamin Tetteh, bi lahko navijači Maribora v nadaljevanju sezone večkrat prihajali na svoj račun.

Pomemben izpit zrelosti, česa so resnično zmožni, prinaša neugodno gostovanje v Ajdovščini, kjer bodo imeli opravka z varovanci Milana Anđelkovića, ki nujno potrebujejo točke v boju za "odrešilno" osmo mesto. Prvič po vrnitvi v Slovenijo bo lahko novopečeni član Primorja Macky Bagnack, sicer nekdanji branilec Olimpije, obujal spomine na večne derbije.

David Pejičić se je vpisal med strelce za Maribor na dveh zaporednih tekmah. Foto: Jure Banfi

Ob 17.30 se bosta na Bonifiki udarila Koper in Radomlje. Gostitelji bodo lahko znova računali na Josipa Iličića, ki so ga pogrešali v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu.

V tem krogu počiva Olimpija, saj bi se morala pomerili z Domžalami. Vseeno se bo prvoligaški nogomet igral tudi v Stožicah. V ponedeljek se bosta v zadnji tekmi 22. kroga pomerila soseda na lestvici Bravo in Aluminij. Ljubljanski klub je v zelo skromnem nizu. V letu 2026 ni osvojil še niti točke. Če bo nadaljeval z negativnim trendom, bi lahko padel v spodnjo polovico razpredelnice, kar se mu ni zgodilo že dolgo.

1. SNL, 22. krog:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Lestvica: