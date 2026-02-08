Pretres v Fazaneriji, odšel je športni direktor

Pri Muri je stanje v začetku leta 2026 vse prej kot rožnato. Klub niza skromne rezultate, tako da se mu obeta krčevit boj za obstanek, navijači pa so v nedeljo doživeli novo razočaranje, ko so spremljali zmago Aluminija v Fazaneriji (3:0). Po tekmi je klub potrdil, da prekmurski nogometni ponos zapušča športni direktor Grega Ciglar.

Časi, ko je Mura spadala v vrh slovenskega klubskega nogometa in se potegovala za lovorike, so mimo. Čarno-bejli so po odhodu šampionske generacije in Anteja Šimundže izgubili stik z najboljšimi, iz leta v leto je bila manj razkošna tudi klubska blagajna. V tej sezoni Mura zaseda mesta pri dnu lestvice, tako da se ji pod taktirko Darjana Slavica obeta še krčevit boj za obstanek. Tega si bo skušala v nadaljevanju sezone zagotoviti brez športnega direktorja Grege Ciglerja.

Po nedeljskem domačem porazu proti Aluminiju (0:3) so čarno-bejli sporočili, da je Ciglar odstopil z mesta športnega direktorja kluba. "Klub je s strani Grege Ciglarja prejel odstopno izjavo, ki jo je upravni odbor tudi sprejel. Gregi se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo vse dobro v prihodnje," so zapisali pri prekmurskem prvoligašu, ki mu na slovenski kulturni praznik ni do veselja. Ciglar je vlogo športnega direktorja Mure opravljal od septembra lani.