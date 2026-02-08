Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Nedelja,
8. 2. 2026,
20.30

36 minut

Primeira liga Telemach NK Mura NŠ Mura Grega Ciglar 1. SNL

Odhod športnega direktorja Mure Grege Ciglerja

Pretres v Fazaneriji, odšel je športni direktor

R. P.

Mura Aluminij | Nogometaši Mure so se po tekmi z Aluminijem (0:3) znašli na zagovoru pri navijačih. | Foto Jure Banfi

Nogometaši Mure so se po tekmi z Aluminijem (0:3) znašli na zagovoru pri navijačih.

Foto: Jure Banfi

Pri Muri je stanje v začetku leta 2026 vse prej kot rožnato. Klub niza skromne rezultate, tako da se mu obeta krčevit boj za obstanek, navijači pa so v nedeljo doživeli novo razočaranje, ko so spremljali zmago Aluminija v Fazaneriji (3:0). Po tekmi je klub potrdil, da prekmurski nogometni ponos zapušča športni direktor Grega Ciglar.

Maribor Koper
Sportal Nedeljska derbija osrečila Maribor in Olimpijo, prednost Celja se topi

Časi, ko je Mura spadala v vrh slovenskega klubskega nogometa in se potegovala za lovorike, so mimo. Čarno-bejli so po odhodu šampionske generacije in Anteja Šimundže izgubili stik z najboljšimi, iz leta v leto je bila manj razkošna tudi klubska blagajna. V tej sezoni Mura zaseda mesta pri dnu lestvice, tako da se ji pod taktirko Darjana Slavica obeta še krčevit boj za obstanek. Tega si bo skušala v nadaljevanju sezone zagotoviti brez športnega direktorja Grege Ciglerja.

Po nedeljskem domačem porazu proti Aluminiju (0:3) so čarno-bejli sporočili, da je Ciglar odstopil z mesta športnega direktorja kluba. "Klub je s strani Grege Ciglarja prejel odstopno izjavo, ki jo je upravni odbor tudi sprejel. Gregi se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo vse dobro v prihodnje," so zapisali pri prekmurskem prvoligašu, ki mu na slovenski kulturni praznik ni do veselja. Ciglar je vlogo športnega direktorja Mure opravljal od septembra lani.

Prva liga Telemach NK Mura NŠ Mura Grega Ciglar 1. SNL
