Olimpija zaradi navijačev ob 2.300 evrov

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev kaznoval Olimpijo z 2300 evri. Tudi številni drugi klubi bodo morali zaradi kršitev pravil ali nešportnega vedenja prispevati v blagajno NZS.

Olimpija je v derbiju 21. kroga Prve lige Telemach premagala Celje s 3:1 in se malce približala drugemu mestu na lestvici. Zaradi težav na tribunah med tekmo so Ljubljančani prejeli najvišjo kazen za prekrške v tem krogu. Ob tem bo morala Olimpija plačati še 300 evrov kazni za nešportno vedenje navijačev na tekmi 20. kroga proti Aluminiju (2:1).

Tudi ostali klubi bodo morali zaradi kršenja pravil in nešportnega vedenja v 20. in 21. krogu v blagajno prispevati po nekaj 100 evrov, skupaj se je teh kazni nabralo za 2710 evrov. Največ od tega bo morala plačati Mura, in sicer 1260 evrov.