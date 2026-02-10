Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
10. 2. 2026,
12.00

1 ura, 28 minut

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije

Olimpija zaradi navijačev ob 2.300 evrov

STA

NK Olimpija : Kairat Almaty Green Dragons | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev kaznoval Olimpijo z 2300 evri. Tudi številni drugi klubi bodo morali zaradi kršitev pravil ali nešportnega vedenja prispevati v blagajno NZS.

