Dva Slovenca na stopničkah? "Podpišem takoj! Tega sem sposoben."

Petindvajsetletni slovenski motokrosist Jan Pancar gre samozavestno v novo sezono svetovnega prvenstva MXGP. Ne le v prvo deseterico, verjame, da je sposoben tudi uvrstitev med pet. "Podpišem takoj! Mislim, da sem že pokazal, da sem tega tudi sposoben," se je odzval na naše besede, da bi bilo lepo, če bi bila kdaj s Timom Gajserjem skupaj na zmagovalnem balkonu. Se pa zaveda, da ima v primerjavi z vozniki na tovarniških motorjih kar nekaj ovir. Ekipo na večini dirk sestavljata sama z očetom, na motorju pa največ izgublja na štartih. "Ni težava samo v meni, z mojim motorjem je malo težje štartati med prvimi kot pa s tovarniškimi motorji."

"December je bil kar stresen, ampak nama je uspelo"

Jan Pancar na lanski dirki za VN Trentina Foto: Daniel Novakovič/STA Ta konec tedna se v argentinski Patagoniji s prvo od 19 velikih nagrad začenja letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu v razredih MXGP in MX2. Slovenci bomo imeli dva predstavnika v močnejši kategoriji, petkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja (Yamaha) in lani 11. v skupnem seštevku Jana Pancarja (TEM JP253 KTM). Za mlajšega Dolenjca bo to tretja sezona med elito. Lani najboljši zasebnik v prvenstvu ostaja z družinsko ekipo, ki jo sestavljata z očetom Igorjem Pancarjem. "Glede pokroviteljev sva vse uredila. December je bil kar stresen, ampak nama je uspelo vse urediti in bova lahko šla na vse dirke svetovnega prvenstva. Zelo sem hvaležen vsem pokroviteljem," je Jan dejal v pogovoru za Sportal. Čeprav se mu v paddocku vsi čudijo, da se lahko s tako majhno ekipo kosa z velikimi in bogatimi tovarniškimi ekipami, je zanj še naprej precej težko finančno pokriti osnovne stroške. "Mogoče je malo lažje, če primerjam z obdobjem izpred treh, štirih let, mislim pa, da od lani ni bilo kakšne spremembe. Gospodarstvo je v nekoliko slabšem stanju in veliko podjetij je začelo varčevati, zato je bilo težje."

"Cilj je priti med deset"

Tim Gajser in Jan Pancar pred novo sezono MXGP Foto: Damjan Končar/AMZS Petindvajsetletnik je kot vselej zelo samozavesten. Primarni cilj je preboj v prvo deseterico skupnega seštevka. "Cilj je priti med deset. Če se bo vse izšlo, če bom imel dobre štarte, lahko pridem tudi višje." Vprašali smo ga, ali ne bi bilo lepo, če bi bila na kakšni dirki skupaj z Gajserjem na zmagovalnem balkonu. "Podpišem takoj! Mislim, da sem že pokazal, da sem tega tudi sposoben. Lani sem bil dvakrat tretji v posamičnih vožnjah. Če se vse izide, sem sposoben tudi tega." Res je, na VN Češke je bil lani tretji v prvi vožnji, tretji je bil tudi v eni od voženj na pokalu narodov. Navdušil je še s šestim mestom v drugi vožnji VN Flandrije na najtežji progi v globoki mivki (Lommell).

Na štartni rampi prve dirke sezone bo manjkal lani največji Pancarjev tekmec za najboljšega zasebnika Isak Gifting (JK Yamaha). Že lani je imel nekaj težav s poškodbami, enko je bilo pozimi. Zaradi poškodbe rame je izpustil obe italijanski pripravljalni dirki in bo manjkal vsaj v Argentini. Za zdaj je njegov načrt, da se vrne do druge dirke prvenstva MXGP, ki bo dva tedna pozneje v španski Andaluziji.

"Z mojim motorjem je težje štartati med prvimi kot pa s tovarniškimi motorji. To je moja največja ovira."

Zaveda se, da ima največjo pomanjkljivost na štartu. Foto: Daniel Novakovič/STA "Še hitrejši, še boljši," o načrtih za sezono 2026, ko bo prišel tudi na kakšno dirko državnega prvenstva, pove Pancar. "Fantje pred mano so bili lani hitrejši. Skušal jih bom uloviti, imeti še boljše štarte. Vse po malem bo prineslo boljše rezultate." V vožnji na čas je že zdaj med najhitrejšimi, na dirki pa za njimi nekoliko zaostane. Tako je bilo tudi na obeh februarskih pripravljalnih dirkah. V Algheru je v vožnji na čas postavil tretji čas, nato je bil na dirki šesti. V Mantovi je bil osmi. Pogosto izgubi že na štartu. "Štarti me še vedno mučijo. Ni težava samo v meni, z mojim motorjem je malo težje štartati med prvimi kot pa s tovarniškimi motorji. Tovarniške ekipe naredijo vse, da so čim boljše na štartu. To je moja največja ovira, a rešitev moram najti sam. Štarti so se sicer že nekoliko izboljšali. Na zadnji pripravljalni dirki sem imel malo smole, ker sem se zataknil z enim voznikom in padel, sicer pa sem bil na štartu četrti ali peti. Bomo videli, kako mi bo šlo med sezono, a mislim, da bodo štarti boljši kot lani."

Ekipe in dirkači za sezono MXGP 2026:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Ruben Fernandez

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Tim Gajser, Maxime Renaux

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts



Honda Motoblouz: Thibault Benistant, Kevin Horgmo

MX-Handel Husqvarna: Kevin Brumann

Van Venrooy KTM: Mattia Guadagnini

TEM JP253 KTM: Jan Pancar

JK Yamaha: Isak Gifting

Gabriel SS24 KTM: Oriol Oliver

"Vse je šlo po načrtih, priprave se bile dobre"

Jan Pancar je uspešno opravil priprave. Foto: Damjan Končar/AMZS Omenil je naporen december, ko je aktivno sodeloval tudi pri dogovarjanju s pokrovitelji. In seveda je opravljal svojo glavno nalogo – to so treningi. "Za mano so naporni meseci, veliko je bilo treningov v telovadnici, na motorju. Dva tedna sem bil na Sardiniji, odpeljal sem dve pripravljalni dirki. Ni mi bilo dolgčas. Je pa šlo vse po načrtih. Priprave se bile dobre." Svoj motor znamke KTM že dobro pozna, kar nekaj najboljših pa je pozimi menjalo ekipo. Morda je to lahko prednost zanj na prvih dirkah. "To je nekakšna prednost. Tim in Herlings do januarja nista smela voziti, zato sta izgubila kar nekaj časa na motorju. A to sta le dva voznika od 25 vrhunskih voznikov. Vseeno bo treba biti dober." Običajno motokrosisti ciljajo na to, da bi bili v najboljši formi od maja, a: "Večina reče, da bi bili radi v vrhunski formi malo pozneje, a v realnosti so kar vsi že na prvi dirki v odlični formi. Mislim, da sem tudi jaz že zdaj v skoraj najboljši formi. Si pa potem med sezono v ritmu in zato postaneš še za malenkost hitrejši."

Pancar in tekmeci so prav zdaj na poti v Argentino. Na novi stezi v Barilocheju jih prva naloga čaka v petek popoldne – trening štarta. V soboto sledita dva prosta treninga in kvalifikacijska vožnja, ko prvih deset osvoji točke od deset do ena. V nedeljo bodo v dveh vožnjah dirkali za zmago na veliki nagradi Patagonije, prvi od 19 dirk letošnjega svetovnega prvenstva. Na voljo bodo točke za prvih 20, zmagovalec obeh voženj jih lahko največ osvoji 50. Prva vožnja v razredu MXGP bo v nedeljo ob 17.00, druga pa ob 20.00. V razredu MX2 bodo dirkali uro prej.

Koledar dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2 2026:



8. marec – Argentina (Bariloche)

22. marec – Andaluzija (Almonte)

29. marec – Švica (Frauenfeld)

12. april – Sardinija (Riola Sardo)

19. april – Trentino (Pietramurata)

24. maj – Francija (Lacapelle Marival)

31. maj – Nemčija (Teutschenthal)

7. junij – Latvija (Kegums)

21. junij – Italija (Montevarchi)

28. junij – Portugalska (Agueda)

5. julij – Južna Afrika (Johannesburg)

19. julij – Velika Britanija (Foxhills)

26. julij – Češka (Loket)

2. avgust – Belgija (Lommel)

16. avgust – Švedska (Uddevalla)

23. avgust – Nizozemska (Arnhem)

6. september – Turčija (Afyonkarahisar)

13. september – Kitajska (Šanghaj)

20. september – Avstralija (Darwin)



4. oktober – pokal narodov (Ernee, Francija)