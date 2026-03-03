Ameriški tehnološki velikan Amazon je danes potrdil, da so bili njihovi podatkovni centri na Bližnjem vzhodu tarča iranskih napadov z droni, kar pomeni, da se je sploh prvič v zgodovini sodobnega vojskovanja zgodilo, da je vojaška operacija ohromila oziroma poškodovala takšno ameriško infrastrukturo. Iran sicer nadaljuje povračilne napade na sosednje države – meri predvsem na ameriška vojaška oporišča in veleposlaništva ter na energetsko infrastrukturo. Izrael je medtem svoje sile napotil na območje južnega Libanona, da bi prevzele nadzor nad dodatnimi strateškimi območji v Libanonu, sprožil pa je tudi nove napade na Teheran.

15.35 Amazon potrdil: Naš podatkovni center je bil tarča iranskega napada

Ameriški tehnološki velikan Amazon je za medije danes potrdil navedbe, da sta bila dva od njihovih podatkovnih centrov v Združenih arabskih emiratih v nedeljo tarči neposrednega nedeljskega iranskega napada z brezpilotnimi letali oziroma droni. Še en Amazonov objekt na Bližnjem vzhodu je iranski dron poškodoval v Bahrajnu.

V nedeljo so mnogi sicer še ugibali, ali je bilo začasno nedelovanje oziroma omejeno delovanje storitev Amazona, največjega ponudnika računalništva v oblaku na svetu, na Bližnjem vzhodu zgolj kolateralna škoda napadov Irana na druge cilje.

Amazon Web Services (AWS) je vodilni svetovni ponudnik računalništva v oblaku. Foto: Reuters

Zdaj je jasno, da je bil tarča Amazon, kar po navedbah tiskovne agencije Reuters pomeni, da se je sploh prvič v zgodovini sodobnega vojskovanja zgodilo, da bi vojskovanje onemogočilo oziroma ohromilo delovanje podatkovnih centrov katerega od ameriških tehnoloških podjetij.

Kot so še sporočili iz Amazona, so iranski napadi na njihove podatkovne centre v Združenih arabskih emiratih in Bahrajnu med drugim povzročili "strukturno škodo, prekinitev električne napeljave in v določenih primerih tudi sprožili gasilne sisteme, kar je povzročilo tudi poplavno škodo".

Amazon sicer ni razkril, ali je bil v iranskih napadih na njihove podatkovne centre ranjen kateri od zaposlenih.

15.33 Izrael sprožil nov val napadov na Teheran

Izraelska vojska je danes sporočila, da je začela nov val napadov na Teheran, usmerjenih proti "infrastrukturi iranskega terorističnega režima". Iranska tiskovna agencija Tasnim medtem poroča, da je bila v današnjih izraelsko-ameriških napadih v mestu Kom poškodovana stavba t. i. zbora strokovnjakov, ki je zadolžen za izbiro novega vrhovnega vodje.

"Letalske sile so zdaj začele obsežen val napadov, usmerjenih na infrastrukturo iranskega terorističnega režima v Teheranu," je sporočila izraelska vojska.

Dodala je, da gre za deveti val napadov na cilje v iranski prestolnici, od koder poročajo o novih eksplozijah, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

15.02 Rutte: V Evropi široka podpora vojaški kampanji ZDA proti Iranu

Zaveznice v Evropi večinoma podpirajo ameriško vojaško kampanjo proti Iranu, je danes izjavil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Ob tem je ponovil, da zavezništvo ni vključeno v vojaške operacije na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čutim široko podporo v Evropi. Med koncem tedna in v začetku tega tedna sem se po telefonu pogovarjal s številnimi voditelji. Jasno sem začutil, da mnogi moji kolegi v Natu pozdravljajo uničenje jedrske zmogljivosti, uničenje zmogljivosti balističnih raket in tudi odstranitev Hameneja," je novinarjem med obiskom v Severni Makedoniji povedal Rutte.

Ponovil je, da Nato ni vključen v vojaške operacije na Bližnjem vzhodu. "Vendar vam lahko zagotovim, da bo Nato branil vsak centimeter ozemlja Nata," je še dodal vodja severnoatlantskega zavezništva.

Ob tem je opozoril, da je bil Iran blizu pridobitvi jedrskih zmogljivosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA. To predstavlja nevarnost ne le za regijo, ampak tudi za Evropo, je ocenil.

Rutte je ponovil, da Nato ni vključen v vojaške operacije na Bližnjem vzhodu. Foto: Guliverimage

14.09 Iran pozval Varnostni svet ZN k ukrepanju za končanje vojne

Iran je danes pozval Varnostni svet Združenih narodov, naj ukrepa za ustavitev vojne na Bližnjem vzhodu, ki je izbruhnila, potem ko so ZDA in Izrael v soboto napadli Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Varnostni svet Združenih narodov ima dolžnost /.../, če želi, lahko zagotovo ukrepa, saj njegovega ukrepanja ne ovira nič drugega kot njegova lastna volja," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva.

Ob tem je pozval ZDA in Izrael k ustavitvi napadov. "Morajo ustaviti vojno. Nismo bili mi tisti, ki smo jo začeli. Ta vojaška agresija ni bila naša izbira, naša izbira je bila diplomacija," je dodal, poroča tiskovna agencija Reuters.

Izrael in ZDA so v soboto začeli napade na Iran, v katerih so bili ubiti številni visoki predstavniki oblasti, med njimi tudi vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran je nato sprožil povračilne napade na Izrael in ameriške cilje v zalivskih državah, medsebojni spopadi pa se nadaljujejo tudi danes.

V ameriških in izraelskih napadih na Iran je bilo do zdaj v islamski republiki po podatkih Rdečega polmeseca ubitih najmanj 787 ljudi. Prav tako so bili v napadih zadeti cilji v 153 mestih po vsej državi.

13.23 Zagorel ključni naftni terminal Združenih arabskih emiratov

Požar v naftnem industrijskem kompleksu Fudžajra Foto: omrežje X/posnetek zaslona V naftni industrijski coni v mestu Fudžajra v Združenih arabskih emiratih (ZAE) je izbruhnil požar, potem ko so po prestrezanju iranskega brezpilotnega letala na kompleks padle ruševine, so sporočili iz podjetja, ki upravlja kompleks.

V izjavi so zapisali, da nimajo informacij o poškodovanih in da je požar pod nadzorom.

Fudžajra je strateški naftni terminal za ZAE. Stoji v Omanskem zalivu ter je dom ključne infrastrukture za skladiščenje in izvoz surove nafte skozi Hormuško ožino, kritično točko za svetovni naftni promet, ki jo je Iran ogrozil z zaprtjem.

11.45 Iran evropske države posvaril pred vključitvijo v vojno

Evropske države naj se ne vpletajo v vojno med Iranom ter ZDA in Izraelom, je danes posvarilo iransko zunanje ministrstvo, ki se je odzvalo na nedeljsko skupno izjavo voditeljev Francije, Nemčije in Velike Britanije. Ti so izrazili pripravljenost braniti svoje interese in zaveznice v Zalivu z "obrambnimi ukrepi" proti Iranu.

Teheran bi vključitev teh držav obravnaval kot "sostorilstvo z agresorji" oziroma kot vojno dejanje proti Iranu, je v odgovoru na vprašanje o skupni izjavi trojice evropskih voditeljev na novinarski konferenci dejal predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so v skupni izjavi iranske napade na države v regiji, tudi na države, ki niso sodelovale v sobotnih napadih na tarče v Iranu, označili za nekritične in nesorazmerne. Ocenili so, da je Iran s tem ogrozil tudi njihove vojake in civiliste v regiji.

Na Bližnjem vzhodu se sicer že četrti dan nadaljujejo spopadi, ki so izbruhnili, potem ko so ZDA in Izrael v soboto napadli Iran, pri čemer je bil skupaj z več deset visokimi predstavniki iranskih oblasti ubit vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej.

11.20 Izrael: Zadeli smo iransko predsedniško pisarno

Izraelska vojska v najnovejših sporočilih trdi, da so njene zračne sile zadele kompleks vodstva iranskega režima.

V izjavi na Telegramu IDF navaja, da so na predsedniško pisarno in vrhovni svet za nacionalno varnost odvrgli strelivo, še poroča BBC.

Po njihovih navedbah so zadeli tudi vojaško ustanovo za usposabljanje in "dodatno ključno infrastrukturo režima".

Kompleks je uporabljal nekdanji iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, še navaja IDF.

10.50 Dron zadel rezervoar za gorivo v omanskem pristanišču

V današnjem napadu več brezpilotnih letalnikov je eden od dronov zadel rezervoar za gorivo v omanskem pristanišču Dukm ob Arabskem morju, je varnostni vir povedal za omansko tiskovno agencijo, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije. Kdo naj bi izstrelil drone, ne poročajo. V napadu ni bilo žrtev, nastala pa je gmotna škoda.

Oman, ki je bil pred sobotnim ameriško-izraelskim napadom na Iran posrednik v pogovorih o morebitnem jedrskem dogovoru med Washingtonom in Teheranom, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA že obsodil napad.

Gre za drugi napad z droni na omenjeno pristanišče. V nedeljskem napadu, v katerem je bil poškodovan delavec, je en dron zadel nastanitveni objekt za delavce, razbitine drugega pa so pristale v bližini rezervoarjev za gorivo, je navedbe omanske agencije povzela francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek pa je en človek umrl v napadu na naftni tanker ob obali omanske prestolnice Maskat.

10.00 Teheran z okolico tarča hudega bombardiranja

Iranska prestolnica Teheran je znova tarča močnega bombardiranja, poročajo iranski mediji, nekateri prebivalci pa trdijo, da je to najhujši dan od začetka izraelsko-ameriških napadov.

Lokalni mediji poročajo, da je predmestje Pardis zadelo ducat raket, prebivalci Teherana pa so navajali, da so se zaradi močnih eksplozij tresla okna stanovanjskih nebotičnikov v novozgrajenih soseskah, poroča DPA.

Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo siv dim, ki se dviga nad pobočji gorovja Alborz.

9.57 Omejen letalski promet iz zalivskih držav, mnogi potniki že doma

Po številnih motnjah v letalskem prometu in odpovedanih več kot 4.000 poletih po začetku skupne izraelsko-ameriške vojne proti Iranu so sinoči v Združenih arabskih emiratih sprostili nekaj izrednih odhodov. Po poročanju Flightradar24 so posamezna letala odletela na destinacije, kot so Moskva, Pariz, Kairo, Delhi, v Srbijo in Karači ter tudi na londonski Heathrow. Poteka tudi evakuacija prvih slovenskih potnikov.

8.45 Izraelskim četam zelena luč za napredovanje in prevzem nadzora nad dodatnimi položaji v Libanonu

Izraelski obrambni minister Israel Katz je sporočil, da sta s premierjem Benjaminom Netanjahujem pooblastila izraelske vojake (IDF) za "delovanje v južnem Libanonu". Izraelske čete so dobile zeleno luč za napredovanje in prevzem nadzora dodatnih strateških območij v Libanonu, da bi preprečile napade na izraelske obmejne skupnosti, poročata BBC in Sky News.

Katz je še navedel, da so čete namestili na več točkah v bližini mejnega območja "kot del okrepljenega obrambnega položaja" in da operacija ni bila del širše kopenske operacije v Libanonu.

8.00 Na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo napadi

Z Bližnjega vzhoda danes poročajo o novih izraelskih in ameriških napadih na Iran ter povračilnih napadih Teherana. Iranska revolucionarna garda trdi, da je uničila glavni poveljniški sedež v ameriškem letalskem oporišču v Bahrajnu, medtem pa je ameriška vojska v ponedeljek navedla, da je uničila poveljniške objekte Iranske revolucionarne garde.

Izraelska vojska je po poročanju britanskega BBC potrdila, da je sprožila nove obsežne napade na "vojaške cilje" v Teheranu. Po navedbah AFP pa je izraelska vojska sporočila, da je kmalu po polnoči po lokalnem času prestregla večje število raket iz Irana, ki so bile usmerjene na različne cilje v Izraelu, med drugim tudi v Jeruzalem.

Tudi vojska v Katarju je danes zjutraj prestregla dve balistični raketi, je sporočilo katarsko obrambno ministrstvo. AFP je danes tudi iz Dohe poročala o glasnih eksplozijah.

Katar je v ponedeljek sestrelil dva iranska bombnika in po tem, ko je Iran začel napadati naftne objekte v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih, ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Ameriško centralno poveljstvo je na družbenem omrežju X v ponedeljek navedlo, da so ameriške sile uničile poveljniške objekte Iranske revolucionarne garde, iranska izstrelišča raket in dronov ter iransko zračno obrambo.

7.15 Iran ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi

Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je v ponedeljek na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Ob tem je vsem ladjam, ki bodo skušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti, zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zažgali bomo vsako ladjo, ki bo poskušala prečkati Hormuško ožino," je general Džabari zapisal tudi v objavi na Telegramu. "Napadli bomo tudi naftovode in ne bomo dopustili, da bi iz regije odtekla kapljica nafte. Cena nafte bo v prihodnjih dneh dosegla 200 dolarjev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu. To je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, prek nje pa gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati, Kuvajt in Irak izvažajo večino svoje surove nafte prek te ožine, predvsem v Azijo. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, pa prek Hormuške ožine pošilja skoraj ves svoj utekočinjeni zemeljski plin. Katar je v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

6.45 Danes predvidoma prvi polet za vrnitev slovenskih državljanov iz Omana

Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu.

6.30 Rubio napad na Iran v kongresu utemeljil z neposredno grožnjo

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek kongresu poročal o napadih na Iran. Po nastopu v kongresu je novinarjem povedal, da so ZDA napade začele, ker so se soočale z neposredno grožnjo iranskih napadov na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu.

Rubio je voditeljem obeh strank v obeh domovih kongresa o napadih poročal skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom. "Grožnja je bila absolutna in neposredna," je dejal Rubio in v podkrepitev argumenta navedel iranske povračilne napade, v katerih je po zadnjih podatkih Pentagona umrlo šest ameriških vojakov, poroča ABC. Rubio je povedal, da cilj napadov ni zamenjava režima v Teheranu, ampak želijo zagotoviti, da Iran ne bo imel orožja, s katerim bi jih lahko ogrožal skupaj z zavezniki. "Zelo bi si želeli menjavo režima. Kot je dejal predsednik Donald Trump, bi si želeli, da bi iranski narod to izkoristil kot priložnost, da se upre in odstrani voditelje," je dejal Rubio, vendar priznal, da vlada nima načrtov, kako bi Irancem pri tem pomagala.

"Medtem ko bi si želeli novega režima, pa je bistvo to, da ne glede na to, kdo vodi to državo, ta država čez leto dni ne bo imela balističnih raket in dronov, s katerimi bi nas ogrožala. Gre za teroristični režim. Sponzorirajo terorizem in sodelujejo v njem," je dejal Rubio. Foto: Reuters

Rubio ni povedal, koliko časa bodo napadi trajali, je pa zagotovil, da najhujši napadi na Iran šele prihajajo.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je povedal, da jim je Rubio pojasnil, da je bil Izrael odločen sam nemudoma napasti Iran tudi brez ZDA, ki so se potem morale pridružiti zaradi grožnje iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji, če bi Washington sodeloval v napadih ali ne, poroča televizija ABC. Johnson je še dejal, da je ameriški napad na Iran obrambna operacija, ker je bil Izrael odločen napasti s podporo ZDA ali brez nje.

Demokratski senator Mark Warner je ta argument zavrnil in dejal, da Iranci niso predstavljali neposredne grožnje za ZDA. "Grožnja je obstajala za Izrael," je dejal. Vodja demokratov v senatu Chuck Schumer pa je menil, da so bili odgovori Rubia na vprašanja kongresnikov nezadostni in dejal, da ima sedaj še več vprašanj kot prej, poroča ABC.

"Kljub ponavljajočim se prizadevanjem moje vlade za diplomatsko rešitev zlonamernega ravnanja Irana je grožnja ZDA, zaveznikom ter partnerjem postala nevzdržna. V skladu s tem so ameriške sile po mojem ukazu 28. februarja 2026 izvedle natančne napade na številne cilje v Iranu, vključno z lokacijami balističnih izstrelkov, zmogljivostmi za pomorsko miniranje, zračno obrambo ter zmogljivostmi za poveljevanje in nadzor," pa je v ponedeljek v pismu kongresu razloge za napad pojasnil Trump.

"Napadi so bili izvedeni za zaščito ameriških sil v regiji, zaščito ozemlja ZDA, zaščito ključnih nacionalnih interesov ZDA, vključno z zagotavljanjem proste pomorske trgovine skozi Hormuško ožino, in za kolektivno samoobrambo naših zaveznikov, vključno z Izraelom," je utemeljil Trump in dodal, da v tem trenutku ni mogoče povedati, koliko časa bodo napadi trajali. Foto: Guliverimage

6.15 Napad na ameriško veleposlaništvo v Riadu

V torek zgodaj zjutraj so po navedbah treh prič ameriško veleposlaništvo v Riadu napadli z dronom, slišali so glasno eksplozijo, v stavbi pa je po njihovih navedbah tudi zagorelo.

Foto: X/@beltrandelrio

Napad je povzročil manjši požar in škodo, po navedbah virov agencije Reuters pa v njem ni bilo poškodovanih, saj je bila stavba prazna.

Nad diplomatsko četrtjo v Riadu, kjer so tuja diplomatska predstavništva, se je dvigal črn dim.

6.00 Merz se bo v luči konflikta na Bližnjem vzhodu sestal s Trumpom

Nemški kancler Friedrich Merz se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Merz bo prvi evropski voditelj, ki se bo s Trumpom sestal potem, ko so ZDA in Izrael v soboto začele napade na Iran.

V luči ameriških in izraelskih napadov na Iran, v katerih je bil skupaj z več deset visokimi predstavniki iranskih oblasti ubit vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej, je pričakovati, da bo glavna tema srečanja v Beli hiši konflikt na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo sicer načrtovano, da bodo v ospredju današnjega srečanja pogovori o vojni v Ukrajini, carinskih napetostih ter širših prizadevanjih za reševanje načetih transatlantskih odnosov. Te so v zadnjem letu med drugim nakrhale kritike ameriške administracije na račun Evrope zaradi obrambnih izdatkov in politike priseljevanja, pa tudi zahteve ZDA po Grenlandiji.

Merz, ki je oster kritik iranskega vodstva, je v nedeljo v odgovoru na vprašanje, ali je bil napad na Iran skladen z mednarodnim pravom, dejal, da zdaj ni primeren čas, da bi "pridigali našim partnerjem in zaveznikom".

Hkrati je Merz spomnil na pretekle neuspele poskuse Iran odvrniti od jedrskega in raketnega programa ter na to, kako iranske oblasti zatirajo lastno ljudstvo. Belo hišo bo obiskal že drugič, odkar je maja lani postal nemški kancler. Foto: Reuters