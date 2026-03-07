Letališče v Dubaju, najprometnejše letališče na svetu za mednarodni promet, je danes sporočilo, da začasno prekinja vse dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi varnosti potnikov, osebja letališča in posadk letalskih družb je bilo delovanje mednarodnega letališča v Dubaju (DXB) začasno prekinjeno," je na družbenem omrežju X sporočil urad za medije v Dubaju.

Oblasti v Dubaju so danes potrdile "manjši incident, ki je nastal zaradi padca ostankov po prestrezanju rakete". Obenem so zanikale informacije na družbenih omrežjih v zvezi z incidenti na mednarodnem letališču v Dubaju.

Letališče v Dubaju je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh delovalo z znatno manjšo zmogljivostjo. Kljub temu so izvedli nekaj letov, med drugim tudi evakuacijske lete za slovenske državljane, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu.

Za danes je po podatkih Letališča Jožeta Pučnika predviden prihod letala družbe Flydubai iz Dubaja ob 13.15.

Foto: Reuters