Ob mednarodnem dnevu žensk statistika razkriva zanimiv portret povprečne prebivalke Slovenije. Tipična Slovenka je stara skoraj 46 let, najpogosteje ji je ime Marija, najverjetneje je poročena in v povprečju zasluži okoli sto evrov manj kot moški. Zanimivo pa je, da na lestvici najbogatejših povsem na vrhu kraljuje prav ženska – Vesna Južna.

Po podatkih Statističnega urada je na začetku leta 2025 v Sloveniji živelo 1.058.574 žensk, kar predstavlja 48 odstotkov vseh prebivalcev države. Med njimi je bilo 14 odstotkov deklic, starih do 14 let, največ – 61 odstotkov – pa žensk starih med 15 in 64 let. Četrtina prebivalk je bila starejša od 64 let. Povprečna starost je bila 45,8 leta, kar je bilo za 2,8 leta več kot pri moških.

Najpogostejše ime ostaja Marija

Med prebivalkami Slovenije je še vedno najpogostejše ime Marija, lani jih je bilo 43.035, se pa število žensk s tem imenom že desetletja zmanjšuje. Od leta 2011 se je rodilo le 215 deklic s tem imenom. Najbolj priljubljena imena novorojenk so bila predlani sicer Ema, Mia in Julija.

Povprečna plača: 1.435 evrov

V Sloveniji je bilo predlani 938.439 delovno aktivnih prebivalcev, med njimi 45 odstotkov žensk. Delovno aktivne ženske so bile v povprečju stare nekaj več kot 44 let. Povprečna mesečna neto plača je oktobra 2024 znašala 1.486 evrov: moški so v povprečju zaslužili 1.528 evrov, ženske pa 1.435 evrov, kar pomeni približno sto evrov razlike.

Najvišje plače med ženskami so imele generalne direktorice in članice uprav družb, ki so v povprečju prejele več kot štiri tisoč evrov neto na mesec. Na drugi strani so med najslabše plačanimi poklici čistilke oken.

Vesna Južna na vrhu seznama najbogatejših Slovencev, a ni edina

Na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev, ki jo je konec lanskega leta objavil portal Finance Manager, lahko med ženskami najdemo Vesno Južna, solastnico skupine Perspektiva (njeno in moževo premoženje je ocenjeno na 511 milijonov evrov), Izo Sio Login, nekdanjo soustanoviteljico podjetja Outfit7 (414 milijonov evrov) in Anastasio Tajo Boscarol (njeno in očetovo premoženje je bilo ocenjeno na 263 milijonov evrov).

Na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev sta Vesna in Dari Južna, lastnika skupine Perspektiva. Foto: Mediaspeed

V EU so sicer ženske leta 2023 zaslužile v povprečju za 12 odstotkov manj, v Sloveniji pa za 5,4 odstotka manj od moških. Največja razlika je bila v Latviji (19 odstotkov), najmanjša pa v Belgiji (0,7 odstotka). Edina država v Uniji, v kateri so ženske zaslužile več od moških, je bila Luksemburg.