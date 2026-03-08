V živo: Mercedes proti Ferrariju za zmago, odločajo zadnji krogi

Ob 5.00 štart VN Avstralije, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo. Oscar Piastri (McLaren) je odstopil že pred štartom. V prvi štartni vrsti prve dirke nove dobe formule 1 sta bila George Russell in Kimi Antonelli (oba Mercedes). In očitno sta edina navdušena nad novimi dirkalniki, saj je glede na razplet kvalifikacij njun toliko boljši od tekmecev. V drugi vrsti sta bila v Melbournu Isack Hadjar (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari), v tretji oba McLarnova voznika, Lewis Hamilton (Ferrari) pa na sedmem štartnem mestu. Max Verstappen (Red Bull) je po nesreči na kvalifikacijah dirko začel iz predzadnje vrste.

Še 13 krogov: Ferrarija kljub novejšim gumam ne zmanjšujeta zaostanka za Mercedesoma. Medtem je peti Norris že 25 sekund za Hamiltonom.



Še 14 krogov: 1. Russell, 2. Antonelli +6,6, 3. Leclerc +15,9, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Bearman, 8. Lindblad, 9. Bortoleto, 10. Gasly



Še 16 krogov: Drugi postanek za Verstappna, prva dva dela dirke je namreč odpeljal na trdih gumah in mora uporabiti še ene drugačne.



Še 18 krogov: Po dramatičnih uvodnih krogih zdaj mirnejši del dirke, potem ko so pri Mercedesu in Ferrariju na drugačni taktiki postankov. Zdaj je samo vprašanje, ali bodo gume na Mercedesu res zdržale toliko krogov.



Še 20 krogov: 1. Russell, 2. Antonelli +6,4, 3. Leclerc +16,1, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Lindblad, 7. Norris*, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*dva postanka)



35. krog: Verstappen je ujel Norrisa, ki pa pelje na drugi postanek.



32. krog: 1. Russell, 2. Antonelli +6,5, 3. Leclerc +14,4, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Bortoleto, 10. Gasly



30. krog: Russell pravi, da je možna taktika enega postanka. A zanj bi to pomenilo 45 krogov na trdih gumah. Za Hamiltona denimo 29.



29. krog: Hamilton na prvi postanek. Z 11 krogi zaostanka se je na stezo vrnil Alonso.



28. krog: Zdaj vodilni Hamilton še kar vztraja na stezi, Russell je že tik za njim in ga je sredi tega kroga tudi prehitel.



26. krog: Prvi postanek za vodilnega Leclerca. Tudi on na bele trde gume. Vrnil se je na četrto mesto, Norris je imel že toliko zaostanka.



25. krog: 1. Leclerc*, 2. Hamilton* +2,2, 3. Russell +4,8, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*brez postanka)



23. krog: Russell je samo še tri sekunde za Ferrarijema, ki sta na starih gumah.



21. krog: 1. Leclerc*, 2. Hamilton*, 3. Russell, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Verstappen, 7. Lindblad, 8. Bearman, 9. Ocon, 10. Gasly (*brez postanka)



20. krog: Dirkanje se nadaljuje s polnim plinom. Samo še vodilna Ferrarija brez postanka. Verstappen je prehitel Lindblada.



19. krog: Na stezi je z okvaro obtičal Bottas. Virtualni varnostni avto. Ferrarija pa sta ravno odpeljala mimo boksov. Na menjavo pnevmatik Verstappen.



17. krog: Verstappen je že za novincem Lindbladom. Favoriziranih pet bo kmalu na prvih petih mestih.



16. krog: Hamilton se sprašuje, kako ima lahko Russell kljub postanku samo 10 sekund zaostanka. Ferrari očitno znova z napačno taktiko postankov.



16. krog: 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Russell*, 4. Lindblad*, 5. Antonelli, 6. Verstappen, 7. Bearman, 8. Bortoleto, 9. Norris*, 10. Ocon* (*s prvim postankom)



15. krog: Alonso je z Aston Martinom parkiral v boksih in odstopil.



13. krog: Russell in Antonelli na postanek, oba Ferrarija pa ostajata na stezi. Hamilton se je takoj oglasil: Vsaj eden bi moral v bokse.



12. krog: Pokadilo se je iz dirkalnika Hadjarja, konec dirka za dirkača Red Bulla. Virtualni varnostni avto, nekaj dirkačev na prvi postanek.



11. krog: 1. Leclerc, 2. Russell +0,7, 3. Hamilton +1,4, 4. Antonelli +2,6, 5. Hadjar, 6. Lindblad, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Verstappen



10. krog: Že troboj za vodstvo, približuje se jim še Antonelli, ki je prehitel Hadjarja.



8. krog: Russell nazaj v vodstvo, a mu Leclerc nekaj zavojev zatem že vrača! Izvrsten začetek dirke! Verstappen je medtem že 10.



7. krog: Russell poskuša z napadi na Leclerca. Prvi trije imajo že šest sekund prednosti.



6. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Hadjar, 5. Antonelli, 6. Lindblad, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Bortoleto, 11. Bearman, 12. Verstappen



4. krog: Nadaljuje se dvoboj Leclerc - Russell. Približal se jima je Hamilton. V ozadju prehiteva Verstappen, ki je že 13.



3. krog: 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Hadjar, 5. Lindblad, 6. Norris, 7. Antonelli, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Alonso



2. krog: Lep dvoboj za vodstvo, Russell mimo Leclerca nazaj na prvo mesto.



1. krog: Hamilton je prehitel Lindblada in Hadjarja in je že tretji.



Štart! Slabši štart obeh Mercedesov! Leclerc je prvi zapeljal v prvi zavoj, Russell drugi, Hadjar tretji. Antonelli je šele sedmi.



Krog za ogrevanje. Večina dirko začenja na srednjetrdih pnevmatikah. Hulkenberg v bokse, z okvaro Audija konec dirke zanj.



Še 5 min do štarta: Sončen in topel jesenski dan v Melbournu. Zanimiv bo že štart. Zaradi novih pogonskih sklopov je sistem speljevanja drugačen. Na testiranjih je z dobrimi štarti izstopal Ferrari.



"Od najboljših dirkalnikov vseh časov smo šli v najslabše"

George Russell je z novo srebrno puščico favorit za zmago v Melbournu in tudi za letošnji naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Zdaj je še Lando Norris priznal, da z letošnjimi dirkalniki zaradi novih pogonskim sklopom ne morejo zares dirkati. Foto: Guliverimage Karavano formule 1 milijoni gledalcev po svetu tako z navdušenjem kot s strahom spremljajo uvodno veliko nagrado nove sezone, prve sezone z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov. "Od najboljših dirkalnikov vseh časov smo šli v najslabše," je po kvalifikacijah dejal aktualni prvak Lando Norris (McLaren). Pred nekaj tedni jih je Britanec še zagovarjal. Vse bolj postaja jasno, da pogonski sklop, ki ga v enakem razmerju sestavljata električni del in del z notranjim izgorevanjem, ni prava stvar. Pri prejšnji generaciji motorjev je električni oziroma hibridni del ustvarjal 20 odstotkov moči. "Vsi vemo, kje je težava. Razmerje 50:50 enostavno ne deluje, še posebej ne na ravninah. Zaviraš precej pred samimi zavoji. Večkrat moraš spustiti plin, da se baterija spet polni. Če je pa baterija preveč napolnjena, pa tudi ni v redu. Težko je tako dirkati. A to pač imamo," je razložil Norris. Štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na to opozarjal že pred časom, ko so sprejemali ta pravila. "Niti malo ne uživam." Charles Leclerc (Ferrari) meni, da bi lahko "neumne dirkače", kot se je izrazil, prehitela polovica tekmecev. Torej vse tiste, ki ne bodo znali pravilno uporabljati pogonskega sklopa.

Drugo dejstvo, ki smo ga spoznali po kvalifikacijah in se ga prav tako mnogi bojijo, je prednost Mercedesove ekipe. Če so Red Bull, Ferrari in McLaren tesno skupaj, pa sta bila George Russell in Kimi Antonelli (oba Mercedes) osem desetink hitrejša od njih. "V petek sem rekel, da je razlika pol sekunde, zdaj je osem desetink. Višja je, kot sem pričakoval," je izpostavil Leclerc. "Sam sem to napovedal že v Bahrajnu, sploh nisem presenečen," pa je dodal Verstappen.

Že dlje časa je velik kritik novih pravil Max Verstappen, ki je kvalifikacije končal že v prvem delu z nesrečo. Foto: Guliverimage