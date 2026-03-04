Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
4. 3. 2026,
17.30

Osveženo pred

24 minut

Sreda, 4. 3. 2026, 17.30

24 minut

Konec tega tedna prva dirka sezone F1, VN Avstralije

Kako bodo dirkači in ekipe pravočasno prišli v Melbourne?

Avtor:
M. P.

Melbourne Lando Norris McLaren

Foto: Guliverimage

Dirkači in osebje ekip formule 1 ter vodstvo tekmovanja bo kljub vojnim razmeram na Bližnjem vzhodu in prekinjenim letalskim povezavam v Katarju in Združenih arabskih emiratih pravočasno prišlo v Melbourne, kjer bo ta konec tedna prva od 24 dirk nove sezone. A zadnji naj bi bili na prizorišču šele dobrih 48 ur pred prvim treningom.

Mercedesova ekipa je očitno odšla na pot med prvimi, saj sta George Russell in Kimi Antonelli v sredo zjutraj že bila na dirkališču Albert Park. | Foto: Reuters Mercedesova ekipa je očitno odšla na pot med prvimi, saj sta George Russell in Kimi Antonelli v sredo zjutraj že bila na dirkališču Albert Park. Foto: Reuters Pred šestimi leti je začetek sezone svetovnega prvenstva formule 1 v Melbournu zaustavil covid-19, ko so bili dirkači in ekipe že na prizorišču. Letos bo kljub vojnim razmeram na Bližnjem vzhodu približno dva tisoč ljudem, ki so del karavane formule 1, uspelo pravočasno priti v Avstralijo. Vsaj četrtino teh je sicer načrtovalo pot prek letališč v Dobi in Dubaju.

A v formuli 1 se obračajo veliki denarji in jim ni bilo težko organizirati čarterskih letov. V ponedeljek zvečer sta dva čarterska leta poletela iz Londona. Letalo družbe British Airways je letelo prek Singapurja, zasebno letalo Air X pa prek Tanzanije. Na krovu je bilo osebje desetih od enajstih ekip in še celotno vodstvo tekmovanja. Vsi naj bi bili v Melbournu najpozneje v sredo zvečer po srednjeevropskem času, torej le nekaj več kot 48 ur pred prvim prostim treningom, ki bo v noči na petek. Krovna organizacija Fia je tako sprostila časovnico dela v garažah, ki ga sicer omejuje z urami, da bodo lahko v četrtek nadoknadili zamujeno. 

Teden dni po VN Avstralije sledi VN Kitajske, konec marca pa še VN Japonske. Ti dve dirki tudi nista ogroženi. Vprašljivi pa sta aprilski dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Če jih ne bo možno varno izpeljati, vodstvo tekmovanja že išče rezervna prizorišča. Glavna kandidata naj bi bila Turčija in Portugalska.

