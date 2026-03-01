Pot ekip F1 v Avstralijo ni ogrožena, za Bahrajn rezervni načrt

Iz vodstva tekmovanja formule 1 so sporočili, da spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu in imajo pripravljen rezervni načrt, če izvedbi VN Bahrajna in VN Savdske Arabije aprila ne bi bili mogoči oziroma varni. Pot ekip in opreme na VN Avstralije, s katero se začenja nova sezona prihodnji konec tedna, naj ne bi bila ogrožena.

Iranska raketa je zadela eno od stavb v Manami v Bahrajnu, torej nedaleč od dirkališča v Sakhirju. Foto: Reuters Vodstvo formule 1 je sporočilo, da "pozorno spremlja" razmere na Bližnjem in Srednjem vzhodu. Raketni napadi še naprej pretresajo širšo regijo, potem ko so ameriške in izraelske sile napadle Iran. Več držav je že zaprlo svoj zračni prostor.

Potujoča karavana formule 1 se v teh dneh prav prek Arabskega sveta podaja v Avstralijo na prvo dirko nove sezone. Zadnja testiranja je enajst ekip opravilo v Bahrajnu, nekatere pa so že morali preusmeriti svoje lete.

Vodstvo tekmovanja je prepričano, da bo prva dirka sezone v Melbournu, ki bo na sporedu osmega marca, normalno na sporedu, prav tako VN Kitajske teden dni pozneje in VN Japonse konec marca. Pomisleki pa obstajajo glede četrte in pete preizkušnje sezone v Bahrajnu in Savdski Arabiji, ki sta na sporedu za 12. oziroma 19. april.

"Naše naslednje tri dirke bodo v Avstraliji, na Kitajskem ter Japonskem in še ne na Bližnjem vzhodu. Kot vselej pozorno spremljamo položaj in tesno sodelujemo z ustreznimi oblastmi," je za nemško tiskovno agencijo dejal tiskovni predstavnik formule 1.

Že lansko poletje je šef tekmovanja Stefano Domenicali priznal, da ima šport zaradi geopolitičnih napetosti v Arabskem svetu pripravljen rezervni načrt za lanski zadnji dirki sezone v Katarju in Abu Dabiju, ki sta bili na sporedu 30. novembra in nato teden dni pozneje. Obe preizkušnji so nato izpeljali brez težav.