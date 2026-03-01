Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
7.45

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
VN Savdske Arabije VN Bahrajna VN Avstralije Formula 1

Nedelja, 1. 3. 2026, 7.45

27 minut

Vojne razmere v Arabskem svetu

Pot ekip F1 v Avstralijo ni ogrožena, za Bahrajn rezervni načrt

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
testiranja Bahrajn George Russell Mercedes | V Bahrajnu so februarja ekipe izvedle šestdnevno testiranje. | Foto Reuters

V Bahrajnu so februarja ekipe izvedle šestdnevno testiranje.

Foto: Reuters

Iz vodstva tekmovanja formule 1 so sporočili, da spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu in imajo pripravljen rezervni načrt, če izvedbi VN Bahrajna in VN Savdske Arabije aprila ne bi bili mogoči oziroma varni. Pot ekip in opreme na VN Avstralije, s katero se začenja nova sezona prihodnji konec tedna, naj ne bi bila ogrožena.

testiranja Bahrajn Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Prerojeni Lewis Hamilton: Spet sem svež. Nikamor ne grem.

Iranska raketa je zadela eno od stavb v Manami v Bahrajnu, torej nedaleč od dirkališča v Sakhirju. | Foto: Reuters Iranska raketa je zadela eno od stavb v Manami v Bahrajnu, torej nedaleč od dirkališča v Sakhirju. Foto: Reuters Vodstvo formule 1 je sporočilo, da "pozorno spremlja" razmere na Bližnjem in Srednjem vzhodu. Raketni napadi še naprej pretresajo širšo regijo, potem ko so ameriške in izraelske sile napadle Iran. Več držav je že zaprlo svoj zračni prostor.

Potujoča karavana formule 1 se v teh dneh prav prek Arabskega sveta podaja v Avstralijo na prvo dirko nove sezone. Zadnja testiranja je enajst ekip opravilo v Bahrajnu, nekatere pa so že morali preusmeriti svoje lete.

Vodstvo tekmovanja je prepričano, da bo prva dirka sezone v Melbournu, ki bo na sporedu osmega marca, normalno na sporedu, prav tako VN Kitajske teden dni pozneje in VN Japonse konec marca. Pomisleki pa obstajajo glede četrte in pete preizkušnje sezone v Bahrajnu in Savdski Arabiji, ki sta na sporedu za 12. oziroma 19. april.

"Naše naslednje tri dirke bodo v Avstraliji, na Kitajskem ter Japonskem in še ne na Bližnjem vzhodu. Kot vselej pozorno spremljamo položaj in tesno sodelujemo z ustreznimi oblastmi," je za nemško tiskovno agencijo dejal tiskovni predstavnik formule 1.

Že lansko poletje je šef tekmovanja Stefano Domenicali priznal, da ima šport zaradi geopolitičnih napetosti v Arabskem svetu pripravljen rezervni načrt za lanski zadnji dirki sezone v Katarju in Abu Dabiju, ki sta bili na sporedu 30. novembra in nato teden dni pozneje. Obe preizkušnji so nato izpeljali brez težav.

testiranja Bahrajn Charles Leclerc Ferrari
Sportal Ob teh številkah se Ferrariju in Mercedesu lahko smeji
testiranja Bahrajn Charles Leclerc Ferrari
Sportal Za konec testiranj vrhunski krog za Ferrari, težave ima tudi Mercedes
testiranja Bahrajn Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Ferrari presenetil z inovacijo, ki je v F1 še nismo videli
VN Savdske Arabije VN Bahrajna VN Avstralije Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.