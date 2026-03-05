Začenja se "formula E na steroidih", formula 1, ki jo bomo težko razumeli

Začenja se 77. svetovno prvenstvo formule 1. Dirkaški naslov brani Lando Norris, konstruktorskega pa McLaren, a ne moremo reči, da sta to prva favorita. Dirkalniki in pogonski sklopi so z novimi pravili doživeli eno največjih sprememb v zgodovini, tako so vse ekipe začele iz nič. Vseeno se zdi, da bodo največje ostale najboljše: McLaren, Red Bull, Mercedes in Ferrari. A glede na testiranja morda v obratnem vrstnem redu kot lani. Številni napovedujejo preporod Lewisa Hamiltona (Ferrari). Tudi osmo svetovno lovoriko? Zdi se, da je vseeno za največ poznavalcev prvi favorit George Russell (Mercedes). Zgodovina priča, da prva dirka sezone, še posebej pa VN Avstralije, ne da prave slike razmerja moči. Zmagovalec Melbourna je v zadnjih letih le redko postal prvak.

Max Verstappen Foto: Reuters Začenja se nova doba formule 1. Navdušeni sicer niso ne gledalci ne dirkači. Kot formule E na steroidih, je nedavno dejal štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Novi pogonski sklopi od dirkačev zahtevajo prilagoditev sloga vožnje. Do zdaj je pri pogonski enoti večji del, 80 odstotkov, predstavljal 1,6-litrski motor z notranjim izgorevanjem (na sintetična goriva), manjši del pa enota za hibridni pogon. Po novem oba dela omogočata enak izkoristek. Električni del je tako dosegel skoraj potrojitev moči. Zaradi načina izkoristka bodo morali bodisi spremeniti točko zaviranja pred zavoji ali pa ne voziti s polnim plinom. Drugačen bo tudi način speljevanja s štarta. Ko so ga trenirali na testiranjih, so bile nekatere ekipe precej boljše od drugih (denimo Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari) je pred časom dejal, da gledalci novega načina dirkanja sploh ne bodo razumeli.

Na testiranjih je najbolje kazalo Ferrari in Mercedesu. Foto: Reuters Drugačen je tudi sam dizajn dirkalnika, torej aerodinamika. Poslovili so se dirkalniki s talnim efektom in premično zadnje krilce DRS. Za manjši upor dirkalnika in lažja prehitevanja imajo zdaj ekipe lahko nastavljiva oziroma premična sprednja in zadnja krilca. Inženirji so tako lahko imeli precej več svobode kot do zdaj, z inovativnim zadnjim krilcem je na testiranjih presenetil Ferrari, a je vprašanje, ali ga bodo res uporabljali. Zadnje krilce bodo lahko dirkači "odpirali", kadarkoli bodo želeli in ne samo na dveh ali treh izbranih ravninah. Imeli bodo tudi gumb za dodaten pospešek (za kratek čas več električne moči), ki bo pomagal pri prehitevanjih. Dirkalniki so tudi nekaj manjši, kar je zagotovo velik plus. A naj bo sprememb še tako veliko, se glede na testiranja zdi, da bodo v ospredju ostale največje štiri ekipe: McLaren, Red Bull, Mercedes in Ferrari. Si pa nihče ne upa napovedati, v kakšnem vrstnem redu bodo.

Nico Hülkenberg Foto: Reuters Manj sprememb je na štartni vrsti. Samo en dirkač je zamenjal ekipo: Isack Hadjar je iz ekipe Racing Bulls napredoval v Red Bull. Novinec v dirkalniku Racing Bulls je Arvid Lindblad. Mesto v formuli 1 je izgubil Juki Cunoda. Na dirke sta se z novo ekipo Cadillac vrnila veterana Sergio Perez in Valtteri Bottas. Poslovil se je Sauber, namesto njega je zdaj na garaži napis Audi. Prav Nico Hülkenberg z Audijem bi bil lahko prijetno presenečenje sezone, medtem ko se še enemu veteranu Fernandu Alonsu z Aston Martinom očitno obeta katastrofalen začetek prvenstva.

Časovnica VN Avstralije:



Petek, 6. marec

2.30 prvi trening

6.00 drugi trening



Sobota, 7. marec

2.30 tretji trening

6.00 kvalifikacije



Nedelja, 8. marec

5.00 dirka

Osem različnih zmagovalcev na zadnjih desetih VN Avstralije

Lani je VN Avstralije dobil Lando Norris in nato tudi postal prvak. Foto: Reuters Edini pravi začetek sezone formule 1 je velika nagrada Avstralije, ko moramo za ogled prve dirke, ki jo tako nestrpno pričakujemo, naviti budilko – letos za to nedeljo ob 5.00. Sicer je pred desetletjem krajši čas uvodno dirko gostil Bahrajn, dvakrat je nato Melbourne "vzel" še covid, od leta 2022 pa dirkališče Albert Park znova gosti začetek svetovnega prvenstva v kraljici avtomotošporta. To je že tradicija od sredine 90. let. Če se ozremo na zgodovino te dirke, je ta najbolj nepredvidljiva v celotni sezoni. V zadnjih desetih izvedbah jo je dobilo kar osem različnih voznikov. Po dvakrat sta v tem času tu zmagala samo Sebastian Vettel (2017 in 2018 s Ferrarijem) in Nico Rosberg (2014 in 2016 z Mercedesom). Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec na rekordnih 105 dirkah Hamilton je na tej stezi zmagal samo dvakrat (2008 z McLarnom in 2025 z Mercedesom). Več zmag imajo tu samo Vettel (tri, eno še z Red Bullom iz sezone 2011), Jenson Button (2009 z Brawnom in 2010 ter 2012 z McLarnom) in Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 in 2004 s Ferrarijem).

Zadnjih šest zmagovalcev VN Avstralije:



2025 – Lando Norris (McLaren)

2024 – Carlos Sainz (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Zmagovalec prve dirke nove generacije dirkalnikov postane svetovni prvak?

Jenson Button je z Brawnovo ekipo osvojil Melbourne 2009 in edinkrat postal svetovni prvak. Foto: Reuters Samo v treh sezonah so zmagovalci zadnjih desetih velikih nagrad Avstralije tisto leto postali tudi svetovni prvaki: lani Lando Norris (McLaren), leta 2023 Verstappen (Red Bull) in leta 2016 Rosberg. A letošnja sezona je drugačna: zgodila se je ena največjih sprememb tehničnega pravilnika v zgodovini. Novi so tako pogonski sklopi kot sama konstrukcija dirkalnika. Če je katera od ekip in njihov motorni partner svoje delo opravila precej bolje od tekmecev, bi to lahko izkoristila z zmago vsaj na prvi oziroma na prvih nekaj dirkah in naredila velik korak do obeh lovorik. To se je z novo generacijo dirkalnikov že zgodilo. Leta 2009 je prvak postal Button z Brawnovim dirkalnikom. Anglež je dobil prvo dirko in prevladoval v prvi polovici sezone. Leta 2014 pa je bil razred zase Mercedes, ki je naredil najboljši pogonski sklop po novih pravilih. Rosberg in Hamilton sta bila edina konkurenta za naslov. Takrat je Melbourne sicer osvojil Rosberg, lovoriko pa Hamilton.

Ferrari je v zadnjih letih nekajkrat začel zmagovito v Melbournu, a nato vedno doživel razočaranje. Foto: Guliverimage Pravzaprav se je samo dvakrat ob devetih velikih spremembah pravil v 77-letni zgodovini tega tekmovanja zgodilo, da je zmagovalec prve dirke z novo generacijo dirkalnikov tisto leto postal svetovni prvak. Nazadnje leta 2022 je obdobje z dirkalniki s talnim efektom z zmago začel Charles Leclerc (Ferrari), a je nato dobil samo še dve dirki, lovoriko pa je osvojil Verstappen. Prva dirka, še posebej zdaj, ko jih je na koledarju kar 24, tako skoraj zagotovo ne bo odločilna. Pomemben bo razvoj, prilagajanje dirkalnika med sezono. Samo spomnimo se, kako katastrofalno slabo je sezono 2023 začela McLarnova ekipa (prvi dve dirki najboljša uvrstitev 15. mesto), že sredi poletja pa se uvrščala na zmagovalni oder. O nečem podobnem ta hip sanjajo pri ekipi Aston Martin, ki je v tako slabem položaju, da so celo razmišljali, da bi izpustili prvo dirko.

Ekipe in dirkači za sezono 2026:



McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Red Bull (Red Bull Ford): Max Verstappen in Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Williams (Mercedes): Carlos Sainz in Alex Albon

Racing Bulls (Red Bull Ford): Liam Lawson in Arvid Lindblad

Aston Martin (Honda): Fernando Alonso in Lance Stroll

Haas (Ferrari): Esteban Ocon in Oliver Bearman

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Alpine (Mercedes): Pierre Gasly in Franco Colapinto

Cadillac (Ferrari): Sergio Perez in Valtteri Bottas

Russell prvi favorit za prvaka? Za lovoriko tudi prerojeni Hamilton?

George Russell Foto: Reuters Nekdanji dirkač, zdaj pa že dolga leta poročevalec s štarte vrste, Martin Brundle, je v napovedi sezoni ohrabril britanske navijače. George Russell (Mercedes) je po njegovem mnenju pripravljen, da se letos poteguje za svoj prvi naslov prvaka. Mercedesov dirkalnik se je na testiranjih zdel hiter, predvsem pa zanesljiv. A blizu boja za lovoriko, za njegovo že osmo, bo tudi prerojeni Hamilton, meni njun rojak. "George ima zdaj že izkušnje. Obvlada svoj dirkalnik, ima spoštovanje znotraj ekipe, stopil je iz Hamiltonove sence. Lani smo se spraševali, ali sta Norris in Piastri dovolj psihološko trdna, da zdržita pritisk Verstappna. Nista bila. George je tukaj mnogo močnejši," razmišlja Brundle.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Ta se sicer zaveda, da bo to sezona vzponov in padcev za vse ekipe. In zato jasnega favorita vendarle ni. "Tudi Ferrari bo močan. V tako dobrem stanju ni bil že nekaj let. Večina oboževalcev formule 1 si želi, da bi bil Ferrari dober, kajne? Sam bi rad videl, da se tudi Lewisu spet vse sestavi. Zdi se, da je spet srečen. In vesel Lewis je tudi hiter Lewis. Ferrari je bil pozimi zelo inovativen, njihov dirkalnik se zdi res dober. Prepričan sem, da bo imel Lewis dobro sezono." Lani je ostal v senci Charlesa Leclerca, ki sta končala na petem oziroma šestem mestu dirkaškega seštevka, Ferrari med konstruktorji samo na četrtem.

Koledar dirk za sezono 2026:



8. 3. – Melbourne, Avstralija

15. 3. – Šanghaj, Kitajska

29. 3. – Suzuka, Japonska

12. 4. – Sakhir, Bahrajn*

19. 4. – Džeda, Savdska Arabija*

3. 5. – Miami, ZDA

24. 5. – Montreal, Kanada

7. 6. – Monte Carlo, Monako

14. 6. – Barcelona, Španija

28. 6. – Spielberg, Avstrija

5. 7. – Silverstone, Velika Britanija

19. 7. – Spa-Francorchamps, Belgija

26. 7. – Hungaroring, Madžarska

23. 8. – Zandvoort, Nizozemska

6. 9. – Monza, Italija

13. 9. – Madrid, Španija

27. 9. – Baku, Azerbajdžan

11. 10. – Singapur

25. 10. – Austin, ZDA

1. 11. – Ciudad de Mexico, Mehika

8. 11. – Interlagos, Brazilija

21. 11. – Las Vegas, ZDA

29. 11. – Lusail, Katar

6. 12. – Abu Dabi, ZAE

*Če se razmere na Bližnjem vzhodu ne umirijo, bo vodstvo tekmovanja poiskalo nadomestno prizorišče.