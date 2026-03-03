Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

3. 3. 2026,
9.48

Sprostili tudi izredne lete iz Dubaja, veliko potnikov že doma

letališče, Dubaj, Združeni arabski emirati | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po številnih motnjah v letalskem prometu in odpovedanih več kot štiri tisoč letih po začetku skupne izraelsko-ameriške vojne proti Iranu so sinoči v Združenih arabskih emiratih sprostil nekaj izrednih odhodov. Po poročanju Flightradar24 so posamezna letala odletela na destinacije, kot so Moskva, Pariz, Kairo, Delhi, v Srbijo in Karači, pa tudi na londonski Heathrow. Zaradi odpovedanih letov imajo težave tudi Slovenci, a bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. Po neuradnih informacijah je avtobus s slovenskimi državljani že na meji z Omanom, slovenski državljani bodo proti Brniku poleteli z letališča v Muškatu.

"Nekateri leti za premestitev, tovor in repatriacijo se lahko izvajajo v sodelovanju z oblastmi Združenih arabskih emiratov in pod strogimi operativnimi in varnostnimi odobritvami," so sporočili iz letalske družbe Etihad Airways. Vse redne linije ostajajo odpovedane.

Iz letališča Dubai Airports so na družbenih omrežjih sporočili, da bodo v ponedeljek zvečer začeli z "omejenim ponovnim delovanjem", pri čemer bo majhno število letov dovoljeno izvajati iz dveh glavnih vozlišč v regiji – Dubai International in Dubai World Central.

Letalska družba Emirates s sedežem v Dubaju je sporočila, da bo prednostno obravnavala stranke s prejšnjimi rezervacijami za te lete in se bo neposredno obrnila na potnike.

Iz Dohe za zdaj ni vzletov ali pristankov nobenih letov, saj je katarski zračni prostor še vedno zaprt.

Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenski državljani, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti preverite v spodnjem prispevku:
letališče v Muškatu v Omanu
Novice Avtobus s Slovenci naj bi bil že na meji z Omanom

Letalo iz Dubaja pristalo v Beogradu, evakuiranih 200 srbskih državljanov

V Beogradu je danes že pristalo letalo, ki je z letališča v Dubaju z 200 srbskimi državljani na krovu vzletelo okoli 23.30 po srednjeevropskem času. Gre za letalo Boeing 737 MAX 8, s kapaciteto od 162 do 200 potnikov, ki ga upravlja letalska družba Flydubai, je poročala Radio-televizija Srbije (RTS) .

Hotel v Dubaju, ki ga je zadela iranska raketa
Novice Evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda: "Najprej družine z otroki"

Prvi čarterski let s 127 italijanskimi državljani, ki so obtičali v Omanu, je v ponedeljek pozno zvečer pristal tudi na rimskem letališču Fiumicino. 

potniki Slovenci Oman Dubaj Združeni arabski emirati Bližnji vzhod evakuacija prevoz letalo
