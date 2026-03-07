Uničeval je vse pred seboj: v silovitem tornadu umrle štiri osebe #video

Tornadi in hude nevihte so v južnem Michiganu v Združenih državah Amerike zahtevali najmanj štiri smrtne žrtve in ranili več deset ljudi. Uničenih je tudi več domov, na stotine prebivalcev je ostalo brez elektrike.

Kmalu po opozorilu Nacionalne vremenske službe pred tornadom za to območje so na družbenih omrežjih objavljali videoposnetke iz mest Three Rivers in Union City. Na njih je videti, kako tornado dviguje strehe z zgradb in v zrak nosi ruševine.

WATCH: Massive tornado rips the roof off a Menards store & self storage building in Three Rivers, Michigan - filmed from a passing car. pic.twitter.com/lefIvZE9LZ — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 6, 2026

Posnetki lokalnih medijev prikazujejo poškodovane zgradbe in avtomobile ter podrte drogove, drevesa in prometne znake.

Iz okrožja Branch so poročali o treh smrtnih žrtvah in ducatu poškodovanih, so sporočili iz šerifovega urada okrožja. V okrožju Cass je umrla ena oseba, več jih je ranjenih.

"Več velikih objektov, vključno z domovi in ​​lopami za orodje, je uničenih, od večje strukturne škode do popolnega uničenja," je zapisano v objavi na spletni strani okrožja Cass.

POWERFUL TORNADO TEARS THROUGH THREE RIVERS, MICHIGAN 🔥



Intense up-close footage shows the tornado ripping through the area with debris flying everywhere.



A Menards store collapsed during the storm. No word yet on casualties.

Stay safe out there.



SavageSince1776™ pic.twitter.com/nzeMMngHEa — American™ (@1776_13) March 6, 2026

BREAKING: Multiple fatalities confirmed after tornadoes tore through Union City and Three Rivers, Michigan.



Images from the ground show near-total destruction - collapsed buildings, debris-filled skies, entire structures leveled. pic.twitter.com/Wi02bjLtVS — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 6, 2026

Izpadi električne energije so prizadeli stotine ljudi, so sporočili lokalni uradniki. "Na tleh je pristalo več daljnovodov, poškodovani so tudi transformatorji."

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je dejala, da je aktivirala državni center za izredne razmere. "Država je pripravljena izpolniti vse zahteve za potrebna sredstva, vendar jih še nismo prejeli," je dejala.