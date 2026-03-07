Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
8.28

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
ljudje škoda ZDA tornado

Sobota, 7. 3. 2026, 8.28

1 ura, 17 minut

Uničeval je vse pred seboj: v silovitem tornadu umrle štiri osebe #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Tornadi in hude nevihte so v južnem Michiganu v Združenih državah Amerike zahtevali najmanj štiri smrtne žrtve in ranili več deset ljudi. Uničenih je tudi več domov, na stotine prebivalcev je ostalo brez elektrike.

Kmalu po opozorilu Nacionalne vremenske službe pred tornadom za to območje so na družbenih omrežjih objavljali videoposnetke iz mest Three Rivers in Union City. Na njih je videti, kako tornado dviguje strehe z zgradb in v zrak nosi ruševine.

Posnetki lokalnih medijev prikazujejo poškodovane zgradbe in avtomobile ter podrte drogove, drevesa in prometne znake.

Iz okrožja Branch so poročali o treh smrtnih žrtvah in ducatu poškodovanih, so sporočili iz šerifovega urada okrožja. V okrožju Cass je umrla ena oseba, več jih je ranjenih.

"Več velikih objektov, vključno z domovi in ​​lopami za orodje, je uničenih, od večje strukturne škode do popolnega uničenja," je zapisano v objavi na spletni strani okrožja Cass.

Izpadi električne energije so prizadeli stotine ljudi, so sporočili lokalni uradniki. "Na tleh je pristalo več daljnovodov, poškodovani so tudi transformatorji." 

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je dejala, da je aktivirala državni center za izredne razmere. "Država je pripravljena izpolniti vse zahteve za potrebna sredstva, vendar jih še nismo prejeli," je dejala. 

tornado v okolici Pariza
Novice Tornado pustošil v okolici Pariza. Umrl 23-letni delavec. #video
tornado
Novice V tornadu v Braziliji umrlo več ljudi
ljudje škoda ZDA tornado
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.