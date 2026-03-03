Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
3. 3. 2026,
16.40

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina paralimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Torek, 3. 3. 2026, 16.40

14 minut

Ukrajinski športniki morali spremeniti oblačila za paraolimpijske igre

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Olimpijske in paralimpijske igre Milano Cortina 2026, logo | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinski športniki na paraolimpijskih igrah Cortina Milano 2026, ki se bodo začele v petek s slavnostnim odprtjem v Veroni, ne bodo smeli nositi oblačil, na katerih je zemljevid države. Mednarodni paraolimpijski komite IPC to namreč smatra za politično potezo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Oblačila ukrajinskih športnikov so imela izrisan zemljevid države z mejami iz leta 1991, kar vključuje tudi Krim in zdajšnja ozemlja, ki jih je okupirala Rusija.

"Po pravilih IPC za oblačila paraolimpijskih iger so besedila državnih himen, motivacijske besede in politični ali javni slogani, ki se nanašajo na nacionalni identiteto, prepovedani," je za dpa povedal predstavnik IPC. Sodeč po IPC med to sodi tudi zemljevid države.

"V dogovoru z ukrajinskim paraolimpijskim komitejem so v 24 urah predstavili alternativna oblačila, ki jih je IPC odobril," je še povedal predstavnik IPC.

Predsednik ukrajinskega komiteja Valerij Suškevič pa je kritiziral odločitev IPC. "Oblačilo je bilo zelo lepo, simbolično in je jasno govorilo, da Ukrajina obstaja z vsemi svojimi ozemlji brez ruske okupacije," je povedal Suškevič in dodal, da je bila delegacija prisiljena zadnji trenutek izdelati nove uniforme za igre.

Odločitev je za "sramotno" označil tudi ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič, ki je bil v središču pozornosti na olimpijskih igrah prejšnji mesec v Italiji, ko so ga diskvalificirali zaradi čelade, na kateri je bilo upodobljenih več kot 20 športnikov, ki so padli v vojni v Ukrajini.

olimpijska bakla
Sportal Šesterica držav bo zaradi Rusije bojkotirala odprtje paralimpijskih iger
olimpijska bakla
Sportal Pot začela tudi bakla za paralimpijske igre
Ukrajina paralimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.