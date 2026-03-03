Ukrajinski športniki morali spremeniti oblačila za paraolimpijske igre

Ukrajinski športniki na paraolimpijskih igrah Cortina Milano 2026, ki se bodo začele v petek s slavnostnim odprtjem v Veroni, ne bodo smeli nositi oblačil, na katerih je zemljevid države. Mednarodni paraolimpijski komite IPC to namreč smatra za politično potezo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Oblačila ukrajinskih športnikov so imela izrisan zemljevid države z mejami iz leta 1991, kar vključuje tudi Krim in zdajšnja ozemlja, ki jih je okupirala Rusija.

"Po pravilih IPC za oblačila paraolimpijskih iger so besedila državnih himen, motivacijske besede in politični ali javni slogani, ki se nanašajo na nacionalni identiteto, prepovedani," je za dpa povedal predstavnik IPC. Sodeč po IPC med to sodi tudi zemljevid države.

"V dogovoru z ukrajinskim paraolimpijskim komitejem so v 24 urah predstavili alternativna oblačila, ki jih je IPC odobril," je še povedal predstavnik IPC.

Predsednik ukrajinskega komiteja Valerij Suškevič pa je kritiziral odločitev IPC. "Oblačilo je bilo zelo lepo, simbolično in je jasno govorilo, da Ukrajina obstaja z vsemi svojimi ozemlji brez ruske okupacije," je povedal Suškevič in dodal, da je bila delegacija prisiljena zadnji trenutek izdelati nove uniforme za igre.

Odločitev je za "sramotno" označil tudi ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič, ki je bil v središču pozornosti na olimpijskih igrah prejšnji mesec v Italiji, ko so ga diskvalificirali zaradi čelade, na kateri je bilo upodobljenih več kot 20 športnikov, ki so padli v vojni v Ukrajini.