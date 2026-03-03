Zapoznela poslovilna fura Filipa Flisarja in posebno presenečenje #video

Filip Flisar, svetovni prvak v smučarskem krosu in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2011/2012, je prejšnji konec tedna na Kopaoniku v Srbiji doživel nekaj, na kar je čakal več let. Poslovilno tekmo, ki se mu je zaradi poškodb in covida vztrajno izmikala, in mali kristalni globus – tokrat na način, kot si ga zmagovalec zasluži: na zmagovalnem odru, pred množico navijačev, ne pa na parkirišču.

Ko so organizatorji tekem svetovnega pokala v smučarskem krosu na Instagramu objavili, da je Filip Flisar na Kopaoniku z zamudo končno prejel mali kristalni globus, smo ga poklicali in preverili ozadje zgodbe. Danes 37-letni Mariborčan, še vedno enako zabaven kot v času svoje kariere, se je oglasil iz Beograda, kjer s partnerko preživlja podaljšan konec tedna po pestrem smučarskem dogajanju.

Kristalni globus na parkirišču

"Kristalni globus sem leta 2012 sicer že dobil, a zaradi tragičnega dogodka – na zadnji tekmi sezone se je smrtno ponesrečil kanadski smučar Nick Zoricic – nismo imeli nobene slovesnosti. Razumljivo. V resnici so mi ga naslednji dan izročili kar na parkirišču. Precej žalostno," se spominja vedno zgovorni Štajerec, ki je kariero končal leta 2020, a ne tako, kot bi si sam želel.

"Že eno sezono prej sem se nekaj tekem pred koncem poškodoval na Švedskem in jo predčasno končal. Ta način mi ni bil blizu, zato sem se odločil, da treniram še eno poletje in sezono končam naslednje leto, a mi je načrte prekrižala pandemija. Ugotovil sem, da poslovilna tekma brez gledalcev ne bi imela smisla, potem pa sem nad vsem skupaj preprosto obupal."

V družbi legend in direktorja do ideje o poslovilni tekmi

A zgodba je dobila nepričakovano nadaljevanje. Ko je ob 80-letnici podjetja Elan sedel za mizo z legendarnima Bojanom Križajem in Ingemarjem Stenmarkom ter direktorjem Leonom Korošcem, je beseda nanesla tudi na tekmo svetovnega pokala na Kopaoniku – za Flisarja skoraj domačem terenu.

"Leon je v šali predlagal, da bi tam odpeljal še zadnjo tekmovalno furo. Seveda smo se smejali in nekako je ostalo pri tem, nato pa me je čez nekaj dni poklicala Nevena Ignjatović, predsednica srbske smučarske zveze, in me vpraša, ali bi prevzel vlogo promotorja tekmovanja. Ko sem omenil našo idejo, je rekla samo: 'Seveda, naredimo nekaj.'"

Dve muhi na en mah

Tako so na enem mestu združili dvoje – poslovilno vožnjo in slavnostno podelitev kristalnega globusa. Flisar je bil obveščen samo o prvem delu, o drugem pa se mu ni niti sanjalo.

Odpravil se je na Kopaonik, pomagal pri organizaciji, bil testni smučar na novi progi in na dan tekme celo predtekmovalec. Kot rečeno, o tem, da ga tam čaka še eno presenečenje, ni vedel ničesar. "O podelitvi globusa nisem imel pojma! Za vse sta poskrbela Elan in moja draga. Doma mi je ukradla globus iz kleti – zato sploh nisem opazil, da ga ni – in ga odpeljala na Elan, kjer so pripravili vse potrebno. Res simpatično," se je smejalo Flisarju, ko je v pogovoru za Sportal obnavljal dogodke preteklih dni.

Šampanjec iz kristalnega globusa? Ne zgodi se vsak dan. Foto: Profimedia

Simpatična in predvsem vrhunska pa je bila tudi tekma, pravi. "Proga je bila res odlična, ena najboljših v zadnjih letih. Tekmovalci so bili navdušeni. Tudi sam sem pomagal, da smo jo postavili tako, kot si jo želijo." Jim je bilo v Srbiji lepo? "To je tako ali tako samoumevno – dobra hrana, dobri ljudje, čaga. Vsi so rekli, da je bila to najboljša tekma sezone. Vesel sem, da imamo vsaj na Balkanu nekaj iz našega športa, če že v Sloveniji nimamo," se je ob trenutno stanje v neobstoječem smučarskem krosu v Sloveniji obregnil Flisar, ki se na tekmo na Kopaoniku ni posebej pripravljal.

"Fit sem zaradi sebe, rad sem aktiven, ampak odpeljati takšno progo na polno – to ni hec."

Že prvi dan testiranja ga je "zagrabilo" v hrbtu. Pomagal mu je fizioterapevt japonske reprezentance, mojster akupunkture. "S tistimi šivankami me je napikal kot kakega ježa," je v smehu navrgel Flisar. "Po tem sem progo še večkrat odpeljal. Hitrosti nimam več kot nekoč, a vsi so bili presenečeni, kako dobro še vedno smučam. Pet let nisem tekmoval, pa očitno nekaj ostane v mišičnem spominu."

