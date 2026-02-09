Zmeda v Stožicah: Olimpija ugnala Celje, a sodniška odločitev buri duhove

Olimpija je še na drugem medsebojnem obračunu ugnala Celje. Ljubljančani so bili tokrat prepričljivo boljši od vodilne ekipe Prve lige Telemach, povedli so s 3:0, nato pa je zaostanek znižal nekdanji zmaj Svit Sešlar. Dosojena enajstmetrovka je v Stožicah (in slovenski nogometni javnosti) sicer sprožila precej debat. Zakaj je Mateo Tozan po veliki zmedi pokazal na belo točko?

Morda so tri tekme premalo, da bi govorili o vrnitvi šampionske Olimpije iz prejšnjih sezon. Navsezadnje so Ljubljančani v veliki meri potrdili to, kar so nekajkrat pokazali že v prvi polovici sezone; da znajo dobro odigrati velike tekme, derbije (3:1 proti Celju), precej bolj pa se mučijo na "manjših" tekmah, ko je treba nenehno upravičevati vlogo favorita (1:0 proti Muri in 2:1 proti Aluminiju).

Toda kljub temu je dejstvo, da so v zmajevem gnezdu trenutno veseli in da je razlogov za optimizem precej več, kot jih je bilo večji del jeseni. Olimpija je proti Celju v nedeljo odigrala morda celo najboljšo tekmo v sezoni. Vodilna ekipa lige, ki je v prvem delu sezone delovala zastrašujoče, je bila na stoženski zelenici povsem nenevarna, njeni glavni aduti neopazni, na drugi strani pa so se v obrambi pojavljale vrzeli, ki so jih Ljubljančani s pridom izkoriščali.

Federico Bessone je dobil bitko z Ivanom Majevskim, naslednikom Alberta Riere. Individualne in kolektivne bitke so dobivali tudi Argentinčevi varovanci na igrišču; namesto Svita Sešlarja je blestel Dimitar Mitrovski, Juanjo Nieto je bil manj opazen kot oba bočna branilca Olimpije Jošt Urbančič in Diga, Antonio Marin pa je v napadu zasenčil celjskega golgeterja Armandasa Kučysa.

Ivan Majevski je po debitantski zmagi doživel prvi poraz v vlogi glavnega trenerja Celja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Trditve, ki ne bodo padle na plodna tla

Majevski se je tako po debitantski zmagi nad Radomljami hitro soočil tudi s prvim porazom v vlogi glavnega trenerja. Poraz se od poraza razlikuje, pravi oguljena, a resnična fraza. Ta poraz pa ni bil takšen, ki bi ga v knežjem mestu hitro pozabili.

Kako je predstavo svoje čete v Stožicah videl naslednik Riere? "Zame je komentar te tekme preprost. Ta tekma je bila podobna tisti, ki smo jo tukaj odigrali lani. Nasprotnik je igral na enak način, čakal na protinapade. To jim je uspelo. Niso veliko igrali v srednji coni, ne v zadnji tretjini. Igralci so se držali našega načrta, a smo prejeli zadetke, ki jih ne bi smeli. Dolga podaja, situacija dva na ena v obrambi ... Na takšen način ne gre, to moramo preprosto popraviti. Do neke mere to razumem, saj je za igralci težek teden. Povedal sem jim, da je vse to za nami, da se morajo spočiti in nadaljevati s čistimi glavami," je razlagal 37-letni Belorus.

Svit Sešlar proti svoji nekdanji ekipi tokrat ni imel veliko prostora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Odgovornost za rezultat je Majevski torej v veliki meri pripisal individualnim napakam in pomanjkanju koncentracije. Toda do zadetkov je pripeljal predvsem dodelan, konkretnejši načrt Ljubljančanov. Ti so imeli v svojih vrstah sicer res več razpoloženih posameznikov, a so tudi kot celota vse do konca obračuna precej bolj jasno izpolnjevali svoj načrt.

Da v igri nasprotnika, ki ga je porazil, ni opazil ničesar zares posebnega, je v svoji retoriki večkrat poudarjal tudi Riera. Toda Majorčan je svoje trditve znova in znova podkrepil z rezultati. Majevski tega manevrskega prostora (za zdaj) nima.

Proti Kopru brez Dige

Olimpija za vrhom lestvice še vedno zaostaja za velikih 13 točk, a prvič daje občutek, da bi lahko to razliko v nadaljevanju sezone (ob predpostavki, da Celje tudi v naslednjih krogih ne bo suvereno) vsaj zniževala. Zmaje zdaj čaka prost konec tedna, saj je na koledarju dvoboj z neaktivnimi Domžalami, sledi pa nova zahtevna preizkušnja.

Zeleno-beli bodo četrto zaporedno zmago lovili proti Kopru, na tekmi v Stožicah pa Bessone tokrat ne bo mogel računati na Digo, ki je izpolnil kvoto rumenih kartonov. O zadnji rumeni kazni za Portugalca so imeli v prestolnici sicer veliko povedati. Ta se je namreč zgodila v trenutku zmede, ko nihče v Stožicah ni vedel zares, kaj se dogaja, in zakaj je Mateo Tozan hkrati pokazal še na belo točko za Celje.

Pritekel na igrišče, ko ne bi smel

Zgodilo se je takoj po tretjem zadetku Olimpije. Ob robu igrišča sta bila za vstop v igro med slavjem Ljubljančanov pripravljena Matej Poplatnik na strani Celja in Frederic Ananou na strani zmajev. Kučys je svoje mesto prepustil izkušenejšemu napadalcu, Ananou pa ni stekel na stožensko zelenico – čeprav je na nasprotnem koncu igrišče zapustil Diga.

Federico Bessone je bil razumljivo zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Celjani so izpeljali hitro akcijo, v kateri je v kazenskem prostoru domačih nastal kaos. Žoga je oplazila tudi roko Ahmeta Muhamedbegovića, a zdelo se je, da na način, ki nikakor ne upravičuje dosojene enajstmetrovke. Tozan je kmalu po tem ustavil igro, sledili pa so številni posveti, protesti igralcev, žvižgi navijačev ...

Končalo se je z enajstmetrovko v korist Celja, ki jo je uspešno izvedel Sešlar, pred tem pa je zelenico z rumenim kartonom dokončno zapustil Diga. Portugalec se je namreč sredi akcije, ko je videl, da ga Ananou še ni uspel nadomestiti na igrišču, vrnil v igralno polje in vplival na potek celjske akcije.

Pravila nogometne igre velevajo, da se v takšnih primerih akcija prekine, na mestu, kjer se je igralec, ki ga ne bi smelo biti (več) na igrišču, vpletel v igro, pa je dosojen direktni prosti strel za nasprotno ekipo. Ker se je v tem primeru sporna situacija zgodila v kazenskem prostoru, je bila dosojena enajstmetrovka. Po sodniški oceni sledi še kazen rumene ali celo rdeče barve, če bi igralec v prekršku konkretno posegel v obetavno akcijo nasprotnika.

Olimpija bo proti Kopru lovila že četrto zaporedno zmago v spomladanskem delu prvenstva. Foto: Aleš Fevžer

Nesporazum glavnega in četrtega sodnika?

Strela z bele točke torej ni prinesla Muhamedbegovićeva roka, temveč nepremišljena poteza Dige, predvsem pa neodločnost in najbrž tudi slaba komunikacija sodniške ekipe.

"Problem je nastal, ko je glavni sodnik rekel eno, četrti sodnik pa nekaj povsem drugega. Zato sem se pritoževal. Poznam pravilo, jasno mi je, da je v takšnem primeru enajstmetrovka upravičena. To sem tudi povedal. Težava pa je, če glavni sodnik reče Ananouju, da lahko vstopi na igrišče, četrti pa mu nato reče, da ne sme. Posledično je imel nasprotnik številčno premoč," je svoj zorni kot predstavil Bessone.

Dodal je, da se z bizarno situacijo ne obremenjuje preveč, saj je v prvi vrsti vesel in ponosen zaradi predstave svojih varovancev. Na obračunu s Koprom se sicer prav lahko zgodi, da se bo Argentinec še spomnil zapleta, ob katerem je portugalski bočni branilec izpolnil kvoto rumenih kartonov.