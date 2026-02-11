Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
11. 2. 2026,
17.36

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Sreda, 11. 2. 2026, 17.36

1 ura, 24 minut

Konec prijateljstva

Afera dresov razdrla prijateljstvo med skakalnima zvezdnikoma

STA

Philipp Raimund | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nemški skakalec Philipp Raimund je razkril, da od odmevne afere norveške skakalne reprezentance z dresi med lanskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu z Norvežanom Mariusom Lindvikom, ki je bil vanjo vpleten, nista več prijatelja.

"Z njim sem igral videoigre, snemal, objavljal videoposnetke, bil je moj prijatelj. Po Trondheimu pa sem vse skupaj občutil kot izdajo, kot pljunek v obraz," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnil novopečeni olimpijski prvak. Dodal je, da še vedno čaka na Lindvikovo opravičilo in da se dotlej v njunem odnosu ne bo spremenilo nič.

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Philipp Raimund
