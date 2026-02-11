Afera dresov razdrla prijateljstvo med skakalnima zvezdnikoma

Nemški skakalec Philipp Raimund je razkril, da od odmevne afere norveške skakalne reprezentance z dresi med lanskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu z Norvežanom Mariusom Lindvikom, ki je bil vanjo vpleten, nista več prijatelja.

"Z njim sem igral videoigre, snemal, objavljal videoposnetke, bil je moj prijatelj. Po Trondheimu pa sem vse skupaj občutil kot izdajo, kot pljunek v obraz," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnil novopečeni olimpijski prvak. Dodal je, da še vedno čaka na Lindvikovo opravičilo in da se dotlej v njunem odnosu ne bo spremenilo nič.

