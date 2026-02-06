Olimpija razkrila obljubljeno 'novost': poteza za ljubljanske navijače

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Žan Libnik

Petek,
6. 2. 2026,
11.15

Osveženo pred

23 minut

Petek, 6. 2. 2026, 11.15

NK Olimpija, Federico Bessone | Olimpija predstavila novosti za navijače. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija predstavila novosti za navijače.

Foto: Aleš Fevžer

V drobovju Stožic je danes stekla novinarska konferenca Olimpije. Federico Bessone je na njej spregovoril o nedeljskem derbiju kroga, obračunu s Celjem, prav tako pa so Ljubljančani razkrili novost, ki so jo dalj časa napovedovali na klubskih omrežjih.

Po zmagah na uvodnih dveh tekmah spomladanskega dela sezone je težko oporekati nekomu, ki pravi, da je Olimpija med zimskim premorom nekaj počela prav. Hkrati pa gre razumeti tudi tiste, ki opozarjajo, da sta bili zmagi proti nasprotnikoma s spodnjega dela lestvice vse prej kot prepričljivi in da bo treba za pozitiven razplet že v nedeljo pokazati precej, precej več.

V Stožice prihaja Celje, tudi brez Alberta Riere še vedno vodilna ekipa Prve lige Telemach, ki bo predstavljala povsem drugačen izziv kot Mura in Aluminij. Tega se dobro zaveda tudi Federico Bessone, kot se je dobro zavedal dejstva, da njegovi odgovori o prihajajočem dvoboju niso najtežje pričakovane izjave petkove novinarske konference.

Za letno članarino bo treba odšteti 20 evrov. | Foto: Aleš Fevžer Za letno članarino bo treba odšteti 20 evrov. Foto: Aleš Fevžer Prenovljena 'Krila zmajev'

Predvsem navijači zmajev so z velikim zanimanjem čakali na razkritje novosti. Skrivnosti, ki so jo dalj časa napovedovali oziroma oglaševali v ljubljanskem klubu. Ugibanj je bilo kar nekaj; od tistih najbolj optimističnih, ki so se nanašala na že pred časom obljubljeni trening center, do odmevnih okrepitev, ki naj bi jih skrivali v zmajevem gnezdu.

V zadnjih dneh je postalo bolj ali manj jasno, da 6. februar ne bo prinesel nič od naštetega. V skladu z napovedmi je bila danes v prostorih ljubljanskega stadiona predstavljena novost, s katero se je dalj časa ukvarjala marketinška ekipa. V skladu z napovedmi je ta novost povezana s članstvom navijačev.

Letna članarina stane 20 evrov, poleg številnih popustov pa naj bi navijačem po novem prinašala soodločanje pri mikroodločitvah kluba. Kakšnih mikroodločitvah? V jeseni naj bi navijači sodelovali pri izbiri dresov za sezono 2027/28.

Druga novost, ki so jo pripravili pri Olimpiji, je klubski podkast. Prve epizode so že posnete, gost v uvodni, ki bo predvajana prihodnjo sredo, bo gost Matevž Vidovšek.

Več sledi.

