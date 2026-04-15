Jakob Omrzel: Želja je velika, a v kolesarstvu prihodnosti ne moreš napovedati

Z 20-letnim obetavnim slovenskim kolesarjem Jakobom Omrzelom o težavah, ki so ga ustavile na začetku sezone, dirki Pariz – Robaix, izzivih in ponosu ob nošenju dresa državnega prvaka, zmagoslavnemu pohodu njegovega vrstnika Paula Seixasa in dirki Po Slovenji, ki bo ena osrednjih dirk njegove sezone. Če bo vse po sreči …

Dobra dva meseca pred začetkom največje slovenske kolesarske dirke so organizatorji predstavili traso 32. izvedbe dirke Po Sloveniji (17.–21. junij). Petdnevna preizkušnja bo letos kolesarje popeljala prek skoraj 800 kilometrov in 11 tisoč višinskih metrov, po 13 letih pa se bo karavana znova povzpela tudi na legendarni Vršič. Na dirki, na kateri je lani s tretjim mestom v skupnem seštevku ter belo majico najboljšega mladega kolesarja opozoril nase, si želi nastopiti tudi eden največjih slovenskih kolesarskih upov Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki si je ob robu predstavitve trase vzel nekaj minut tudi za bralce Sportala.

INTERVJU: Jakob Omrzel

Začniva pri dirki Pariz–Roubaix, v katero so bile preteklo nedeljo uprte oči vse kolesarske javnosti. Vi ste na tej prestižni preizkušnji leta 2024 slavili v mladinski konkurenci, letos pa vas na štartu ni bilo. Razmišljate, da bi se nekoč še vrnili na sloviti velodrom v Roubaixu?

Roubaix je kot dirka nekaj posebnega, ena najbolj zanimivih na svetu, zato priznam, da so me v nedeljo noge kar pošteno zasrbele. Kaj bo prinesla prihodnost, bomo še videli, sem pa vsekakor odprt za idejo, da bi se še kdaj preizkusil na tlakovcih.

Sicer pa se Roubaixa ne da zares opisati z besedami, ne s fotografijami, ne z videoposnetki. To je dirka, ki jo moraš doživeti. Če je ne doživiš, pravzaprav ne moreš vedeti, kaj v resnici pomeni. Roubaix je zgodba zase.

Omrzel s slovitim tlakovcem Roubaixa, ki ga je osvojil na mladinski izvedbi leta 2024. Foto: Ana Kovač

Dirko ste dobili kot starejši mladinec leta 2024. Zmaga vam je prinesla precej pozornosti. Bi rekli, da vam je odprla dodatna vrata v svetu kolesarstva?

Da, ta zmaga mi je prinesla veliko stvari, predvsem večjo prepoznavnost. Res je, da sem nase opozoril že prej z nekaterimi vidnejšimi rezultati, vendar mi je prav Roubaix dal še več samozavesti in vere vase. Potrdil mi je, da sem na pravi poti in da sodim v ta šport.

Kako ste sicer? Sezono ste zaradi zdravstvenih težav začeli pozneje, kot ste načrtovali. Lahko razkrijete, kaj vas je ustavilo? So se pojavile morda posledice padca na Lunigiani, kjer ste si septembra 2024 poškodovali glavo?

Ne, na srečo posledic tistega padca ne čutim več. Letos sem imel težave z desnim kolenom, a smo jih uspešno uredili. Pri takšni količini treninga prej ali slej pride do določenih nesorazmerij v telesu in tudi sam pri tem nisem izjema.

Omenili ste več treninga – se je zaradi tega spremenilo tudi vaše telo? Tehtnica zaradi mišične mase danes pokaže več kot lani?

Telo se razvija, zato se seveda spreminja tudi številka na tehtnici, vendar ne gre za nobene drastične spremembe. Vse spremembe so zame pozitivne, tako da temu ne posvečam posebne pozornosti.

Foto: Sportida

Pogovarjava se ob robu predstavitve trase letošnje dirke Po Sloveniji. Že lani ste dejali, da bo to eden glavnih ciljev vaše sezone. Lahko že potrdite nastop?

Recimo, da so možnosti približno 50:50. Verjamem, da bom nastopil, želja je velika, a v kolesarstvu prihodnosti ne moreš napovedati. Veliko je odvisno od forme in načrta ekipe.

Etape 32. dirke Po Sloveniji:

1. etapa: Velenje–Rogaška Slatina (141,6 km)

2. etapa: Radlje ob Dravi–Ormož (176,8 km)

3. etapa: Maribor–Celje (137 km)

4. etapa: Kranj–Kranjska Gora (183,1 km)

5. etapa: Litija–Novo mesto (162,1 km)

Omenili ste nepredvidljivost kolesarstva. Se vam je letos že podrlo precej načrtov? Sezono naj bi začeli januarja na Alula Touru, a se je načrt nato spremenil.

V bistvu da. Prvi šok je prišel že na začetku sezone, saj sem bil na Alula Tour in naslednje dirke res zelo dobro pripravljen. Sploh nisem pomislil, da ne bi nastopil, potem pa sem se moral praktično čez noč za mesec in pol ustaviti.

To je bil zame velik udarec, zato smo se morali znova usesti, premisliti načrt in vse skupaj prilagoditi. Bil je šok, a se stvari sčasoma umirijo. Hitro ugotoviš, da na marsikaj ne moreš vplivati. Edino, kar lahko narediš, je, da ostaneš priden, potrpežljiv in konstanten.

Kdo je v takšnih trenutkih vaš prvi sogovornik? Komu najprej zaupate, ko pride do težav?

Definitivno trenerju. Z njim imam največ stika. Ekipe skušajo omejiti število ljudi, ki so neposredno v stiku s kolesarjem, saj lahko hitro nastane prevelika zmeda, če je vključenih preveč oseb. Zato je najbolje, da kolesar večino stvari komunicira prek trenerja, seveda pa ima vsak svojo širšo ekipo – zdravnike, nutricioniste, fizioterapevte, športne direktorje – ljudi, ki jim zaupa.

Foto: Ana Kovač

Reciva še besedo ali dve o francoskem kolesarju Paulu Seixasu, vašem vrstniku, s katerim sta se večkrat srečevala že v mlajših kategorijah. Kako ocenjujete njegove kvalitete in dejstvo, da je že v drugi sezoni med elito povsem konkurenčen najboljšim?

Kaj drugega kot izjemno težko rečem. V zadnjih letih je napredoval neverjetno hitro in prišel na raven najboljših kolesarjev sveta. Verjamem, da bo prej ali slej tudi formalno med samim vrhom oziroma lahko rečemo, da je praktično že tam.

Letos dirkate v dresu državnega prvaka. Kako poseben občutek je to za vas?

Nositi dres državnega prvaka mi pomeni dodaten ponos, pa tudi poseben izziv. Na cesti sem videti drugače kot moji moštveni kolegi …

… česar ste vajeni že iz mlajših kategorij.

Res je, že tretje leto zapored nosim dres državnega prvaka, tako da sem tega vajen. Je pa res, da to včasih povzroči nekaj dodatne zmede v skupini, ker sem oblečen drugače kot sotekmovalci. Nekateri kolesarji sprva niti ne vedo, kateri ekipi pripadam, včasih to povzroča težave tudi osebju na okrepnih postajah. Kljub temu pa sem zelo ponosen, da lahko nosim ta dres.

Omrzel v dresu državnega prvaka. Foto: Profimedia

Omrzel je letos nastopil na štirih dirkah, treh enodnevnih in etapni dirki po Kataloniji, ki je bila njegova prva dirka najvišje ravni (svetovne serije). Kot je povedal v pogovoru z mediji, se je z dirke, ki je služila predvsem kot učna lekcija za dirkanje na najvišji ravni, vrnil z zelo dobrimi občutki. Naslednji test ga čaka v Italiji, kjer bo nastopil na dirki po Alpah (20. do 24. april), ki ponuja številne vzpone, ki so mu pisani na kožo. Njegov glavni cilj je učenje in nadgradnja lanske sezone, ki jo je okronal s 3. mestom na dirki Po Sloveniji in belo majico najboljšega mladega kolesarja, ki jo je oblekel tudi na Dirki po Hrvaški. Osvojil je tudi naslov državnega prvaka. "Želim poseči po dobrih rezultatih, predvsem na etapnih dirkah. Ko bo forma v pravi obliki, se bo definitivno posegalo po dobrih rezultatih," je prepričan Omrzel. Potrdil je, da letos tritedenske dirke zagotovo še ne bo na njegovem programu.

Septembra in oktobra sledijo še boji za dres svetovnega in evropskega prvaka, kjer boste, če boste nastopili, vozili v članski ekipi. Do prvenstev je sicer še daleč, pa vendar – računate na nastop?

Predaleč je še, da bi svoj nastop lahko potrdil, želja po nastopu na obeh pa seveda obstaja.

Svetovno prvenstvo v Kanadi bo potekalo od 20. do 28. septembra, evropsko prvenstvo v Sloveniji pa bo na sporedu od 2. do 7. oktobra 2026.

Preberite še: