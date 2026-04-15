Pravilno smo napovedali - skrivnostni zakriti Porschejev športnik je različica visokozmogljivega 911 GT3 s pomično streho. Kljub temu ostaja športnik za puriste, saj bo na voljo izključno z ročnim menjalnikom.

Porsche je razširil svojo prestižno družino GT z novim modelom Porsche 911 GT3 S/C, ki prvič združuje značaj dirkaško usmerjenega modela GT3 z odprto streho. Gre za izrazito vozniško usmerjen avtomobil, ki ohranja klasični atmosferski motor in visoke vrtljaje, hkrati pa prinaša novo dimenzijo užitka z vožnjo brez strehe.

Foto: Porsche

Osrčje vozila ostaja preizkušen 4,0-litrski šestvaljni bokser, ki razvije 375 kW (510 “konjev”) in se zavrti vse do 9.000 vrtljajev na minuto. Takšna konfiguracija pomeni, da Porsche ostaja zvest puristični filozofiji, saj se zavestno izogiba turbinskemu polnjenju in ohranja neposreden, linearen odziv motorja ter značilen zvok, ki ga cenijo navdušenci.

Pomembna novost je tudi dejstvo, da gre za prvi GT3 z avtomatsko zložljivo streho, kar model postavlja v posebno nišo znotraj ponudbe 911. Kljub temu Porsche ni odstopil od vozniške osredotočenosti: avtomobil je namreč na voljo izključno s šeststopenjskim ročnim menjalnikom s kratkimi prestavnimi razmerji.

Poudarek na nizki masi, od kupeja je težji le za 28 kg

Pri zasnovi so uporabili številne rešitve iz modela 911 S/T, zlasti na področju zmanjševanja mase. Karoserijski deli iz ogljikovih vlaken, odstranitev zadnjih sedežev in serijski karbonsko-keramični zavorni sistem prispevajo k nizki masi, ki znaša 1.497 kilogramov – le 28 kilogramov več kot pri kupeju GT3.

Podvozje in tehnika sledita preverjeni formuli: enake nastavitve vzmeti in blažilnikov kot pri GT3, zadnje krmiljenje ter lahka magnezijeva platišča različnih dimenzij spredaj in zadaj. Rezultat je izjemno natančen in odziven avtomobil, ki kljub odprti zasnovi ne sklepa kompromisov pri dinamiki.

Novi GT3 S/C se naslanja na dediščino modelov, kot sta 911 speedster in 911 S/T, vendar ni omejen na omejeno serijo, kar pomeni, da bo dostopnejši širšemu krogu kupcev.

Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche