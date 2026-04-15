Priljubljeni družinski enoprostorec ima 30 let: na Primorskem so zbrali vse generacije

Ob tridesetletnici citroena berlinga, enega najbolj priljubljenih družinskih enoprostorcev v Sloveniji, so na ogled postavili vse njegove generacije in zanimive starodobne predhodnike.

Citroen berlingo je že od leta 1996 sinonim za avtomobilsko uporabnost in praktičnost. Postane lahko zasilni bivalnik, delovno vozilo ali družinski avtomobil, kjer se pred potjo na dopust ne bo treba skregati glede odvečne prtljage. Tudi bolj nenavadne anekdote govorijo o njegovi uporabnosti – od prevoza instrumentov za cel orkester do velikega ameriškega hladilnika ali desetih oseb naenkrat. Berlingo se tako izkaže kot vozilo, ki se prilagodi življenju, ne obratno.

Prva generacija berlinga iz leta 1996. Foto: Citroën

Prav Slovenija sodi med države, kjer je imel citroen berlingo v svojem razredu vedno rekordni tržni delež. Čeprav se je v zadnjih letih pomen berlinga zmanjšal – tako zaradi padca celotnega segmenta kot tudi zaradi dejstva, da je bil nekaj časa na voljo izključno le v (zasilni) električni različici – so njegove številke še vedno odlične.

Od leta 1996 so jih samo v Sloveniji prodali več kot 26 tisoč. Leta 2018 je v slovenskem segmentu C-Van dosegel celo 61-odstotni tržni delež med fizičnimi strankami. Citroen ima danes v Sloveniji registriranih več kot 89 tisoč vozil, od tega je več kot 18 tisoč berlingov. Vsak peti registrirani citroen v Sloveniji je torej berlingo. Povprečni slovenski lastnik berlinga je z njim prevozil 190 tisoč kilometrov, povprečna starost vozil pa je bila 12,8 leta.

Ob tridesetetnici berlinga pri Citroenu pripravljajo posebno serijo z izbranim naborom opreme, na voljo bo tudi v Sloveniji. Več informacij o tem sledi kmalu.

Novi berlingo je spet na voljo tudi z dizelskim motorjem. Foto: Citroën

Kdo vse je bil predhodnik berlinga?

Čeprav so berlingo prvič predstavili leta 1996, segajo njegove korenine bistveno dlje v avtomobilsko preteklost. Že leta 1951 so izdelali spačka v izvedbi furgon, nato sta sledila še modela acadiane in C15. Vsi trije so bili tovorne izpeljanke osebnega avtomobila, berlingo pa je nato pred 30 leti postal povsem samostojen model. Uspešno je združil praktičnost dostavnika in udobje osebnega avtomobila.

1950 – mali furgon citroen 2 CV: leta 1950 so citroen 2CV oziroma "spačka" izdelali tudi v izvedbi furgon. To je bil prvi tak mali avtomobil tipa furgon s pogonom na sprednji kolesi. Med letoma 1951 in 1978 so jih izdelali 1,2 milijona.

leta 1950 so citroen 2CV oziroma "spačka" izdelali tudi v izvedbi furgon. To je bil prvi tak mali avtomobil tipa furgon s pogonom na sprednji kolesi. Med letoma 1951 in 1978 so jih izdelali 1,2 milijona. 1978 – citroen acadiane: spačka v izvedbi furgon je zamenjalo podobno vozilo na osnovi modela dyane. Izdelovali so ga devet let in skupaj je na ceste zapeljalo 235 tisoč vozil. Že leta 1987 je imel v ponudbi tudi pogon na utekočinjeni naftni plin.

– spačka v izvedbi furgon je zamenjalo podobno vozilo na osnovi modela dyane. Izdelovali so ga devet let in skupaj je na ceste zapeljalo 235 tisoč vozil. Že leta 1987 je imel v ponudbi tudi pogon na utekočinjeni naftni plin. 1984 – citroen C15: po obeh vozilih z dvotaktnim motorjem je prišel nov model C15, ki ga je poganjal vodno hlajeni štirivaljnik. C15 je nastal na osnovi modela visa, izdelovali pa so ga vse do leta 2006 – torej še deset let po uvedbi prvega berlinga. Dodaten magnet za C15 je bil tudi dizelski motor. Skupno so jih v 22 letih izdelali 1,1 milijona.

