Matevž Vidovšek spregovoril o dolgi odsotnosti: Ni bilo časa za nogomet

V vratih Olimpije smo ga nazadnje videli 17. maja lani, ko se je z Ljubljančani veselil svoje tretje lovorike. Matevž Vidovšek je nato izginil z zelenic, njegovo kariero so ostro presekale osebne težave, ki pa mu jih je zdaj uspelo premagati. Visokorasli Korošec se veseli drugega dela sezone, soigralcem bo najverjetneje pomagal že jutri, ko zmaji spomladanski del sezone odpirajo na domači tekmi z Muro.

"Zadnja tekma v dresu Olimpije? Ne vem," je sredi omenjenega slavja na ljubljanski zelenici priznal Matevž Vidovšek. Njegova prihodnost je bila svetla, sijajne predstave v zmajevem gnezdu so mu prinesle mesto v reprezentanci Slovenije, znova pa so se odpirala tudi vrata tujine. Zasluženo.

Na zadnji tekmi sezone je svoje mesto pred golom Olimpije prepustil Galu Lubeju Finku, zdelo se je, da je pred njim pestro poletje in jesen, polna sprememb. Marsikaj od tega se je uresničilo, a ne tako, kot si je 26-letni Korošec predstavljal.

Matevž Vidovšek se je maja 2025 veselil svoje tretje lovorike z Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Na začetku nove sezone se je Vidovšek znašel na stranskem tiru. Najprej je kazalo, da bo zaradi lažje poškodbe izpustil zgolj uvodne preizkušnje, sledili pa so dodatni zapleti. Navijači Olimpije so zelenega Vido v naslednjih tednih, ki so prešli v mesece, še kako pogrešali, iz razumljivega spoštovanja do njegove zasebnosti pa je ostalo pri tem, da številke 69 še nekaj časa ne bo v ljubljanskih vratih.

Tudi športni direktor Goran Boromisa je priznal, da je Olimpijo zaplet pri rehabilitaciji presekal. Avgusta je sledil podpis nove pogodbe, ki Vidovška z Ljubljano veže do leta 2028. Da mu je klub vedno stal ob strani, v dobrem in slabem, je takrat dejal ljubljenec ljubljanskih navijačev. Konec lanskega leta se je končno začel vračati v tekmovalni pogon. Pod taktirko Federica Bessoneja je v Španiji opravil celotne priprave na nadaljevanje sezone.

Številko 69 na njegovem hrbtu je zamenjala številka 26, ki zanj označuje nov začetek:

Olimpijo vrniti tja, kamor spada

Danes je Matevž Vidovšek nasmejan stopil pred zbrane novinarje v drobovju Stožic. "Super sem," se je glasil odgovor na najbolj pričakovano vprašanje o njegovem počutju. "Ni me bilo zaradi osebnih težav, zdaj sem nazaj in zelo sem vesel, da je tako," je nadaljeval visokorasli vratar in dodal, da poti soigralcev med svojo odsotnostjo do nedavnega ni spremljal podrobno.

"Po pravici povedano se nisem veliko ukvarjal z nogometom. Svoj čas sem posvečal osebnim zadevam in družini. Lahko vam povem, kakšen je cilj za nadaljevanje sezone. Olimpija spada na vrh in to, da smo na petem mestu, ni v redu. Mislim, da smo s trenerskim štabom v zadnjih tednih delali dobro, vsi smo pripravljeni in Olimpijo moramo vrniti tja, kamor spada," je z besedami, ki bodo brez dvoma naletele na odobravanje navijačev ljubljanskega kluba, postregel Vidovšek.

S Federicom Bessonejem je bil Vidovšek v stikih, ko ga ni bilo v klubu. Foto: Aleš Fevžer

Težko je, ko zamenjaš toliko trenerjev

Kot pravi, je njegova fizična pripravljenost dobra. Zdrav je in pripravljen na vse, kar prihaja v drugem delu sezone. Razume, zakaj so se njegovi soigralci v prvi polovici sezone mučili z izpolnjevanjem osnovnih ciljev. "Ko pride toliko sprememb, je vedno težko. Težko je, ko zamenjaš dva trenerja, fantje zdaj trenirajo že pod tretjim. Hkrati ni časa za prilagajanje, spoznavanje. Tempo je bil zaradi kvalifikacij zelo hiter, treningov ni bilo veliko. Mislim, da je bilo zdaj med tem premorom dovolj časa, da smo stopili skupaj, se še bolj povezali. Verjamem, da bo zdaj šlo samo še na bolje," je prepričan 26-letnik.

Kratki eri Jorgeja Simaa in Erwina van de Looia je v veliki meri izpustil. Kakšno je njegovo mnenje o trenutnem strategu zeleno-belih Federicu Bessoneju? "Super je. Na vezi sva bila ves čas, tudi ko nisem bil v klubu. Te priprave v Španiji pa so bile vsekakor velik dodaten plus. Ne le zame, za vse," odgovarja Vidovšek.

Šestindvajsetletni vratar bo v nadaljevanju sezone pomemben vodja ljubljanske garderobe. Foto: Aleš Fevžer

Treba je spoštovati določene stvari

Kaj pred nadaljevanjem sezone sporoča navijačem? "Ko so rezultati, bi vsi prišli na tekmo, ko gre težje, pa je seveda drugače. Tisti najzvestejši so vedno z nami. So zahtevni, a je to razumljivo, takšna so pričakovanja pri Olimpiji. Upam, da nam bodo še naprej stali ob strani in da gremo skupaj spet proti vrhu," sporoča vratar, ki v ljubljanski garderobi znova prevzema eno najpomembnejših vlog.

"Novim soigralcem, tujcem ali domačim, sem vedno poskušal razložiti določene stvari – kako stvari potekajo v Ljubljani, kako se je treba obnašati do tega kluba, navijačev. Spoštovati je treba neke zakonitosti. Navijači so prvi, ki nas bodo branili, in prvi, ki nam bodo dali jasno vedeti, kaj si mislijo," je sklenil vratar Olimpije.

Konkurenco na vratarskem položaju v zmajevem gnezdu po odhodu Lubeja Finka in Denisa Pintola predstavljata še Matevž Dajčar in mladi Tijan Vasić.