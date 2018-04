… leta 2013 se je bostonski maraton končal krvavo. Približno tri ure zatem, ko so najboljši tekači že prečkali ciljno črto tega slovitega maratona – zmagala sta Etiopijec Lelisa Desisa in Kenijka Rita Jeptoo –, sta ob ciljni črti odjeknili dve močni eksploziji. Umrli so trije ljudje, več kot 250 je bilo ranjenih, več kot 15 so morali amputirati ude.

Izkazalo se je, da je šlo za teroristični napad. Za kruto dejanje sta bila odgovorna čečenska brata Carnajev. Takrat 26-letni Tamerlan in 19-letni Džohar sta iz ekonom loncev izdelala bombi, ki sta ju napolnila z žeblji in svinčenimi kroglicami.

Tamerlan je nekaj dni zatem umrl v oboroženem spopadu s policijo, Džoharja pa je dve leti po napadu porota obsodila na smrt.

Zgodilo se je še …

Leta 1896 so se v Atenah končale prve olimpijske igre moderne dobe. Grki, ki so osvojili največ kolajn (46), so jih gostili devet dni. Največ zlatih odličij, 11, je pripadlo Američanom.

Leta 1952 se je rodil eden od najuspešnejših slovenskih alpinistov Jernej Zaplotnik, ki se je smrtno ponesrečil leta 1983. V Himalaji ga je pokopal ga je ledeni plaz.

Leta 1964 je eden od najbolj nadarjenih angleških nogometašev George Best debitiral v reprezentanci Severne Irske, ki je v velškem pristaniškem mestu Swansea premagala izbrano vrsto Walesa s 3:2.

Leta 1977 so v Quebecu v Montrealu zgradili Olimpijski štadion, ki na nogometnih tekmah sprejme 65.255 navijačev.

Leta 1989 se je še pred začetkom polfinalne nogometne tekme za pokal FA med Nottingham Forestom in Liverpoolom na Sheffieldovem stadionu Hillsborough zgodila najhujša tragedija v zgodovini angleškega nogometa. V navalu več kot dva tisoč navijačev Liverpoola, tem je policija v strahu pred njimi odprla vrata na že tako prepoln štadion, je ob notranji strani varnostne mreže umrlo 96 ljudi.

Leta 1991 je nekdanji ameriški košarkar Magic Johnson vknjižil takrat rekordno 9.898. podajo v ligi NBA. Na koncu kariere se je ustavil pri 10.141 podajah. Rekroder je John Stockton s 15.806 podajami.

Leta 2007 je nekdanji slovenski telovadec Mitja Petkovšek na svetovnem pokalu v moški in ženski športni gimnastiki v Mariboru na bradlji prepričljivo ugnal konkurenco in se z oceno 15,775 točke veselil zmage.

Leta 2015 so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v četrti tekmi finala državnega prvenstva premagali Telemach Olimpijo z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) in s skupnim izidom 3:1 v zmagah osvojili deseti naslov prvaka v samostojni Sloveniji.

Rodili so se:

1936 – nekdanji francoski kolesar Raymond Poulidor

1942 – pokojni ameriški košarkar Walt Hazzard

1950 – nekdanji češki nogometaš Karel Kroupa

1956 – nekdanji ameriški košarkar, trener Michael Cooper

1957 – nekdanja ameriška tekačica Evelyn Ashford

1958 – nekdanji kanadski hokejist Keith Acton

1959 – nekdanji kanadski hokejist Kevin Lowe

1965 – nekdanji ameriški hokejist Kevin Stevens

1974 – nekdanji ameriški hokejist Tim Thomas

1980 – španski košarkar Raül López

1981 – argentinski nogometaš Andrés D'Alessandro

1982 – španski nogometaš Albert Riera

1983 – brazilski nogometaš Dudu Cearense

1983 – ruski hokejist Ilja Kovalčuk

1983 – danski kolesar Martin Pedersen

1984 – kanadski hokejist Daniel Paille

1988 – belgijski nogometaš Steven Defour

1991 – španski umetnostni drsalec Javier Fernández López