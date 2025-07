Iz kolesarske ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, katere član je tudi Primož Roglič, so sporočili, da so po koncu letošnje Dirke po Franciji sporazumno končali sodelovanje s športnim direktorjem Rolfom Aldagom.

Takoj po koncu letošnje Dirke po Franciji so se pri ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe odločili za spremembo, saj ekipo zapušča dozdajšnji športni direktor Rolf Aldag. Ta je od leta 2022 odigral ključno vlogo pri oblikovanju športnega razvoja ekipe. "S svojo neomajno predanostjo, izkušnjami in strastjo je bil bistven za uveljavitev ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe kot velesile na Grand Tourih," so zapisali pri nemški ekipi. Med največje dosežke ekipe v tem obdobju sodijo skupna zmaga na Dirki po Italiji 2022 v režiji Jaija Hindleyja, zmaga na Dirki po Španiji 2024 s Primožem Rogličem ter uvrstitev na stopničke in osvojitev bele majice na Tour de France 2025 z Nemcem Florianom Lipowitzem.

"Z osvojitvijo bele majice in uvrstitvijo Floriana Lipowitza na stopničke letošnjega Tour de France smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili pred štirimi leti. Zato smo se skupaj odločili, da je zdaj pravi trenutek, da obe strani poiščeta nove izzive. Moje obdobje pri Red Bull – BORA – hansgrohe je bilo izjemno pomembno tako osebno kot profesionalno. Skupaj smo uspešno izvedli prehod iz ekipe, usmerjene v sprinte, v ekipo, ki gradi na etapnih dirkah, ter ob tem slavili velike zmage – vedno z jasno vizijo pred očmi. Ponosno gledam na to, kar smo kot ekipa dosegli. Zdaj je čas za novo pot. Ekipi želim še naprej veliko uspeha in vse dobro v prihodnosti," je ob slovesu povedal Aldag.

Foto: Guliverimage

Ob spremembi je spregovoril tudi izvršni direktor ekipe Ralph Denk. "Rolf je prevzel odgovornost v času prehoda in pomagal našo ekipo popeljati naprej tako na športni kot tudi na organizacijski ravni. Zelo smo mu hvaležni za njegovo predanost. Pustil je trajen pečat tako na športnem področju kot tudi osebno," je ob tem povedal Denk.

"To poglavje se zdaj končuje, saj smo dosegli zastavljene cilje, a pot, ki smo jo prehodili skupaj, nas je zaznamovala. Rolf je bil ključen pri oblikovanju naše ekipe, to je bilo obdobje odločnosti in globoke strasti do kolesarstva. Na ta leta se oziramo z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo ter Rolfu iskreno želimo vse najboljše na nadaljnji poti. Za naslednje poglavje naše zgodbe smo se skupaj odločili, da ekipo osvežimo z novim zagonom in uberemo novo smer," je še dodal Denk.

Ni skrivnost, da naj bi se sicer pri nemški ekipi za naslednjo sezono že dogovorili za sodelovanje z Remcom Evenepoelom, še naprej pa ni jasno, kakšna bo prihodnost Primoža Rogliča. Denk je sicer pred kratkim javno povedal, se pogodba Zasavca ne izteče z letom 2025, kot so domnevali mnogi, a več informacij ni podal.

