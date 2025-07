Štirje slovenski kolesarji so uspešno končali letošnjo dirko po Franciji. Tadej Pogačar je četrtič osvojil Tour, Luka Mezgec je odpeljal zadnjega, Matej Mohorič je najboljše prihranil za konec, Primož Roglič pa je po petih letih spet videl Pariz. Pogačarjevo zmago je označil kot "neverjetno" in še pred leti v Sloveniji "nepredstavljivo".

Petintridesetletni Primož Roglič je prvič po letu 2020 končal Tour. Tistega je končal na drugem mestu za Tadejem Pogačarjem, potem ko je rumeno majico izgubil predzadnji dan dirke. V naslednjih letih sta na dirki vseh dirk prevladovala predvsem Pogačar in njegov danski tekmec in nekdanji Rogličev ekipni kolega Jonas Vingegaard, medtem ko je izkušeni Kisovčan zaradi padcev predčasno končal Tour v letih 2021, 2022 in 2024.

"Nisem na stopničkah, ampak tudi zadnji nisem"

Primož Roglič Foto: Reuters "Fino je spet biti v Parizu," je bil sprva kratek Roglič. Bil je zadovoljen s tem, kar je opravil. V skupnem seštevku je končal na osmem mestu in bil dolgo v igri tudi za oder za zmagovalce, a vodilnih dveh nikoli ni ogrozil. "Bolj pomembno od pice, ki si jo lahko privoščim vsak dan, je to, da lahko potegnemo črto pod Tourom. Priti v Pariz in vse skupaj doživeti, to je nekaj posebnega. Zelo sem užival." Ob pogledu na zadnje tri tedne je izpostavil, da je dal od sebe vse. "Problem vseh nas je, da vedno ocenjujemo ali pa gledamo sami nase preko rezultatov in nekih številk. Res je, nisem dobil nobene etape, nisem niti na stopničkah, ampak tudi zadnji nisem."

"Dal sem najboljše, kar sem v tem trenutku sposoben in to takoj podpišem. Užival sem, pokazal v bistvu neke svoje najboljše vožnje kot že dolgo ne," je dodal štirikratni zmagovalec Vuelte. Zadovoljen je bil predvsem zaradi stopničk, na katerih je stal njegov ekipni kolega, Nemec Florian Lipowitz: "Na celotnem Touru in že prej po Dofineji je pokazal, da je na izjemno visoki ravni. Definitivno si zasluži to tretje mesto."

Nekaj misli je podal tudi glede skupne zmage svojega rojaka. "Vedno se izogibam komentiranju drugih, še sam sebe težko ocenjujem. Ampak neverjetno je. V Sloveniji si tega pred leti nismo znali niti predstavljati. Lahko resnično le uživamo v teh uspehih," je dodal Roglič. Fotografiral se je tudi s Petrom Prevcem, ki je z družino prišel podpret slovenske kolesarje. Z njim se je slikal tudi Matej Mohorič, ki je bil zadnji dan Toura zelo aktiven, etapo na Elizejskih poljanah pa je končal na tretjem mestu.

Mohorič: Na koncu so bile stopničke, tako da sem ponosen

Matej Mohorič Foto: Reuters Tridesetletni član Bahrain Victoriousa se je vratolomno z Montmartra spuščal tudi zaradi jeze prejšnji dan, ko je zaradi okvare kolesa ostal brez možnosti v boju za etapno zmago. "Čisto vseeno mi je bilo, ali pristanem na prvi pomoči ali pa na stopničkah. Na koncu so bile stopničke, tako da sem ponosen. Mislim, da si cela ekipa to zasluži po vsem, kar se je dogajalo spomladi in na tem Touru. Dosegli smo stopničke, a nismo zmagali v etapi, kar je bil naš cilj. Vseeno mislim, da je to lepa popotnica za naprej," je dejal Mohorič. Na vprašanje, kaj bodo skušali nadgraditi, da bi prišli na višjo raven, je odvrnil: "To naj ostane poslovna skrivnost."

Na tem Touru je imel proste roke in nekaj priložnosti za zmago, a je za zdaj ostal pri treh etapah s Toura. "V 15. etapi je šlo preveč na moč in vsi kolesarji so je imeli še precej. Na koncu tritedenske dirke pa se utrujenost že bolj pozna in zase vem, da je to trenutek, ko lahko posežem po visokih rezultatih." O predzadnji etapi z okvaro kolesa je bil precej kritičen. "Vsak detajl se na koncu pozna, tu smo najboljši kolesarji na svetu v najboljši formi v sezoni, zato je jasno, da se pozna vsaka malenkost. Včeraj je bil za nas zahteven večer. Veliko je bilo razprav in dejansko moramo izboljšati nekaj stvari."