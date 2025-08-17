Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Marc Marquez dobil tudi klasično dirko v Spielbergu

Marc Marquez | Marc Marquez je dosegel nov dvojček zmag. | Foto Reuters

Marc Marquez je dosegel nov dvojček zmag.

Foto: Reuters

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec motociklistične dirke za VN Avstrije v Spielbergu v razredu motoGP. Marquez je tako dosegel nov dvojček zmag, saj je bil prvi že na sobotnem sprintu. Drugi je bil danes Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marc Marquez
Sportal Marcu Marquezu sprinterska dirka, Bagnaia največji poraženec

Marc Marquez je deveto zmago sezone na klasičnih dirkah, ob tem je dobil tudi 12 sprintov, dokončno potrdil v 20. krogu, ko je prehitel do tedaj vodilnega Bezzecchija. Ta je dva kroga pozneje v boju z Aldeguerjem izgubil še drugo mesto.

Z novim uspehom se je Marc Marquez še bolj utrdil na vrhu seštevka s 418 točkami, saj sta bila oba njegova najbližja zasledovalca danes slabša. Mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini, 276) je bil šele deseti, sotekmovalec v tovarniški ekipi Ducatija Italijan Francesco Bagnaia (221) pa osmi.

Takoj na začetku se je Marquez sicer še boril z Bagnaio, s katerim sta v prvem krogu dvakrat zamenjala mesti, a je potem Italijan popustil, starejši Marquez pa je vozil za Bezzecchijem.

Čeprav je bil že pred tem blizu, morda dovolj za kakšen napad, je čakal do zadnje tretjine dirke in potem brez večjih težav napadel ter ostal v vodstvu.

V zadnjih krogih pa se mu je približal Aldeguer, nakazal, da bi morda lahko celo napadel, a se je na koncu zadovoljil z drugim mestom, kar je njegova najboljša uvrstitev v prvi sezoni v najmočnejšem razredu.

"To je moja najljubša dirka. Neverjetno, vedeli smo, da smo z novimi gumami lahko zelo močni. Hvala ekipi, ta dirka nam bo pomenila veliko za naprej," je v odzivu za prireditelje navdušeno dejal Aldeguer.

Marc Marquez pa se je razveselil prve zmage v Avstriji. Nalogo, da končno osvoji Spielberg, je polovično izpolnil že v soboto z zmago na sprintu, zdaj je na seznamu lahko odkljukal tudi "pravo" dirko na avstrijskem Štajerskem.

Španec se je še utrdil na vrhu skupnega seštevka. | Foto: Reuters Španec se je še utrdil na vrhu skupnega seštevka. Foto: Reuters

"Končno sem osvojil Avstrijo"

"Super vesel sem. Končno sem osvojil Avstrijo, počutim se, kot da imam rojstni dan. Vse je šlo odlično, Marco je bil na začetku močan, vedel sem, da bi lahko šel mimo, a je bilo takrat preveč tvegano. Seveda sem vesel, dvojne stopničke, a čaka nas že naslednja dirka," je bil dobre volje tudi Marc Marquez.

Ob zelo zadovoljnih dirkačih z vrha pa je imela avstrijska preizkušnja tudi nekaj dirkačev, ki bodo Spileberg zapustili slabše volje. Alex Marquez je plačal davek za napake na prejšnji dirki, saj je zaradi povzročitve trčenja na Češkem moral odslužiti kazen dolgega kroga, kar je storil v tretjem krogu. To ga je s četrtega mesta pahnilo na 11., vrnitve višje pa ni več zmogel.

Spet pa se je dirka v ambulanti končala za osmoljenca sezone. Svetovni prvak Španec Jorge Martin (Aprilia), ki je tri četrt dirk izpustil zaradi poškodb na začetku sezone in se vrnil šele v Brnu, je spet padel. V 15. krogu je bil že tako ali tako zadnji, potem pa je končal ob stezi in so ga odpeljali na pregled v ambulanto.

Dirka v Spielbergu je bila sicer jubilejna tisoča v kraljevskem razredu v zgodovini motociklizma. Marquez je z današnjo zmago seštevek uspehov v vseh razredih pomaknil na 97, v kraljevskem pa na 71.

Naslednja preizkušnja SP čaka motocikliste že naslednji teden, ko bodo prvič vozili na novem dirkališču Balaton Park na Madžarskem.

