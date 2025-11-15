Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
15. 11. 2025,
15.38

Marc Marquez Alex Marquez MotoGP Marco Bezzecchi

Sobota, 15. 11. 2025, 15.38

15 minut

MotoGP, VN Valenice (kvalifikacije in sprint)

Alex Marquez najboljši na zadnjem sprintu, kvalifikacije Marcu Bezzecchiju

STA

Alex Marquez je dobil zadnji sprint sezone. | Foto Reuters

Alex Marquez je dobil zadnji sprint sezone.

Foto: Reuters

Španec Alex Marquez (Gresini Ducati) je zmagovalec zadnjega sprinta sezone svetovnega prvenstva motociklistov v Valencii. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Pedro Acosta (Red Bull KTM), tretje pa Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), ki je v zadnjem krogu preprečil popolno domače zmagoslavje.

Najboljši startni položaj si je dopoldne privozil Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio, a je že kmalu po startu v le nekaj ovinkih zdrsnil na šesto mesto. Na stezi, kjer je zelo težko prehitevati, je nato do konca pridobil le eno mesto.

S starta je dobro krenil Alex Marquez in si hitro privozil nekaj prednosti pred rojakom Acosto. Slednji si je prav tako privozil nekaj prednosti pred rojakom Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia), slednji pa je v zadnjih krogih ostal brez mesta na stopničkah, potem ko ga je prehitel Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi je bil najboljši v kvalifikacijah. | Foto: Reuters Marco Bezzecchi je bil najboljši v kvalifikacijah. Foto: Reuters

V skupnem seštevku je bilo danes odprto zgolj vprašanje, ali si bo Bezzecchi zagotovil tretje mesto v skupnem seštevku. Za to je potreboval vsega tri točke in si zagotovil tretje mesto za obema bratoma Marquez.

Že pred časom je svetovni prvak postal Marc Marquez (Ducati), ki zaradi poškodbe in predčasnega konca sezone iz boksov spremlja dogajanje v Valencii, drugi pa je bil že po VN Malezije njegov brat Alex Marquez.

V nedeljo bo na vrsti še zadnje dejanje sezone s klasično preizkušnjo ob 14. uri.

