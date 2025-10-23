Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
13.26

Predčasen konec

Marc Marquez predčasno končal sezono motoGP

STA

Marc Marquez Ducati | Foto Guliverimage

Svetovni prvak v motociklizmu, Španec Marc Marquez, je zaradi poškodbe predčasno končal sezono 2025. Sedemkratni prvak v kraljevskem razredu sicer uspešno okreva po poškodbi, ki jo je pred tedni utrpel na dirki v Indoneziji, a se bo v celoti posvetil pripravam na naslednjo sezono.

"Za Marca je sezone konec," je ekipa Ducatija zapisala na družbenih omrežjih.

Dvaintridesetletnik je že konec septembra v Motegiju slavil naslov, sedmega v razredu motoGP in skupno devetega v karieri, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Italijanom Valentinom Rossijem.

Po osvojenem naslovu pa se je v Indoneziji zapletel v nesrečo v prvem krogu, ki jo je povzročil Italijan Marco Bezzecchi. Marquez je moral zaradi poškodbe rame in ključnice na operacijo, sprva pa je bilo predvideno, da bo izpustil dirki v Avstraliji in Maleziji.

Zdaj je jasno, da bo na stranskem tiru tudi na zadnjih dirkah sezone na Portugalskem (Portimao) in v Španiji (Valencia).

"Zdravniška ekipa je potrdila, da okrevanje poteka normalno, vseeno pa Marqueza ne bo na Portugalskem in v Španiji. Marc mora še štiri tedne mirovati z opornico pred začetkom rehabilitacije, zato je vrnitev v letošnji sezoni nemogoča," so zapisali pri Ducatiju.

"Zaradi tega ne smemo pozabiti, da smo to sezono izpolnili vse cilje z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka. Kmalu bomo to skupaj tudi proslavili," pa je dodal 32-letni dirkač, ki bo na prizorišču zadnje dirke sezone v Valencii kot gledalec.

Sedemkratni prvak v motoGP je to sezono osvojil 545 točk, drugi v seštevku je njegov brat Alex Marquez s 379 točkami, v boju za tretje mesto pa sta Italijana Bezzecchi (282) in Francesco Bagnaia (274).

Naslednja preizkušnja bo v Sepangu ta konec tedna.

