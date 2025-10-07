Španski dirkaški zvezdnik Marc Marquez bo moral zaradi poškodbe ključnice in rame izpustiti naslednji dve dirki za veliko nagrado Avstralije in Malezije, je sporočilo vodstvo tekmovanja motoGP. Za leto 2025 že okronani svetovni prvak je padel v prvem krogu VN Indonezije po stiku z italijanskim tekmecem Marcom Bezzecchijem.

Dvaintridesetletni Marquez je že po prvih pregledih v nedeljo na Lomboku v izjavi za medije namignil na poškodbo ključnice in vezi, po dodatnih pregledih v Madridu pa so potrdili zlom ključnice in poškodbo vezi desnega ramena.

Preiskave so pokazale, da ob padcu pri veliki hitrosti ni prišlo do obnovitve starih poškodb desne nadlahtnice, ki si jo je sedemkratni svetovni prvak kraljevskega razreda motoGP zlomil leta 2020 in zaradi česar je moral nato prestati več operacij.

Za zdajšnji poškodbi Marquez ne bo potreboval operacije, le konservativno metodo zdravljenja, zaradi česar pa bo moral izpustiti dva dirkaška konca tedna.

Brez prehitevanja

"Na srečo poškodba ni hujše narave, ampak moram se držati časovnice okrevanja. Cilj je, da se vrnem še pred koncem sezone, a ne v naglici. To sezono sem namreč že uresničil tako svoje kot cilje ekipe, zato se zdaj želim 100-odstotno posvetiti okrevanju," je v izjavi za spletno stran motogp.com dejal Marquez.

V skupnem seštevku ima štiri dirke pred koncem Marc Marquez na vrhu 545 točk, drugi je njegov brat Alex s 362, odprt pa je še boj za tretje mesto med Italijanoma Francescom Bagnaio (274) in Marcom Bezzecchijem (254).

Po avstralski in malezijski preizkušnji bosta na programu še dirki na Portugalskem v Portimau in za konec sezone na tradicionalnem prizorišču v španski Valencii.