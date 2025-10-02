Cena bitcoina v "uptobru" na 120 tisoč evrov

Cene kriptovalut nadaljujejo rast, pri čemer v ospredje stopa bitcoin z 2,5-odstotnim dnevnim in 1,9-odstotnim tedenskim dobičkom, s čimer je izničil pretekle izgube.

Ob trenutni vrednosti 114.400 evrov je bitcoin le še 7,8 odstotka oddaljen od svojega zgodovinskega vrha iz avgusta. Ob naraščajočem zagonu in skorajšnjem začetku tradicionalno bikovskega meseca oktobra, ki ga kriptoskupnost imenuje uptober, vlagatelji vse bolj pričakujejo nove cenovne rekorde.

Bitcoin je trenutno bikovsko naravnan tako s fundamentalnega kot tehničnega vidika. A nekateri analitiki verjamejo, da bi lahko Bitcoin Hyper dosegel še bistveno večje donose.

Bitcoin Hyper na poti k stokratnemu donosu, predprodaja že eksplodira

Bitcoin Hyper razvija Layer 2 rešitev za bitcoin, ki odpravlja ključne težave omrežja – počasne transakcije, visoke provizije in omejeno funkcionalnost.

Zasnovan je z uporabo ZK-rollupov, ki redno poročajo stanje nazaj na osnovno plast bitcoina s pomočjo kriptografskih dokazov, kar zmanjšuje potrebo po zaupanju in ohranja varnost.

Gre tudi za prvi Bitcoin Layer 2, ki temelji na okolju Solana Virtual Machine (SVM), kar mu omogoča izkoriščanje hitrosti in napredne programabilnosti Solane. Ta zasnova omogoča tudi interoperabilnost s Solano. Razvijalci lahko prenesejo Solana dApp-e na omrežje brez dodatnih wrapperjev ali učenja novega programskega jezika.

Namesto da bi bil bitcoin uporaben le kot hranilec vrednosti, si Bitcoin Hyper prizadeva ustvariti aktivno ekonomijo z naprednimi rešitvami DeFi. Če bo uspešen, bi to lahko odklenilo na milijarde dolarjev nove vrednosti in privabilo širok spekter uporabnikov, kar bi ceno žetona HYPER lahko izstrelilo v nebo. Zato vodilni analitiki, med njimi Alessandro de Crypto, napovedujejo potencialno stokratno rast.

Glavni razlog, da se pričakuje eksplozivna rast, pa je trenutno nizka predprodajna cena. Predprodaja je doslej zbrala že 19,2 milijona dolarjev, kar kaže na močno zanimanje vlagateljev in potencialno visoko povpraševanje ob lansiranju na odprtem trgu.

Zeleni septembri napovedujejo dvomestne oktobrske donose

Čeprav se sezonski učinki na prvi pogled zdijo kot mitologija kriptoskupnosti, imajo realno osnovo: cikličnost gospodarstva.

Četrto četrtletje je običajno obdobje povečanega potrošniškega trošenja, rasti dobičkov podjetij in večje naklonjenosti tveganju pri institucionalnem kapitalu. Vse to se začne oktobra, zato bitcoin praviloma uspeva v zaključni fazi leta.

Statistika kaže, da je bitcoin v vseh letih, ko je september zaključil v zelenem, oktobra pridobil najmanj deset odstotkov. Pretekli primeri vključujejo 10,76 odstotka, 28,52 odstotka, 14,71 odstotka in 33,49 odstotka dobička. Glede na trenutno 6,5-odstotno septembrsko rast je letošnji september na poti, da postane drugi najboljši v zgodovini, kar krepi obete za naslednji mesec.

Dodatni katalizatorji vključujejo pričakovanje dveh znižanj obrestnih mer do konca leta, trajno korporativno povpraševanje po BTC, morebitno vrnitev prilivov ETF in razprave o povečani adopciji na ravni držav.

Pozitiven odziv na tej ravni bi lahko tlakoval pot proti 120 tisoč ameriških dolarjev

Če pogledamo minimalne zgodovinske donose v oktobru po zelenem septembru, bi bitcoin lahko zrasel za približno 14 tisoč evrov ali več. To pomeni, da obstaja realna možnost, da preseže svoj trenutni ATH in se približa 128 tisoč evrov.

Dolgoročnejše napovedi so prav tako bikovske. Priljubljeni trgovec BitBull napoveduje ciljno območje med 140 tisoč evrov in 160 tisoč evrov v letu 2025:

"Vrhunec cikla bo nekje med 140K–160K, preden bo BTC vstopil v distribucijsko fazo. Takrat boste imeli 1–2 tedna, da izstopite iz pozicij."

