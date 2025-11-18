Umrli slavni dvojčici, odločili sta se za samomor s pomočjo

Enojajčni dvojčici, ki sta kot pevki, plesalki in igralki v 50. in 60. letih sloveli po Evropi in ZDA, sta se pri 89 letih poslovili. Umrli sta tako, kot sta živeli – skupaj.

Umrli sta Alice in Ellen Kessler, najslavnejši nemški dvojčici, ki sta več kot šest desetletij nastopali po svetu ter oder delili z velikani, kot so bili Frank Sinatra, Fred Astaire in Harry Belafonte.

Kot deklici sta plesali v leipziškem baletu, leta 1952, ko sta imeli 16 let, pa sta s staršema prebegnili v Zahodno Nemčijo. Nato se je njuna kariera strmo vzpenjala, nastopali sta po vsej Evropi, leta 1959 pa sta Zahodno Nemčijo zastopali na Evroviziji.

Vrhunec slave sta medtem dosegli v Italiji, kamor sta se preselili leta 1962. Postali sta simbol zlate dobe italijanske televizije in nastopali v priljubljenih oddajah ter si s plesnimi točkami, kot je bila njuna podpisna Da-da-un-pa, prislužili vzdevek noge nacije.

89-letni sestri so mrtvi našli na njunem domu v Grünwaldu pri Münchnu, kjer sta živeli zadnjih 40 let. V zgradbi sta živeli vsaka v svojem stanovanju, ki pa ju je ločevala le drsna stena. Vse življenje sta bili namreč izjemno navezani druga na drugo.

Po poročanju nemškega tabloida Bild sta se sestri odločili za pomoč pri samomoru, prakso, ki je v Nemčiji zakonita od leta 2019. Za razliko od evtanazije zakon posamezniku omogoča, da si zdravilo aplicira sam, s čimer ostane odločitev povsem v njegovih rokah.

Foto: Guliverimage

V zadnjem poglavju svojega življenja sta dvojčici iskreno spregovorili o svoji čustveni in telesni izčrpanosti ter dejali, da "ne želita več živeti". Odločitev sta sprejeli skupaj, s treznostjo in premislekom. Po opravljenih postopkih so obvestili pristojne organe, kot je predpisano. Policija je potrdila, da ni bilo znakov kaznivega dejanja.

Dvojčici Kessler sta že lani v intervjuju za Bild razkrili podrobnosti svoje skupne oporoke, v kateri sta izrazili željo, da njun pepel dajo v skupno žaro, to pa postavijo ob žari njune matere in psa. Vse svoje premoženje sta zapustili organizaciji Zdravniki brez meja.