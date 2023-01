Dvojčici, ki sta skupaj stari kar 200 let #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski stoletni dvojčici Francesca in Maria Ricciardi sta pred kratkim praznovali stoti rojstni dan. Francesca je ob jubilejnem praznovanju povedala, da si nista predstavljali, da bosta živeli tako dolgo. Imata kar 50 vnukov.

Dvojčici, ki sta se rodili 23. januarja 1923, sta s sorodniki praznovali vsaka svoj 100. rojstni dan, skupaj pa 200. rojstni dan. To so njuni sorodniki ponazorili tudi z napisom na torti, ki so jo pripravili stoletnicama.

"Doživeti to starost je Gospodov dar. Z življenjem, ki smo ga živeli včasih, nikoli ne bi mogli dočakati sto let," je dejala Francesca.

Francesca in Maria sta delali na poljih kot kmetovalki in kot vezilji. Nikoli se nista preselili z majhne vasice. Med gosti praznovanja je bil tudi župan mesta Anzano di Puglia Paolo Lavanga, ki je sicer njun vnuk, poroča Reuters.