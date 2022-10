Oskarjevka v 49. letu pričakuje dvojčka

"To sem si želela že dolgo, postala bom mama," je v pogovorni oddaji Good Morning America ta teden razkrila ameriška igralka Hilary Swank, "in to ne le enemu, temveč dvema otrokoma. Ne morem verjeti."

"Tako lepo je, da lahko končno govorim o tem," je še dejala 48-letna igralka in dodala, da je že v drugem trimesečju nosečnosti in da rastočega trebuha preprosto ne more več skrivati, zato se je odločila, da zdaj obelodani veselo novico.

Hilary Swank in Philip Schneider sta se poročila leta 2018 po dveh letih zveze. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Igralka, ki si je z vlogama v filmih Fantje ne jočejo in Punčka za milijon dolarjev prislužila oskarja, je še povedala, da so bili dvojčki do zdaj pogosti tako v njeni družini kot družini njenega moža Philipa Schneiderja, s katerim je poročena od leta 2018. "To je izjemen blagoslov in velik čudež," je navdušeno dodala.

