Ustanovitelj Facebooka bo tretjič očka

Mark Zuckerberg in žena Priscilla Chan pričakujeta tretjega otroka. Novico je na družbenih omrežjih z njuno skupno fotografijo delil kar sam in zapisal: "Veliko ljubezni. Z veseljem naznanjam, da bosta najini hčerki Max in August naslednje leto dobili še eno sestrico."

Mark in Priscilla sta se spoznala leta 2003 na zabavi univerze Harvard in se osem let kasneje zaročila. Poročila sta se v navzočnosti najbližjih prijateljev in sorodnikov. Ker je Zuckerberg želel, da je poroka tajna, si ni vzel dopusta in nista šla na medene tedne.

Doživela tri spontane splave

Leta 2015 sta naznanila, da pričakujeta svojega prvega otroka, priznala pa sta tudi, da sta poskušala zanositi sedem let in da je Priscilla doživela kar tri spontane splave.