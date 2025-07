Tragedija na Rabu: otrok padel z vodnega tobogana

Mladoletnik z nemškim državljanstvom je včeraj v dopoldanskih urah padel z vodnega tobogana in utrpel hude poškodbe, poroča 24sata. Ker se je tragedija zgodila na otoku Rab, so po ponesrečenca prišli reševalci s helikopterjem in ga odpeljali v reško bolnišnico, vendar so bile poškodbe prehude in le nekaj ur kasneje je otrok umrl.