Avtor:
R. P.

Torek,
12. 8. 2025,
22.59

Osveženo pred

26 minut

Adam Gnezda Čerin Žiga Lipušček Petar Stojanović Dejan Petrovič NK Rijeka Liga Europa Liga Europa

Torek, 12. 8. 2025, 22.59

26 minut

Kvalifikacije za ligo Europa (3. krog, povratne tekme)

Hrvaški prvak se je s pomočjo Slovenca po drami na Irskem le odkupil navijačem

Avtor:
R. P.

Dejan Petrovič Petrović Rijeka | Slovenski reprezentant Dejan Petrovič bo v tej sezoni z Rečani prvič zaigral v glavnem delu evropskega tekmovanja. Lani mu je to preprečila ljubljanska Olimpija, v tej sezoni pa je najprej v kvalifikacijah za ligo prvakov po dramatični povratni tekmi v Bolgariji izpadel proti Ludogorcu, nato pa je izločil Shelbourne in uresničil cilj. | Foto Guliverimage

Slovenski reprezentant Dejan Petrovič bo v tej sezoni z Rečani prvič zaigral v glavnem delu evropskega tekmovanja. Lani mu je to preprečila ljubljanska Olimpija, v tej sezoni pa je najprej v kvalifikacijah za ligo prvakov po dramatični povratni tekmi v Bolgariji izpadel proti Ludogorcu, nato pa je izločil Shelbourne in uresničil cilj.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Rijeke so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa nepričakovano doma izgubili proti irskemu prvaku Shelbourne (1:2). Hrvaški prvaki so bili po sramotnem porazu deležni javnih kritih, a so nato na povratni tekmi v Dublinu pokazalo bistveno boljši obraz, premagali Shelbourne s 3:1 in se tako uvrstili v play-off kvalifikacij za ligo Europa. Rijeki je do preobrata, s katerim si je zagotovila dolgo evropsko jesen, pomagal tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič. Na prvi tekmi je manjkal zaradi zdravstvenih težav, tokrat pa odigral vso tekmo. V četrtek bodo izmed slovenskih legionarjev na delu Petar Stojanović (Legia), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) in Žiga Lipušček (RFS).

Albert Riera
Sportal Albert Riera nagovoril Slovenijo kot še nikdar

Velika večina povratnih srečanj tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa bo odigranih v četrtek, v torek pa je bilo na sporedu le eno. V Dublinu je hrvaški prvak Rijeka popravil vtis s prve tekme in vrnil Shelbournu z obrestmi. Zmagal je s 3:1 in s tem nadoknadil poraz s prve tekme na Hrvaškem (1:2). Zadetek za napredovanje Rijeke je v 90. minuti dosegel branilec Ante Oreč, ki je le nekaj minut pred tem napravil prekršek za najstrožjo kazen, po kateri je Shelbourne v 86. minuti znižal zaostanek na 1:2.

Tako si je Rijeka po sladki zmagi s 3:1 že zagotovila dolgo evropsko jesen, saj bo v najslabšem primeru zaigrala v glavnem delu konferenčne lige. Poraženca srečanja Shelborune čaka popravni izpit v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Rijeko čaka v play-offu kvalifikacij za ligo Europa zmagovalec srečanja med solunskim Paokom in Wolfsbergerjem.

Adam Gnezda Čerin bo z grškim velikanom na delu v četrtek, ko ga čaka nov zahteven obračun s slovenskim znancem Šahtarjem. | Foto: Guliverimage Adam Gnezda Čerin bo z grškim velikanom na delu v četrtek, ko ga čaka nov zahteven obračun s slovenskim znancem Šahtarjem. Foto: Guliverimage

Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz).

Liga Europa, kvalifikacije (3. krog, povratne tekme):

Torek, 12. avgust:

Četrtek, 14. avgust:

Pari play-offa kvalifikacij lige Europa:

Hamrun Spartans/Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Kijev/Pafos*
Škendija/Qarabag* - Ludogorec/Ferencvaroš*
Kairat Almaty/Slovan Bratislava* - Young Boys
Malmö/Köbenhavn* - Sigma Olomouc
Panathinaikos/Šahtar Doneck - Samsunspor
Aberdeen - FCSB/Drita
Lech Poznan/Crvena zvezda* - Genk
Fredrikstad/Midtjylland - RFS Riga/KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps/Noah - Cluj/Braga
Zrinjski Mostar/Breidablik - Servette/Utrecht
Häcken/Brann - AEK Larnaka/Legia Varšava
Rijeka - PAOK Solun/Wolfsberger

*poraženec

Adam Gnezda Čerin Žiga Lipušček Petar Stojanović Dejan Petrovič NK Rijeka Liga Europa Liga Europa
