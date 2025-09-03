Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za spletni portal Politico dejal, da je proti prepovedim nastopov športnikov zaradi vojn, ki jih vodijo njihove države. Posebej ostro kritiko je namenil svetovnim voditeljem, "brezskrbnim politikom, ki prispevajo k izgubi življenj in uničenju civilistov v velikem obsegu".

Glede ruskega napada na Ukrajino je izpostavil, da se vojna mora ustaviti, obenem pa si želijo pripeljati ruske športnice in športnike, predvsem mlade, nazaj na mednarodna tekmovanja, iz katerih so izključeni.

"Želeli smo pripeljati nazaj mlade, fante in dekleta, mlajše od 17 let, in dobili smo celo podporo našega izvršnega odbora. Potem pa je bila to takšna politična histerija. Takšen pritisk na nekatere člane izvršnega odbora; niso se premislili, ampak so nas prosili, naj počakamo, ker so bili zasebno, osebno tako napadeni, da tega niso mogli več prenašati," je povedal.

Glede Gaze in morebitne izključitve izraelskih športnikov iz tekmovanj pa je pojasnil, da ga to, kar se dogaja s civilisti, "osebno boli in ubija". Toda iz drugega zornega kota ni zagovornik prepovedi nastopov športnikom: "Kajti kaj lahko športnik stori svoji vladi, da bi ustavil vojno? Zelo, zelo težko. Zdaj je prepoved uveljavljena za ruske športnike, mislim, tri leta in pol. Se je vojna ustavila? Ni se."

V nadaljevanju je še bolj odločno dejal, da ne more razumeti, kako lahko politik, ki lahko stori veliko za zaustavitev pokola kjerkoli, mirno zaspi. "Ko vidi vse otroke in vse civiliste mrtve. Ne razumem tega. Veste tudi, ideja, da bi moral nogomet rešiti te težave, ni prava."

Pravila Uefe prepovedujejo politična, verska in ideološka sporočila na stadionih. Obenem pa je bil na nedavnem evropskem superpokalu transparent Uefe z napisom "Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste".

Čeferin je pri tem izpostavil fundacijo Uefe za otroke. "Ne živimo na drugem planetu. Živimo v tem svetu. In ko vidite otroke, ki umirajo po vsem svetu zaradi - to je diplomatska izjava, če rečem - nepremišljenih politikov. Kdor misli, da je 'Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste' politično sporočilo, je zame idiot."

Palestinski otrok Mohamed je s Čeferinom na superpokalu podeljeval medalje. "Izgubil je mater in očeta. In bil sam hudo poškodovan. Še nikoli nisem videl otroka, ki bi me tako močno objel, kot me je on. Potrebuje ljubezen. Ne potrebuje še ene bombe na glavo zaradi geopolitičnega interesa. Torej je to daleč od politike."

Odgovoril je tudi na nekaj vprašanj, povezanih z nogometno igro. Med drugim je pojasnil, zakaj je Uefa proti temu, da bi bila dva kluba v lasti istega lastnika in igrala isto tekmovanje: "To je za nas nedopustno zaradi kredibilnosti tekmovanja. V trenutku, ko izgubimo kredibilnost tekmovanja, izgubimo vse."

Čeferin nasprotuje tudi načrtom španske in italijanske lige, da bi tekme igrali v tujini, v Združenih državah Amerike oziroma Avstraliji. Načrti zahtevajo odobritev Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Čeferin je povedal, da Uefa ne more posredovati, ker načrte podpirata španska in italijanska nogometna zveza. "Nismo zadovoljni, a kolikor smo pravno preverili, tukaj nimamo veliko prostora, če se zveze strinjajo. In obe zvezi sta se strinjali. To razpravo bomo začeli tudi s Fifo in vsemi zvezami, ker mislim, da to ni dobro," je dodal.

"Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, vendar ne preveč"

O tem, da ima Slovenija z le nekaj nad dvema milijonoma prebivalcev ta čas dva izmed desetih najboljših športnikov na svetu, Politico je v uvodu v pogovor navedel Tadeja Pogačarja in Luko Dončića, je Čeferin odgovoril: "Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, vendar ne preveč. Še vedno smo disciplinirani. Naša kultura je bližje avstrijski ali severni Italiji. Hkrati smo borci, tako kot vsi ti narodi nekdanje Jugoslavije. In ti rezultati so resnično fenomenalni. Zelo težko je to razložiti v enem stavku, vendar mislim, da nas je tja pripeljala kombinacija genetskega in kulturnega."

Vprašanja, ali bo leta 2027 ponovno potegoval za predsednika Uefe, ni želel komentirati, ne bo pa kandidiral za predsednika Fife. "Ne. Ampak kot me oče rad opominja, je vsak ne le način, da preizkušam prihodnost," pa je odvrnil na možnost, da bi šel na volitve v Sloveniji za predsednika države ali vlade.

