STA

Sreda,
8. 10. 2025,
13.03

Še enkrat poudaril, da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbe tekmovanj, kot je superliga

Aleksander Čeferin opozarja pred selitvami ligaških tekem

Aleksander Čeferin je še enkrat opozoril, da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga.

Aleksander Čeferin je še enkrat opozoril, da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga.

Foto: Guliverimage

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na generalni skupščini Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu poudaril, da bi morebitne selitve ligaških tekem v druga okolja lahko zlomile nogomet, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Uefa je pred kratkim z veliko zadržanostjo dovolila, da se po ena tekma v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrata v tujini. Tekma španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v ameriškem Miamiju, tekma italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu.

"Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo," je v zvezi s tem dejal Čeferin.

"Uefa nikoli ne bo organizirala tekmovanja za 12 klubov"

Slovenec na čelu evropske nogometne družine je še enkrat poudaril, da bo evropski nogomet vedno ostal odprt za vse in da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga.

Poudaril je, da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbe tekmovanj, kot je superliga.

"Uefa nikoli ne bo organizirala tekmovanja za 12 klubov. Želimo, da nogometne sanje ostanejo žive za vse. Skupaj z EFC bomo zagotovili, da bo evropski klubski nogomet odprt in dostopen vsakomur," je na uvodnem dnevu generalne skupščine EFC v italijanski prestolnici med drugim dejal Čeferin.

Maltežan Glenn Micallef, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport, je Uefo pohvalil za odločno nasprotovanje superligi ter selitvi ligaških tekem v tujino. Po njegovem mnenju Uefa s tem kaže "zrelost, hkrati pa brani dušo evropskega nogometa - navijače, okoljske skupnosti in integriteto igre".

ECA spremenila ime v EFC

Zveza evropskih klubov (ECA) je spremenila ime v Evropski nogometni klubi (EFC), je na generalni skupščini, ki se je danes začela v Rimu, sporočila omenjena organizacija, ki jo vodi katarski poslovnež Naser Al-Helajfi, sicer prvi mož francoskega nogometnega velikana PSG.

"Novo ime bolje odraža, koga organizacija sploh zastopa in za kaj se zavzema," je pri tem zapisala organizacija, ki združuje več kot 800 klubov iz 55 držav.

"EFC združuje moške in ženske klube na celini. Njegova misija je pomagati vsakemu članskemu klubu pri rasti in razvoju, hkrati pa zagotoviti, da so klubi v središču odločanja na regionalni in svetovni ravni nogometa," je v sporočilu še zapisal EFC.

EFC je v zadnjih dveh letih več kot potrojil število svojih članov, ki zdaj presega 800 klubov, ob tem pa je odigral vodilno vlogo pri spreminjanju formatov tekmovanj ter okrepil dolgoročna strateška partnerstva z Evropsko (Uefa) in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa).

