Aleksander Čeferin opozarja pred selitvami ligaških tekem

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na generalni skupščini Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu poudaril, da bi morebitne selitve ligaških tekem v druga okolja lahko zlomile nogomet, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Uefa je pred kratkim z veliko zadržanostjo dovolila, da se po ena tekma v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrata v tujini. Tekma španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v ameriškem Miamiju, tekma italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu.

"Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo," je v zvezi s tem dejal Čeferin.

"Uefa nikoli ne bo organizirala tekmovanja za 12 klubov"

Slovenec na čelu evropske nogometne družine je še enkrat poudaril, da bo evropski nogomet vedno ostal odprt za vse in da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga.

Poudaril je, da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbe tekmovanj, kot je superliga. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Uefa nikoli ne bo organizirala tekmovanja za 12 klubov. Želimo, da nogometne sanje ostanejo žive za vse. Skupaj z EFC bomo zagotovili, da bo evropski klubski nogomet odprt in dostopen vsakomur," je na uvodnem dnevu generalne skupščine EFC v italijanski prestolnici med drugim dejal Čeferin.

Maltežan Glenn Micallef, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport, je Uefo pohvalil za odločno nasprotovanje superligi ter selitvi ligaških tekem v tujino. Po njegovem mnenju Uefa s tem kaže "zrelost, hkrati pa brani dušo evropskega nogometa - navijače, okoljske skupnosti in integriteto igre".