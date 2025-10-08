Hrvaški nogometaš in kapetan Luka Modrić, od letošnje sezone tudi zvezdnik italijanskega kluba AC Milan, je pred kratkim obiskal novo lokacijo restavracije svetovno znanega kuharja in gostinca Nusreta Gökça v Milanu. A ni le Modrič ljubitelj njegove kuhinje – tudi turški kuharski mojster obožuje hrvaškega nogometaša, kar večkrat pokaže z objavami na družbenih omrežjih.

Svetovno znan kuhar in gostinec Nusret Gökçe, bolj znan tudi pod imenom Salt Bae, je nase zaradi inovativnega pristopa k soljenju svojih jedi, predvsem zrezkov, opozoril že pred leti. Svojo mednarodno slavo, a hkrati tudi gnev nekaterih ljubiteljev nogometa, pa si je pridobil konec leta 2022, ko se je po finalu svetovnega prvenstva v Katarju pojavil na igrišču med podelitvijo medalj in pokalov ter v rokah držal tudi pokal svetovnih prvakov in se z njim fotografiral.

Po prepričanju številnih ljubiteljev nogometa je bil tega tretmaja kot visoki gost deležen povsem neupravičeno.

Nedavno se je na njegovi novi lokaciji v Milanu, kjer od letos za italijanski klub AC Milan igra tudi sam, pri slavnem kuharju oglasil hrvaški nogometni mojster Luka Modrić. Nusret nad Hrvatom ne skriva navdušenja, tako je bilo tudi ob njunem zadnjem snidenju v prestižni restavraciji. "On je več kot nogometaš," je ob svoji objavi, na kateri sta z Modrićem za mizo, zapisal Nusret, ki je nato objavil tudi video Modrićevega obiska v novi milanski restavraciji in dodal zapis: "Legende ponovno združene."

Tudi ob tokratnem Modrićevem obisku mu je Nusret postregel s svojimi znamenitimi zrezki, ki jih, kot je to v njegovem običaju, na koncu pred gostom posuje z grobimi zrni soli. Nad njegovo kulinariko se očitno močno navdušuje tudi Modrić, ki ne skriva simpatij do Turkove postrežbe in hrane v njegovih restavracijah.

Modrić je pri Nusretu reden gost

Že lani je postal viralen njegov posnetek iz Dubaja, kjer je z družino užival na dopustu v Združenih arabskih emiratih. Modrić je tudi tokrat naročil slavni zrezek, hišno specialiteto, ki mu jo je osebno postregel Nusret (oziroma Salt Bae). Cena zrezka, ki jo je tudi tokrat v Milanu naročil Modrić, se giblje med 250 in 300 evri, odvisno od njegove teže (in tudi lokacije restavracije), temu pa je treba prišteti še dodatne stroške za pijačo in druge storitve. Seveda naj bi tudi ob tokratnem obisku Modrić pustil zajetno napitnino.

Med najbolj znanimi jedmi v Nusretovih restavracijah so že omenjeni zrezek Lokum, rebrni zrezek (Saltbae Tomahawk) ter baklava, odeta v pravo zlato.

Nusretove restavracije v različnih svetovnih mestih so za obiskovalce, še posebej za tiste z globljim žepom, danes skoraj obvezna destinacija. Nahajajo se kar na treh kontinentih in v sedmih državah, kjer je skupno več kot 20 restavracij. Nekateri ob njihovem obisku za hrano in postrežbo odštejejo tudi mnogo več kot deset tisoč evrov in so za to tudi pripravljeni stati v dolgih vrstah.

Modrić je letos poleti po dolgih letih, ko je branil barve španskega kraljevega kluba Reala iz Madrida, poleti podpisal za AC Milan, kjer je za Rossonere v šestih tekmah v seriji A enkrat zadel in prav tolikokrat podal za zadetek. Njegov klub se trenutno nahaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice s štirimi zmagami, enim porazom in enim neodločenim rezultatom.

