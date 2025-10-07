Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

TikTok italijanska hrana turisti

Ko Američan pride v Italijo: natakar je bil ob njegovem naročilu zgrožen #video

N. V.

Družbena omrežja je dodobra nasmejal posnetek ameriškega turista, ki skuša v Italiji naročiti "italijansko" jed, ob kateri je natakar nemalo začuden.

Na TikToku je zakrožil posnetek Američana, ki v restavraciji v Bologni skuša naročiti priljubljeno jed iz ameriške verige "italijanskih" restavracij Olive Garden. Ob fotografiji in razlagi, za kakšno jed gre, pa je bil italijanski natakar preprosto zgrožen.

TikTokerka Gabby Donahue je objavila video svojega očeta Boba, Irca iz Bostona, ki v restavraciji v Bologni želi naročiti "piščančjo parmigiano", natakar pa nima pojma, kaj naj bi ta jed bila.

@gabbydonahuee @Olive Garden ‘s biggest fan 😭😭😭😭 #italy #cultureshock #chickenparm #olivegarden ♬ original sound - Gabby Donahue

"Piščančja parmigiana" je ocvrt piščančji zrezek, postrežen na kupu testenin. Gre za eno od priljubljenih jedi v verigi restavracij Olive Garden in klasičen primer specialitete ameriške italijanske kuhinje – jedi, ki v ZDA velja za italijansko specialiteto, v Italiji pa je ne poznajo. 

Natakar je na posnetku najprej začuden, saj za takšno jed še ni slišal, nato pa že kar zgrožen, ko mu Američan kaže, da je treba čez testenine položiti ocvrt zrezek. "Na testenine? Ne, to je grozno," mu je dejal, nato pa se nekoliko zbral in mu začel zatrjevati, da je jed pravzaprav videti dobro.

TikTok italijanska hrana turisti
