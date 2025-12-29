Mattis Stenshagen do premierne zmage, Slovenci skromni

Norvežan Mattis Stenshagen je zmagovalec druge tekme novoletne tekaške turneje Tour de Ski za svetovni pokal v smučarskem teku v italijanskem Dobbiacu. Na 10 km klasično s posamičnim startom je za 8,9 sekunde ugnal rojaka Johannesa Hoesflota Klaeba, ki je s tem povečal naskok na turneji. Od štirih Slovencev je bil na 71. mestu najboljši Nejc Štern.

Norvežani so ponovili trojno slavje z uvodnega sprinta na letošnji turneji, le z drugačnim vrstnim redom. Devetindvajsetletni Stenshagen je prišel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu in tretjih posamičnih zmagovalnih stopničk.

Za slabih devet sekund je ugnal rojaka Klaeba, ki je po nedeljskem slavju na sprintu še povečal naskok v začetku turneje. Norveški zvezdnik letos brani naslov na turneji in ob tem lovi rekordno peto slavje, toliko turnej doslej še ni osvojil nihče. Povečal je tudi naskok v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na tretjem mestu je pristal Emil Iversen, ki je zaostal 10,1 sekunde. Četrti je bil z zaostankom 24,3 sekunde Finec Iivo Niskanen, peti pa z zaostankom nekaj manj kot pol minute Šved Edvin Anger.

Nejc Štern je bil 71. Foto: Guliverimage

Od slovenskih predstavnikov je najvišje znova posegel Štern, 22-letnik je bil v nedeljo tudi edini slovenski tekač v izločilnih bojih sprinta. Danes je z zaostankom 2:12,3 minute končal na 71. mestu, Vili Črv je bil 74. (+2:14,8). Na 82. mestu je pristal Miha Šimenc (+2:26,3). Anže Gros, ki je startal kot zadnji med 119 tekmovalci na startu, tekme ni končal.

Klaebo ima po dveh etapah turneje zdaj 53 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Larsom Heggenom, danes le 19. Še en Norvežan Harald Oestberg Amundsen na tretjem mestu zaostaja 57 sekund, dve sekundi več četrti Anger. Na petem mestu je z 1:01 minute minusa današnji zmagovalec Stenshagen.

Klaebo je ob zlati majici vodilnega na turneji zadržal tudi srebrno majico za najboljšega sprinterja. Na prvi preizkušnji na razdalji letošnje turneje so se delile tudi točke za najboljše na vzponih. Med današnjo tekmo si jih je največ nabral Stenshagen, ki bo oblekel vijolično majico za najboljšega hribolazca.

Slovenci so si na turneji nabrali še nekaj več zaostanka. Štern na 70. mestu zaostaja tri minute in štiri sekunde za Klaebom, Črv ima na 77. mestu še devet sekund zaostanka več. Šimenc s tremi minutami in pol zaostanka zaseda 86. mesto, medtem ko Gros po današnjem odstopu ne bo nadaljeval turneje.

Izidi, 10 km, klasično, posamični start: - moški:

1. Mattis Stenshagen (Nor) 22:11,0

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) + 8,9

3. Emil Iversen (Nor) 10,1

4. Iivo Niskanen (Fin) 24,3

5. Edvin Anger (Šve) 29,3

6. Erik Valnes (Nor) 30,7

...

71. Nejc Štern (Slo) 2:12,3

74. Vili Črv (Slo) 2:14,8

82. Miha Šimenc (Slo) 2:26,3 - odstopil: Anže Gros (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (2/6):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 23:46 minute

2. Lars Heggen (Nor) + 53

3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 57

4. Edvin Anger (Šve) 59

5. Mattis Stenshagen (Nor) 1:01

6. Benjamin Moser (Avt) 1:08

...

70. Nejc Štern (Slo) 3:04

77. Vili Črv (Slo) 3:13

86. Miha Šimec (Slo) 3:30 - vrstni red v svetovnem pokalu (10/28)

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 835 točk

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 664

3. Mattis Stenshagen (Nor) 498

4. Edvin Anger (Šve) 474

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 463

6. Erik Valnes (Nor) 446

...

94. Nejc Štern (Slo) 41

116. Miha Šimenc (Slo) 13

118. Vili Črv (Slo) 11

Preberite še: