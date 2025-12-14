Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
11.53

Osveženo pred

12 minut

Miha Ličef Valerij Gontar Vili Črv tek na smučeh Einar Hedegart

Tek na smučeh, svetovni pokal

Norvežani povozili konkurenco, Slovenci daleč od vrha

Einar Hedegart | Einar Hedegart je bil najboljši na deset kilometrov. | Foto Guliverimage

Einar Hedegart je bil najboljši na deset kilometrov.

Foto: Guliverimage

Norveški smučarski tekači so zasenčili konkurenco na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Davosu na 10 kilometrov v prostem koraku. Zasedli so prvih pet mest in sedem med prvo osmerico, najboljši pa je bil Einar Hedegart. Med tremi Slovenci je bil s 45. mestom najboljši Vili Črv.

Črv je desetkilometrsko preizkušnjo končal na 45. mestu, zaostal je 1:43,1 minute, Valerij Gontar je bil 61., Miha Ličef pa 63., oba pa sta zaostala nekaj več kot dve minuti. Na startnem seznamu je bil tudi Miha Šimenc, ki pa ni startal.

V boju za vrh Norvežani niso imeli konkurence. Hedegart je bil najhitrejši skozi celotno progo, na koncu pa je za 11,7 sekunde prehitel rojaka Haralda Oestberga Amundsena in za 18,8 sekunde tretjeuvrščenega Mattisa Stenshagna. Za njimi sta tekmo končala še dva iz norveškega tabora, in sicer Johannes Hoesflot Klaebo in Martin Loewstroem Nyenget.

Šele na šestem mestu je končal prvi, ki ni tekmoval pod norveško zastavo, to je bil Britanec Andrew Musgrawe, sicer pa sta njemu sledila še dva Norvežana Emil Iversen in Andreas Fjorden Ree.

Za 24-letnega Hedegarta je bila to druga zmaga v sezoni in karieri, potem ko je bil v isti disciplini najboljši tudi pred enim tednom v Trondheimu. V skupnem seštevku je deveti s 303 točkami, na vrhu so Klaebo, zmagovalec treh tekem v tej sezoni, s 723, Amundsen s 599 in Nyenget s 463 točkami. Od Slovencev je doslej največ točk, 37, zbral Nejc Štern, ki je 95., Šimenc in Črv pa sta 114. in 116. s 13 oziroma 11 točkami.

Tekače nove preizkušnje čakajo 28. decembra v Toblachu oziroma Dobbiacu, ko se bo začela novoletna turneja Tour de ski.

Miha Ličef Valerij Gontar Vili Črv tek na smučeh Einar Hedegart
