Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Nedelja,
14. 12. 2025,
17.46

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,17

Natisni članek

Natisni članek
Lovro Kos Klingenthal Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki

Nedelja, 14. 12. 2025, 17.46

0 minut

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije in posamična tekma

Domen Prevc znova demantiral konkurenco!

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,17
Domen Prevc, Klingenthal | Domen Prevc je bil znova najboljši. | Foto Reuters

Domen Prevc je bil znova najboljši.

Foto: Reuters

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na drugi posamični tekmi v Klingenthalu znova potrdil izjemno formo in prišel do četrte zaporedne zmage! Slovenski as je za 13 točk prehitel Japonca Rena Nikaido in še povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Od Slovencev sta do točk prišla še Timi Zajc na 15. in Anže Lanišek na 25. mestu. Brez finala je ostal Rok Oblak, že v kvalifikacijah je obstal Lovro Kos.

Domen Prevc, Klingenthal
Sportal Tretja zaporedna zmaga Domna Prevca, peta slovenska: Pravljica se nadaljuje!

Klingenthal, 2. serija

V izjemno meglenem Klingenthalu je izjemni Domen Prevc vnovič pokazal svojo veličino (141 m, 140,5 m; 2751, točke). Potem ko se je v soboto podpisal pod svojo 12. posamično zmago v svetovnem pokalu, je števec zmag  danes premaknil na srečno 13-ico in se podpisal pod skupno četrto zaporedno zmago. Prevc, ki je vodil po prvi seriji, je imel po polovici preizkušnje le dve desetinki prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, v drugo pa je pa s skokom 140,5 metra v zahtevnih pogojih demantiral konkurenco in na koncu za 13 točk prehitel Japonca Rena Nikaido, ki je v finalu prehitel rojaka Kobajašija, ki je bil na koncu tretji (261 točk).

V finalu sta svoji uvrstitvi iz prve serije nekoliko pokvarila Timi Zajc in Anže Lanišek. Zajc je v drugi seriji izgubil sedem mest in bil na koncu 15. (227,7 točke), za sedem mest pa je nazadoval tudi Lanišek, ki je bil na koncu 25. (215,9). Brez finala je ostal Rok Oblak na 34. mestu (127,5 m; 104).

Domen Prevc je bil najboljši že v prvi seriji, v kvalifikacijah pa drugi. | Foto: Guliverimage Domen Prevc je bil najboljši že v prvi seriji, v kvalifikacijah pa drugi. Foto: Guliverimage

"Danes sem bil zelo, zelo živčen na vrhu skakalnice. Moje noge so bile po sobotni tekmi precej trde. Utrujen sem bil. Zelo sem vesel, da sem vseeno prikazal dva dobra skoka. Želim si v tem slogu nadaljevati čim dlje je mogoče," je dejal Prevc v prvi izjavi za organizatorje. To je njegova 13. zmaga svetovnega pokala v karieri, obenem pa 94. posamična zmaga za moške ter skupno 152. slavje v svetovnem pokalu za slovenske smučarske skoke.

Prevc v kvalifikacijah drugi, Kos prekratek

Pred tem je s kvalifikacijami najbolje opravil Norvežan Marius Lindvik, ki je s skokom dolgim 142,5 metra postavil tudi najdaljšo daljavo. Za 1,3 točke je prehitel Domna Prevca (137 m; 136,4 točke), ki je skočil z zaleta nižje. Tretji je bil še en Norvežan Halvor Egner Granerud (139 m; 131,8). Med šesterico najboljših so bili sicer kar štirje Norvežani. Mesto na tekmi si je priboril tudi Timi Zajc, ki je bil 16. (127,5 m; 116,5), Anže Lanišek je bil 22 (125 m; 111,5), Rok Oblak pa 42. (118 m; 92,5). Brez vstopnice za tekmo je na 59. mestu od 64 skakalcev končal Lovro Kos (114 m; 77,7).

Po današnji tekmi bodo skakalci nove točke lovili prihodnji konec tedna v Engelbergu, zadnjem prizorišču pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

Klingenthal, kvalifikacije

Preberite še:

Domen Prevc
Sportal Prevc: Ljudje smo čudna bitja, včasih se moramo opeči na lastnih napakah, da se česa naučimo
Klingenthal Nika Prevc
Sportal Prevc za zmago ugnala veliko tekmico in na večni lestvici prehitela brata: Ta skakalnica me vedno heca, a ... #video
Lovro Kos Klingenthal Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.