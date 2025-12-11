Slovenski zimski šport dobiva novo ime nordijske kombinacije

Nordijska kombinacija je eden najzahtevnejših zimskih športov, kjer se združita eksplozivnost smučarskih skokov in vzdržljivost teka na smučeh. Ravno v tej zahtevni disciplini izstopa Maša Likozar Brankovič, 16-letna tekmovalka Športnega kluba Triglav Kranj, ki je v sezoni 2024/25 naredila največji napredek do zdaj. S svojo vztrajnostjo, izjemno tehnično zrelostjo in izstopajočimi rezultati je prepričala komisijo projekta Mladi upi 2025 in se uvrstila med finaliste.

Maša Likozar Brankovič je športnica, ki jo že od malega oblikujejo disciplina, trdo delo in želja po napredku. S svojimi talenti se je prvič začela uveljavljati kot skakalka, pri enajstih letih pa sprejela odločitev, ki je usmerila njeno športno pot — prehod v nordijsko kombinacijo, ki združuje obe disciplini, ki jih ima najraje. "V tem športu me navdušuje to, da zahteva izjemno mero potrpežljivosti, fokusa in psihične moči, obenem pa omogoča, da združim dolgoletno ljubezen do teka in skokov. In ko ti nekaj uspe, ko vidiš, da napreduješ, je to tisti občutek, zaradi katerega veš, da delaš prav. Takrat se vse splača," pravi Maša, ki jo pri športu žene predvsem notranja motivacija.

V zadnjih dveh sezonah je Maša Likozar Brankovič naredila opazen kakovostni preskok, ki jo je dokončno postavil med najobetavnejše tekmovalke nordijske kombinacije v svoji generaciji. V sezoni 2024/25 je zmagala na tekmah COC pokala in Alpskega pokala, med drugim slavila v Eisenerzu in poljskem Szczyrku, hkrati pa se večkrat uvrstila na zmagovalni oder FESA Alpskega pokala. Eden njenih največjih mejnikov je bilo 6. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu, izjemno dragocene izkušnje pa je pridobila tudi na članskih tekmah ter na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer se je dvakrat uvrstila med najboljših 25. Ti nastopi potrjujejo, da se Maša vse bolj približuje vrhu mednarodne mladinske konkurence in hkrati samozavestno stopa proti članski ravni.

Njen napredek pa ni pomemben le v številkah, temveč tudi v značaju. Njena prizemljenost, jasna samorefleksija in neverjetna delovna etika so lastnosti, ki jih trenerji večkrat izpostavijo kot enega ključnih razlogov za njen skok na višjo raven. Trener jo opisuje kot "perspektivno športnico, ki kaže izjemen talent in predanost nordijski kombinaciji ter spada med najboljše mlade tekmovalke na mednarodni ravni".

V prihodnosti želi svojo pot nadaljevati med najboljšimi. Cilj, ki ga izpostavlja kot glavno vizijo, je preboj v sam vrh svetovnega pokala in dolgoročno tudi nastop na največjih tekmovanjih elitne članske konkurence. Zaveda se, da bo pot dolga in polna izzivov, a je pripravljena vložiti vse, kar ima.

"Ne želim biti uspešna samo zato, da bi nekaj dosegla, ampak zato, da bi dokazala, da lahko s trdim delom prideš daleč – tudi brez popolnih pogojev," poudarja.

Ker je del mladinske reprezentance, a je po starosti letos zadnje leto v tej kategoriji, je prehod v člansko konkurenco za Mašo Likozar Brankovič tudi finančno zahtevnejši. Oprema nordijske kombinacije je izjemno draga – skakalne smuči, tekaške smuči, čevlji, obleke, čelade, ščitniki ter poletna oprema hitro presežejo zmožnosti mladih tekmovalk. Ob tem plačuje še osnovne stroške klubskih in reprezentančnih priprav, fizioterapijo, športno prehrano, potne stroške ter dodatne treninge, saj mora velik del opreme kupiti sama.

Sredstva projekta Mladi upi bi ji omogočila varnejše pogoje za nadaljevanje kariere: dodatne priprave, nakup nujne opreme, več strokovnih treningov in stabilno športno prehrano, ki jo potrebuje zaradi intenzivnih obremenitev.

Maša Likozar Brankovič je športnica, ki svojo pot gradi z izjemno mero predanosti, poguma in discipline. Njena zgodba dokazuje, da vrhunski športniki ne nastanejo po naključju – ustvarijo se z neštetimi urami treningov, močnim značajem in vizijo, ki jo mlada športnica že danes nosi v sebi. Projekt Mladi upi 2025 bi zanjo predstavljal pomembno podporo in korak bliže uresničitvi njenih velikih športnih ciljev.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.