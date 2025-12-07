Johannes Lamparter do jubilejne, 20. zmage, Slovenci brez točk

Avstrijski nordijski kombinatorec Johannes Lamparter je trenutno najbolj vroč tekmovalec v svetovnem pokalu. V Trondheimu je prišel že do svoje tretje zmage v sezoni in jubilejne, 20. v karieri. Drugi po skoku je v teku prehitel rojaka Franz-Josefa Rehrla za 11,6 sekunde, tretje mesto je zasedel Nemec Julian Schmid. Lamparter je z zmago, že tretjo avstrijsko ta konec tedna, še povečal vodstvo v svetovnem pokalu.