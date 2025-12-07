Nedelja, 7. 12. 2025, 15.44
27 minut
Nordijska kombinacija, Trondheim
Johannes Lamparter do jubilejne, 20. zmage, Slovenci brez točk
Avstrijski nordijski kombinatorec Johannes Lamparter je trenutno najbolj vroč tekmovalec v svetovnem pokalu. V Trondheimu je prišel že do svoje tretje zmage v sezoni in jubilejne, 20. v karieri. Drugi po skoku je v teku prehitel rojaka Franz-Josefa Rehrla za 11,6 sekunde, tretje mesto je zasedel Nemec Julian Schmid. Lamparter je z zmago, že tretjo avstrijsko ta konec tedna, še povečal vodstvo v svetovnem pokalu.
Slovenski tekmovalci so ostali brez točk. Vid Vrhovnik je z zaostankom štirih minut in 15 sekund zasedel 49. mesto, isti položaj je imel že po skoku. Erazem Stanonik je bil 51., po skoku je bil dve mesti slabši, Gašper Brecl pa je zasedel 52. mesto, po skoku je bil mesto boljši.