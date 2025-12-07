Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
15.44

Johannes Lamparter nordijska kombinacija

Nedelja, 7. 12. 2025, 15.44

27 minut

Nordijska kombinacija, Trondheim

Johannes Lamparter do jubilejne, 20. zmage, Slovenci brez točk

STA

Johannes Lamparter | Johannes Lamparter se veseli nove zmage. | Foto Guliverimage

Johannes Lamparter se veseli nove zmage.

Foto: Guliverimage

Avstrijski nordijski kombinatorec Johannes Lamparter je trenutno najbolj vroč tekmovalec v svetovnem pokalu. V Trondheimu je prišel že do svoje tretje zmage v sezoni in jubilejne, 20. v karieri. Drugi po skoku je v teku prehitel rojaka Franz-Josefa Rehrla za 11,6 sekunde, tretje mesto je zasedel Nemec Julian Schmid. Lamparter je z zmago, že tretjo avstrijsko ta konec tedna, še povečal vodstvo v svetovnem pokalu.

Slovenski tekmovalci so ostali brez točk. Vid Vrhovnik je z zaostankom štirih minut in 15 sekund zasedel 49. mesto, isti položaj je imel že po skoku. Erazem Stanonik je bil 51., po skoku je bil dve mesti slabši, Gašper Brecl pa je zasedel 52. mesto, po skoku je bil mesto boljši.

