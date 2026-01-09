Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Petek,
9. 1. 2026,
18.50

Gašper Brecl Vid Vrhovnik Ema Volavšek Tea Pavec Ida Marie Hagen Tia Malovrh Julian Schmidt nordijska kombinacija

Petek, 9. 1. 2026, 18.50

5 minut

Nordijska kombinacija, Otepää

Tri Slovenke končale med prvimi 16

STA

Tia Malovrh

Tia Malovrh

Foto: Reuters

Nemec Julian Schmid in Norvežanka Ida Marie Hagen sta zmagovalca tekem nordijskih kombinatorcev v estonskem Otepääju. Solidna je bila tudi slovenska ženska vrsta, kjer je bila 14. Tea Pavec, 15. Tia Malovrh in 16. Ema Volavšek. V moški konkurenci je bil Vid Vrhovnik 30., Gašper Brecelj pa 41.

Na koncu je imel v moški konkurenci Julian Schmid v kombinaciji teka s skupinskim startom in skoka najboljši izkupiček, drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Johannes Lamparter in tretji Norvežan Einar Luraas Oftebro. Nemec si je priboril sploh prvo zmago v karieri na tej ravni tekmovanja.

Tekmovalci in tekmovalke so se najprej pomerili v teku, kjer je bil Schmid četrti, Avstrijec je bil tretji in Norvežan drugi. Drugi od bratov Oftebro Jens Luraas, ki je bil najboljši v smučini, je pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Slovenca sta svoji uvrstitvi pokvarila. Vid Vrhovnik je na skakalnici izgubil 11 mest, Gašper Brecelj pa pet.

Med dekleti je Ida Marie Hagen obdržala prvo mesto tudi v skoku in se veselila četrte zaporedne zmage ter pete na šesti tekmi v sezoni. S sedmega se je na drugo prebila Finka Minja Korhonen, tretja je bila lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Nemka Nahalie Armbruster, druga po teku.

Tea Pavec in Tia Malovrh sta se izkazali v skokih, saj sta bili v teku 24. oziroma 23. Slabše se je odrezala Ema Volavšek, ki je imela peti tekaški dosežek, a nazadovala 11 mest.

Ema Volavšek
